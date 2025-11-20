  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUPERŽIVILO

Ajdovi žganci so steber kranjske dežele, z ajdo pa celo upočasnimo staranje (FOTO)

Na šestem festivalu ajdovih jedi v Beli Cerkvi smo spoznali klasike in specialitete iz tega starodavnega superživila.
Kako narediti vinjevrško pogačo, smo si lahko ogledali v kuhinji Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Kako narediti vinjevrško pogačo, smo si lahko ogledali v kuhinji Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Elizabeta Verščaj je predstavila jedi iz ajde, ajdove kaše in zdroba. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Elizabeta Verščaj je predstavila jedi iz ajde, ajdove kaše in zdroba. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Na koncu so obiskovalci jedi tudi poskusili. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Na koncu so obiskovalci jedi tudi poskusili. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Mlada kmetica leta Karmen Čarman je spekla potratno potico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Mlada kmetica leta Karmen Čarman je spekla potratno potico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Milena Činkole z vinjevrško pogačo, ki se od drugih razlikuje po ajdovi moki in orehih. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Milena Činkole z vinjevrško pogačo, ki se od drugih razlikuje po ajdovi moki in orehih. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Harmonikarji Klemna Hribarja Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Harmonikarji Klemna Hribarja Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Klasje iz sosednje škocjanske občine Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Klasje iz sosednje škocjanske občine Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Izjemna pevka Vesna Durič Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Izjemna pevka Vesna Durič Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Nastopili so tudi otroci iz Bele Cerkve. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Nastopili so tudi otroci iz Bele Cerkve. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Kako narediti vinjevrško pogačo, smo si lahko ogledali v kuhinji Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Elizabeta Verščaj je predstavila jedi iz ajde, ajdove kaše in zdroba. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Na koncu so obiskovalci jedi tudi poskusili. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Mlada kmetica leta Karmen Čarman je spekla potratno potico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Milena Činkole z vinjevrško pogačo, ki se od drugih razlikuje po ajdovi moki in orehih. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Harmonikarji Klemna Hribarja Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Klasje iz sosednje škocjanske občine Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Izjemna pevka Vesna Durič Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Nastopili so tudi otroci iz Bele Cerkve. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 20. 11. 2025 | 16:44
5:20
A+A-

Če je ajda nekdaj veljala za živilo revnih, delavcev in kmetov, je danes v kulinariki zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje vse bolj priljubljena in cenjena.

Da je mogoče iz ajdove moke, kaše ali zdroba pripraviti pisano paleto najrazličnejših okusnih jedi, tako sladkih kot slanih, so že šesto leto zapored v Hiši žive dediščine prikazale zagnane članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, katerih zaščitni znak je prav jed iz ajdove moke. Njihova vinjevrška pogača je namreč že vrsto let nepogrešljiva na prireditvah v Občini Šmarješke Toplice.

Festival ajdovih jedi je bil znova prava paša za oči in praznik za brbončice, saj so lahko obiskovalci vse jedi tudi poskusili. Poleg nekaj najbolj znanih ajdovih jedi, kot so žganci z ocvirki, ajdovi krapki, štruklji, zlivanka s skuto in kruh z orehi, so pridne gospodinje pripravile še vrsto specialitet.

Četudi je črn, nimajo plemenita ali meščanska usta nobenega razloga, da bi ga zaničevala.

Med 50 jedi so uvrstili tudi ajdovo polento s kislim zeljem, sesekljane zrezke z ajdovo kašo, jurijevo kapo, ajdovo pito s sadnim jogurtom, palačinke z ajdovo moko, ajdov močnik, pečeno ajdovo kašo, ajdovo kašo z okisano svinjino, vesoljsko kašoto, solato iz rdeče pese in ajdove kaše, pa ajdov namaz s hrenom in ajdov namaz z bučnimi semeni, sladke in slane rulade, ajdovo pito z ajdovo kašo in kakijem, različne piškote, mafine, potice in šarklje, kraljica med sladicami pa je bila zagotovo ajdova torta s kavno kremo.

Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Nastopili so otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
»V našem kraju imamo Košakov mlin z 200-letno tradicijo, v sosednjem kraju pa mlin Rangus, ki se ukvarja s predelavo tatarske ajde. Oba s svojo tradicijo zagotavljata čudovite mlevske in ostale izdelke. Letos se nam je pridružil še mlin Katič iz Velike vasi,« je zbrane med drugim nagovorila Elizabeta Verščaj, predsednica društva, in spomnila, da je ajdo v knjigi Slava vojvodine Kranjske leta 1689 opisal že Janez Vajkard Valvasor. Takole je zapisal naš veliki polihistor: »Ajda še posebno dobro raste in je razširjena na Kranjskem, od enega zrna pa običajno pride osem drugih. Iz te ajde se peče navaden kruh, ki je čisto črn kot zemlja. Ta kruh običajno jedo kmetje povsod, v celotni deželi. Vseeno pa, četudi je črn, nimajo plemenita ali meščanska usta nobenega razloga, da bi ga zaničevala; ker je prav dobrega okusa in dober za jed.«

Alternativa žitom

Danes se vse bolj zavedamo koristi ajde za naše zdravje, cenjena je tudi v prehrani bolnikov s celiakijo in sladkorno boleznijo. Znanstvena spoznanja jo uvrščajo med superživila, ki naj bi celo upočasnjevala staranje, še zlasti tatarsko, ki je nekoliko bolj grenka kot navadna.

