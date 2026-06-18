  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRCE DEVETIH VASI

Ajdovec dobil energetsko prenovljeno šolo, ki povezuje generacije

Energetska prenova šole, ki ima zametke v 18. stoletju. Prizadevajo si, da podeželje živi, zato podružnic ne zapirajo.
Zborček je zapel šolsko himno. FOTOGRAFIJI: Slavko Mirtič

Zborček je zapel šolsko himno. FOTOGRAFIJI: Slavko Mirtič

Šolska stavba po prenovi

Šolska stavba po prenovi

Trak so prerezali (z leve): občinski svetnik Franc Štravs, ravnateljica OŠ Žužemberk Mija Penca Vehovec in župan Jože Papež.

Trak so prerezali (z leve): občinski svetnik Franc Štravs, ravnateljica OŠ Žužemberk Mija Penca Vehovec in župan Jože Papež.

Zborček je zapel šolsko himno. FOTOGRAFIJI: Slavko Mirtič
Šolska stavba po prenovi
Trak so prerezali (z leve): občinski svetnik Franc Štravs, ravnateljica OŠ Žužemberk Mija Penca Vehovec in župan Jože Papež.
Slavko Mirtič
 18. 6. 2026 | 13:10
2:45
A+A-

Suhokrajinsko podružnično šolo Ajdovec, ki deluje v sklopu Osnovne šole Žužemberk, vodi Irena Prodanić Vasić, obiskujejo pa jo učenci devetih vasi: Gornji in Spodnji Ajdovec, Mali, Srednji in Veliki Lipovec, Brezova Reber, Sela, Boršt in Podlipa. Nedavno je doživela težko pričakovano prenovo. Začetki tamkajšnjega šolstva segajo v konec 18. stoletja, pouk pa je sprva potekal v zasebni hiši. Po besedah ravnateljice OŠ Žužemberk Mije Penca Vehovec je Ajdovec 1875. dobil prvo šolsko poslopje.

Več kot stavba

»Takrat je pouk potekal v enem razredu, ki se je leta 1920 razširil v dvorazrednico. Štirinajst let pozneje je postal trirazrednica, leta 1947 štirirazrednica vse do leta 1964, ko je postal podružnična šola. Danes pišemo izjemno zgodbo podružnične šole Ajdovec, ko smo odprli energetsko prenovljeno in posodobljeno šolo,« je v nagovoru zbranim povedala ravnateljica. »Šola je duša in srce kraja, prizadevamo si, da podeželje živi, zato manjših podružnic ne zapiramo,« je dejal župan Jože Papež in zaželel, da bo prenovljena šola prostor znanja, ustvarjalnosti in prijetnih doživetij za vse prihodnje generacije.

93.136

evrov je vredna naložba.

Naložba v vrednosti 93.136 evrov je pomemben korak k večji energetski učinkovitosti, prijetnejšim razmeram za delo in učenje ter odgovornemu odnosu do okolja. Obenem se je župan Papež zahvalil vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi projekta, še posebej izvajalcu Ivanu Ilnikarju in Iztoku Žvegli, ki je izvajal nadzor. Občina Žužemberk je v minulem letu že uspešno izvedla energetsko sanacijo podružnične šole Šmihel, sledi energetska sanacija šole na Dvoru, v izvedbi pa je tudi razpis za obnovo šolskega igrišča v Žužemberku. Pridobitev je podprl dekan Dejan Pavlin. »Šola je več kot stavba. Je dokaz, da znamo povezati moči za skupno dobro. Naj bo ta šola še dolgo kraj spoštovanja medsebojne povezanosti, srečnih otroških korakov, uspešnega dela učiteljev in ponosa vseh župljanov Ajdovca,« je še poudaril.

Učenci so ob slavnostnem dogodku pripravili prijeten kulturni program, starši pa so poskrbeli za pogostitev.

Trak so prerezali (z leve): občinski svetnik Franc Štravs, ravnateljica OŠ Žužemberk Mija Penca Vehovec in župan Jože Papež.
Trak so prerezali (z leve): občinski svetnik Franc Štravs, ravnateljica OŠ Žužemberk Mija Penca Vehovec in župan Jože Papež.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ŽužemberkSuha krajinašolaprenovaizobraževanjeotrociJože Papežosnovna šola
ZADNJE NOVICE
13:52
Šport  |  Športni trači
V ŠVICI

Drama Pogačarjeve zaročenke! Urška Žigart po grozljivem padcu v bolnišnici, Tadejev odziv pove vse (VIDEO)

Podrobnosti o tem, kako hude so poškodbe 29-letnice, iz ekipe AG Insurance-Soudal niso sporočili.
18. 6. 2026 | 13:52
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKRITJE

Priljubljeni voditelj ima raka

Diagnozo je javno zaupal v svoji oddaji.
18. 6. 2026 | 13:25
13:23
Novice  |  Slovenija
PRED NAMI DALJŠE OBDOBJE VROČEGA VREMENA

Branko Gregorčič prižgal vremenski alarm! Naslednjih 14 dni nam ne bo lahko

Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Trajal bo do začetka julija.
18. 6. 2026 | 13:23
13:10
Novice  |  Slovenija
SRCE DEVETIH VASI

Ajdovec dobil energetsko prenovljeno šolo, ki povezuje generacije

Energetska prenova šole, ki ima zametke v 18. stoletju. Prizadevajo si, da podeželje živi, zato podružnic ne zapirajo.
18. 6. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDANINA MODROST

Zvezdanina modrost: Tvoj mož je neotesan kreten (Suzy)

»Pišem, ker mi je sinoči mož rekel, da bi se rad ločil. Jaz se bom kar obesila.«
18. 6. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
OD HRIBOV DO MORJA

To so najboljši športi za aktiven začetek poletja

Poletje je idealen čas za nove začetke.
18. 6. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kakšno prihodnost želimo zapustiti naslednjim generacijam?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki