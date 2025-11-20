Ajdovi žganci so steber kranjske dežele, z ajdo pa celo upočasnimo staranje (FOTO)

Če je ajda nekdaj veljala za živilo revnih, delavcev in kmetov, je danes v kulinariki zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje vse bolj priljubljena in cenjena.

Da je mogoče iz ajdove moke, kaše ali zdroba pripraviti pisano paleto najrazličnejših okusnih jedi, tako sladkih kot slanih, so že šesto leto zapored v Hiši žive dediščine prikazale zagnane članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, katerih zaščitni znak je prav jed iz ajdove moke. Njihova vinjevrška pogača je namreč že vrsto let nepogrešljiva na prireditvah v Občini Šmarješke Toplice.

Festival ajdovih jedi je bil znova prava paša za oči in praznik za brbončice, saj so lahko obiskovalci vse jedi tudi poskusili. Poleg nekaj najbolj znanih ajdovih jedi, kot so žganci z ocvirki, ajdovi krapki, štruklji, zlivanka s skuto in kruh z orehi, so pridne gospodinje pripravile še vrsto specialitet.

Četudi je črn, nimajo plemenita ali meščanska usta nobenega razloga, da bi ga zaničevala.

Med 50 jedi so uvrstili tudi ajdovo polento s kislim zeljem, sesekljane zrezke z ajdovo kašo, jurijevo kapo, ajdovo pito s sadnim jogurtom, palačinke z ajdovo moko, ajdov močnik, pečeno ajdovo kašo, ajdovo kašo z okisano svinjino, vesoljsko kašoto, solato iz rdeče pese in ajdove kaše, pa ajdov namaz s hrenom in ajdov namaz z bučnimi semeni, sladke in slane rulade, ajdovo pito z ajdovo kašo in kakijem, različne piškote, mafine, potice in šarklje, kraljica med sladicami pa je bila zagotovo ajdova torta s kavno kremo.

Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Alternativa žitom

»V našem kraju imamo Košakov mlin z 200-letno tradicijo, v sosednjem kraju pa mlin Rangus, ki se ukvarja s predelavo tatarske ajde. Oba s svojo tradicijo zagotavljata čudovite mlevske in ostale izdelke. Letos se nam je pridružil še mlin Katič iz Velike vasi,« je zbrane med drugim nagovorila, predsednica društva, in spomnila, da je ajdo v knjigi Slava vojvodine Kranjske leta 1689 opisal že. Takole je zapisal naš veliki polihistor: »Ajda še posebno dobro raste in je razširjena na Kranjskem, od enega zrna pa običajno pride osem drugih. Iz te ajde se peče navaden kruh, ki je čisto črn kot zemlja. Ta kruh običajno jedo kmetje povsod, v celotni deželi. Vseeno pa, četudi je črn, nimajo plemenita ali meščanska usta nobenega razloga, da bi ga zaničevala; ker je prav dobrega okusa in dober za jed.«

Danes se vse bolj zavedamo koristi ajde za naše zdravje, cenjena je tudi v prehrani bolnikov s celiakijo in sladkorno boleznijo. Znanstvena spoznanja jo uvrščajo med superživila, ki naj bi celo upočasnjevala staranje, še zlasti tatarsko, ki je nekoliko bolj grenka kot navadna.

Tako navadna kot tatarska ajda sta odlična brezglutenska alternativa žitom, zato jo lahko uživajo bolniki s celiakijo. Ker niža raven glukoze v krvi, je izvrstna za diabetike. Niža tudi krvni tlak in holesterol zaradi kakovostnih počasi razgradljivih beljakovin oziroma škroba.

50 AJDOVIH JEDI so pripravile pridne gospodinje.

Ajda je bogat vir vlaknin in počasi razgradljivega škroba, beljakovin z visoko biološko vrednostjo, zato z vsemi osmimi esencialnimi aminokislinami hitro nasiti, je počasi prebavljiva, tako da smo dlje siti, in daje obilo energije. Zaradi vitaminov in asparaginske kisline čisti telo odpadnih snovi. Rutin v ajdi ščiti žile, utrjuje kapilare in varuje pred kapjo, kvercetin pa uničuje rakave celice in ščiti pred rakom. Ajda je tudi bogat vir mineralov, kot so magnezij, železo, cink, mangan in drugi, ki skupaj z rutinom krepijo vezivna tkiva, blažijo artritis in zavirajo osteoporozo.

Ljudski rek iz 19. stoletja pravi: Ajdovi žganci so steber kranjske dežele.

Sobotna prireditev je bila odlična priložnost za namige, kakšne jedi pripraviti iz ajde, obiskovalci pa so lahko spoznali tudi pripravo vinjevrške pogače, ki jo je predsednica Elizabeta Verščaj prvič spekla leta 2008 in takrat postavila standarde peke, ki so jih hitro prevzele tudi druge članice.

Tako danes vinjevrška pogača ne manjka na nobeni prireditvi v občini, od drugih pogač, ki jih pečejo po različnih krajih naše domovine, pa jo drugačno delata dve sestavini, značilni za te kraje – ajda in orehi, ena od različic je tudi z dodatkom meda.

Danes se vse bolj zavedamo koristi ajde za naše zdravje, cenjena je še posebno v prehrani bolnikov s celiakijo in sladkorno boleznijo.

Kulturni program, ki ga je spretno povezovala članica društva Cvetka Peterlin, so sooblikovali otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta pod mentorstvom Tije Cvelbar in Doroteje Žinko, pevska skupina Klasje pod vodstvom Fanike Martinčič, harmonikarji Klemna Hribarja, pevka Vesna Durič, recitatorka Anica Brulc ter Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev.

Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Izjemna pevka Vesna Durič Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Klasje iz sosednje škocjanske občine Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Harmonikarji Klemna Hribarja Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Elizabeta Verščaj je predstavila jedi iz ajde, ajdove kaše in zdroba. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Na koncu so obiskovalci jedi tudi poskusili. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Mlada kmetica leta Karmen Čarman je spekla potratno potico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda