Ajdovec dobil energetsko prenovljeno šolo, ki povezuje generacije

Suhokrajinsko podružnično šolo Ajdovec, ki deluje v sklopu Osnovne šole Žužemberk, vodi Irena Prodanić Vasić, obiskujejo pa jo učenci devetih vasi: Gornji in Spodnji Ajdovec, Mali, Srednji in Veliki Lipovec, Brezova Reber, Sela, Boršt in Podlipa. Nedavno je doživela težko pričakovano prenovo. Začetki tamkajšnjega šolstva segajo v konec 18. stoletja, pouk pa je sprva potekal v zasebni hiši. Po besedah ravnateljice OŠ Žužemberk Mije Penca Vehovec je Ajdovec 1875. dobil prvo šolsko poslopje.

Več kot stavba

»Takrat je pouk potekal v enem razredu, ki se je leta 1920 razširil v dvorazrednico. Štirinajst let pozneje je postal trirazrednica, leta 1947 štirirazrednica vse do leta 1964, ko je postal podružnična šola. Danes pišemo izjemno zgodbo podružnične šole Ajdovec, ko smo odprli energetsko prenovljeno in posodobljeno šolo,« je v nagovoru zbranim povedala ravnateljica. »Šola je duša in srce kraja, prizadevamo si, da podeželje živi, zato manjših podružnic ne zapiramo,« je dejal župan Jože Papež in zaželel, da bo prenovljena šola prostor znanja, ustvarjalnosti in prijetnih doživetij za vse prihodnje generacije.

93.136 evrov je vredna naložba.

Naložba v vrednosti 93.136 evrov je pomemben korak k večji energetski učinkovitosti, prijetnejšim razmeram za delo in učenje ter odgovornemu odnosu do okolja. Obenem se je župan Papež zahvalil vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi projekta, še posebej izvajalcu Ivanu Ilnikarju in Iztoku Žvegli, ki je izvajal nadzor. Občina Žužemberk je v minulem letu že uspešno izvedla energetsko sanacijo podružnične šole Šmihel, sledi energetska sanacija šole na Dvoru, v izvedbi pa je tudi razpis za obnovo šolskega igrišča v Žužemberku. Pridobitev je podprl dekan Dejan Pavlin. »Šola je več kot stavba. Je dokaz, da znamo povezati moči za skupno dobro. Naj bo ta šola še dolgo kraj spoštovanja medsebojne povezanosti, srečnih otroških korakov, uspešnega dela učiteljev in ponosa vseh župljanov Ajdovca,« je še poudaril.

Učenci so ob slavnostnem dogodku pripravili prijeten kulturni program, starši pa so poskrbeli za pogostitev.