Tako navadna kot tatarska ajda sta odlična brezglutenska alternativa žitom, zato jo lahko uživajo bolniki s celiakijo. Ker niža raven glukoze v krvi, je izvrstna za diabetike. Niža tudi krvni tlak in holesterol zaradi kakovostnih počasi razgradljivih beljakovin oziroma škroba.

50

AJDOVIH JEDI so pripravile pridne gospodinje.

Ajda je bogat vir vlaknin in počasi razgradljivega škroba, beljakovin z visoko biološko vrednostjo, zato z vsemi osmimi esencialnimi aminokislinami hitro nasiti, je počasi prebavljiva, tako da smo dlje siti, in daje obilo energije. Zaradi vitaminov in asparaginske kisline čisti telo odpadnih snovi. Rutin v ajdi ščiti žile, utrjuje kapilare in varuje pred kapjo, kvercetin pa uničuje rakave celice in ščiti pred rakom. Ajda je tudi bogat vir mineralov, kot so magnezij, železo, cink, mangan in drugi, ki skupaj z rutinom krepijo vezivna tkiva, blažijo artritis in zavirajo osteoporozo.

Ljudski rek iz 19. stoletja pravi: Ajdovi žganci so steber kranjske dežele.

Sobotna prireditev je bila odlična priložnost za namige, kakšne jedi pripraviti iz ajde, obiskovalci pa so lahko spoznali tudi pripravo vinjevrške pogače, ki jo je predsednica Elizabeta Verščaj prvič spekla leta 2008 in takrat postavila standarde peke, ki so jih hitro prevzele tudi druge članice.

Tako danes vinjevrška pogača ne manjka na nobeni prireditvi v občini, od drugih pogač, ki jih pečejo po različnih krajih naše domovine, pa jo drugačno delata dve sestavini, značilni za te kraje – ajda in orehi, ena od različic je tudi z dodatkom meda.

Danes se vse bolj zavedamo koristi ajde za naše zdravje, cenjena je še posebno v prehrani bolnikov s celiakijo in sladkorno boleznijo.

Kulturni program, ki ga je spretno povezovala članica društva Cvetka Peterlin, so sooblikovali otroci iz Vrtca Sonček Osnovne šole Šmarjeta pod mentorstvom Tije Cvelbar in Doroteje Žinko, pevska skupina Klasje pod vodstvom Fanike Martinčič, harmonikarji Klemna Hribarja, pevka Vesna Durič, recitatorka Anica Brulc ter Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev.

Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Pevska skupina Babice in dedki Društva upokojencev Bela Cerkev Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Izjemna pevka Vesna Durič Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Izjemna pevka Vesna Durič Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Klasje iz sosednje škocjanske občine Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Klasje iz sosednje škocjanske občine Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Harmonikarji Klemna Hribarja Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Harmonikarji Klemna Hribarja Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Elizabeta Verščaj je predstavila jedi iz ajde, ajdove kaše in zdroba. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Elizabeta Verščaj je predstavila jedi iz ajde, ajdove kaše in zdroba. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Na koncu so obiskovalci jedi tudi poskusili. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Na koncu so obiskovalci jedi tudi poskusili. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Mlada kmetica leta Karmen Čarman je spekla potratno potico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Mlada kmetica leta Karmen Čarman je spekla potratno potico. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Milena Činkole z vinjevrško pogačo, ki se od drugih razlikuje po ajdovi moki in orehih. Foto: Tanja Jakše Gazvoda
Milena Činkole z vinjevrško pogačo, ki se od drugih razlikuje po ajdovi moki in orehih. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Več iz teme

ajdafestivalajdove jedibela cerkevkulinarikazdravje
ZADNJE NOVICE
18:12
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Ansambel Wow išče ključ do srca

Mladi glasbeniki predstavljajo novo polko z naslovom Ključavničar.
Mojca Marot20. 11. 2025 | 18:12
18:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VJESNIK

Zaradi požara pridržali mladoletnika: hoteli so na vrh stolpnice, nato je nekdo začel kuriti karton

Po družabnih omrežjih so zaokrožili posnetki, na katerih je videti, kot da se v prostorih gibljejo ljudje z baterijskimi svetilkami.
20. 11. 2025 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Stil
OPOZORILA STROKOVNJAKA

Odvetnik za ločitve opozarja: pet znakov, da razpada zakon

Prepoznavanje opozorilnih znakov, dokler še ni prepozno, lahko pomeni razliko med tem, ali boste premagali ovire ali pa se bo vaša zveza končala.
20. 11. 2025 | 18:00
17:16
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Tudi čustvena prevara je prevara. Tako jo prepoznamo

Če strahove delimo z drugo osebo, je to znak za preplah.
20. 11. 2025 | 17:16
17:15
Novice  |  Slovenija
PREDLOG NOVELE ZAKONA O RTVS

10 milijonov za manjšine, 4 milijoni za glasbo: vlada z novelo zakona krepi financiranje RTV!

Del glasbene produkcije in manjšinskih programov RTVS bo financiral državni proračun. Rtv prispevek ob tem ostaja nespremenjen.
20. 11. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLENJSKA VIGRED

Vino in harmonika

Ob martinovem so štirje mladi glasbeniki z različnih koncev Dolenjske na radijske postaje poslali novo polko.
Mojca Marot20. 11. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki