Ajdovi žganci so steber kranjske dežele, z ajdo pa celo upočasnimo staranje (FOTO)

Če je ajda nekdaj veljala za živilo revnih, delavcev in kmetov, je danes v kulinariki zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje vse bolj priljubljena in cenjena.
Da je mogoče iz ajdove moke, kaše ali zdroba pripraviti pisano paleto najrazličnejših okusnih jedi, tako sladkih kot slanih, so že šesto leto zapored v Hiši žive dediščine prikazale zagnane članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, katerih zaščitni znak je prav jed iz ajdove moke. Njihova vinjevrška pogača je namreč že vrsto let nepogrešljiva na prireditvah v Občini Šmarješke Toplice.
Festival ajdovih jedi je bil znova prava paša za oči in praznik za brbončice, saj so lahko obiskovalci vse jedi tudi poskusili. Poleg nekaj najbolj znanih ajdovih jedi, kot so žganci z ocvirki, ajdovi krapki, štruklji, zlivanka s skuto in kruh z orehi, so pridne gospodinje pripravile še vrsto specialitet.
Četudi je črn, nimajo plemenita ali meščanska usta nobenega razloga, da bi ga zaničevala.
Med 50 jedi so uvrstili tudi ajdovo polento s kislim zeljem, sesekljane zrezke z ajdovo kašo, jurijevo kapo, ajdovo pito s sadnim jogurtom, palačinke z ajdovo moko, ajdov močnik, pečeno ajdovo kašo, ajdovo kašo z okisano svinjino, vesoljsko kašoto, solato iz rdeče pese in ajdove kaše, pa ajdov namaz s hrenom in ajdov namaz z bučnimi semeni, sladke in slane rulade, ajdovo pito z ajdovo kašo in kakijem, različne piškote, mafine, potice in šarklje, kraljica med sladicami pa je bila zagotovo ajdova torta s kavno kremo.
Danes se vse bolj zavedamo koristi ajde za naše zdravje, cenjena je tudi v prehrani bolnikov s celiakijo in sladkorno boleznijo. Znanstvena spoznanja jo uvrščajo med superživila, ki naj bi celo upočasnjevala staranje, še zlasti tatarsko, ki je nekoliko bolj grenka kot navadna.
Tako navadna kot tatarska ajda sta odlična brezglutenska alternativa žitom, zato jo lahko uživajo bolniki s celiakijo. Ker niža raven glukoze v krvi, je izvrstna za diabetike. Niža tudi krvni tlak in holesterol zaradi kakovostnih počasi razgradljivih beljakovin oziroma škroba.
Ajda je bogat vir vlaknin in počasi razgradljivega škroba, beljakovin z visoko biološko vrednostjo, zato z vsemi osmimi esencialnimi aminokislinami hitro nasiti, je počasi prebavljiva, tako da smo dlje siti, in daje obilo energije. Zaradi vitaminov in asparaginske kisline čisti telo odpadnih snovi. Rutin v ajdi ščiti žile, utrjuje kapilare in varuje pred kapjo, kvercetin pa uničuje rakave celice in ščiti pred rakom. Ajda je tudi bogat vir mineralov, kot so magnezij, železo, cink, mangan in drugi, ki skupaj z rutinom krepijo vezivna tkiva, blažijo artritis in zavirajo osteoporozo.
Ljudski rek iz 19. stoletja pravi: Ajdovi žganci so steber kranjske dežele.
Sobotna prireditev je bila odlična priložnost za namige, kakšne jedi pripraviti iz ajde, obiskovalci pa so lahko spoznali tudi pripravo vinjevrške pogače, ki jo je predsednica Elizabeta Verščaj prvič spekla leta 2008 in takrat postavila standarde peke, ki so jih hitro prevzele tudi druge članice.
Tako danes vinjevrška pogača ne manjka na nobeni prireditvi v občini, od drugih pogač, ki jih pečejo po različnih krajih naše domovine, pa jo drugačno delata dve sestavini, značilni za te kraje – ajda in orehi, ena od različic je tudi z dodatkom meda.
Danes se vse bolj zavedamo koristi ajde za naše zdravje, cenjena je še posebno v prehrani bolnikov s celiakijo in sladkorno boleznijo.
Kulturni program, ki ga je spretno povezovala članica društva Cvetka Peterlin, so sooblikovali otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta pod mentorstvom Tije Cvelbar in Doroteje Žinko, pevska skupina Klasje pod vodstvom Fanike Martinčič, harmonikarji Klemna Hribarja, pevka Vesna Durič, recitatorka Anica Brulc ter Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev.