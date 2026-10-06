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Afera z oglasi trese ministrstvo: 25.000 evrov za Planet TV, zdaj primer preverja KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela prijavo zaradi domnevno spornega oglaševanja ministrstva za zdravje na komercialni televiziji.
Tadej Osterc. FOTO: Jože Suhadolnik
Tadej Osterc. FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 6. 10. 2026 | 15:44
 6. 10. 2026 | 15:45
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Komisija za preprečevanje korupcije je prejela prijavo zaradi domnevno spornega oglaševanja ministrstva za zdravje na Planet TV. Zdaj bodo na KPK najprej preverili, ali v primeru obstajajo sumi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V ozadju pa so vprašanja o 25.000 evrov vrednem zakupu oglasov, njihovem predvajanju ponoči in povezavah med Planet TV ter sedanjim svetovalcem zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca

Tadej Osterc. FOTO: Jože Suhadolnik
Tadej Osterc. FOTO: Jože Suhadolnik

Na KPK so za STA potrdili, da bodo prijavo obravnavali v tako imenovanem predhodnem preizkusu. V tej fazi komisija preverja, ali so podani sumi kršitev, ki sodijo v njeno pristojnost. To pomeni, da sama prijava še ne dokazuje nepravilnosti. 

Za oglase 25.000 evrov, del predvajanj ponoči

Primer je v javnosti odprlo poročanje portala Necenzurirano, ki se je oprlo tudi na ugotovitve novinarja Domna Saviča. Ministrstvo za zdravje je imelo avgusta za oglaševalsko kampanjo na voljo približno 150.000 evrov, del sredstev pa je bil evropskih. Denar je bil namenjen promociji sistema zVEM. 

Približno 100.000 evrov naj bi skupaj prejeli RTV Slovenija, Pro Plus in Planet TV. Za zakup oglasov na Planet TV je ministrstvo namenilo 25.000 evrov. Prav ta del kampanje je po analizah izpadel najmanj učinkovito. Približno petino oglasov naj bi Planet TV predvajal med drugo in šesto uro zjutraj, ko je gledanost praviloma zelo nizka. V več kot 200 primerih naj bi bila oglasa za zVEM predvajana celo zaporedoma v isti minuti.

Po poročanju Necenzurirano je Planet TV v ponudbi sprva navedel, da oglasov ponoči ne bo predvajal. Portal je ob tem opozoril tudi, da je bila televizija že v medijski strategiji ocenjena kot manj primerna za ciljno skupino kampanje. 

V ospredju tudi Ostrčev svetovalec

Dodatno pozornost vzbuja vloga Uroša Žajdele, ki je bil v času zakupa oglasov vodja prodaje na Planet TV, danes pa je strateški svetovalec ministra Tadeja Ostrca.

Po navedbah Necenzurirano je pri dogovorih o poslu sodelovala prodajna služba Planet TV. Žajdela pa zatrjuje, da je bil v času dogovorov na dopustu in da pri poslu ni sodeloval. Kot je navedel, je za svoje trditve pripravljen predložiti tudi dokazila.

 

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Afera z oglasi trese ministrstvo: 25.000 evrov za Planet TV, zdaj primer preverja KPK

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