  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠE VEDNO JE Z NAMI

Ajdovska deklica ni izginila! To je povzročilo lažni preplah (FOTO)

Novica o znamenitem kamnitem obrazu iz ostenja Prisojnika se je izkazala za lažno.
Po ljudskem izročilu je Ajdovska deklica okamnela hči poganskega božanstva. Foto: Igor Mali

Ajdovsko deklico v steni Prisojnika lahko občudujemo s poti proti Vršiču. FOTO: Marko Prezelj

Fotografija, ki je povzročila razburjenje. FOTO: Reddit

Včeraj so jo posneli tudi oskrbniki Erjavčeve koče. FOTO: Erjavčeva Koča

Tina Horvat
 25. 4. 2026 | 07:14
4:21
A+A-

Slovenijo je v četrtek zvečer presunila žalostna vest, da znamenite Ajdovske deklice, obraza v ostenju Prisojnika, ki je ena najbolj prepoznavnih podob v Julijskih Alpah, nenadoma ni več. Kot so poročali v osrednji informativni oddaji Dnevnik na TV Slovenija, je kamnita mojstrovina narave za vedno izginila, saj so jo uničile odkrušene skale. Dramatična novica se je bliskovito razširila po Sloveniji, predvsem med gorniki, povzemali so jo domala vsi mediji, širili pa so jo tudi pretreseni uporabniki družbenih omrežij. Objave je spremljal pravi plaz komentarjev, v katerih so ljubitelji gora izražali žalost ob izgubi, skoraj tako, kot bi kdo umrl. Do skalnega podora, ki naj bi uničil kamnito podobo, naj bi prišlo že pred več tedni.

Skalni podori

Potem ko je vest o izginotju Ajdovske deklice zakrožila po Sloveniji, so jo kot neresnično zavrnili tudi v Triglavskem narodnem parku. Pri tem so razložili, da so sicer skalni podori, kakršni bi bili lahko usodni tudi za Ajdovsko deklico, naraven pojav. »Celoten Triglavski narodni park je ohranjeno naravno območje gorskega sveta z naravnimi procesi, kjer so podori, padajoče kamenje, plazovi, preperevanje in drugi procesi značilnost tega območja. Prav zaradi njih je to območje tako geomorfološko pestro in je hkrati eden od razlogov, da je večji del Julijskih Alp sploh zavarovan kot narodni park,« so zapisali.

Še je tukaj

Na srečo se je kaj kmalu izkazalo, da gre za lažni preplah in da je Ajdovska deklica še vedno tam, kjer je bila stoletja. Vest o domnevnem izginotju smo včeraj zjutraj preverili pri oskrbniku Erjavčeve koče pod Vršičem, od koder je sicer najlepši pogled na Ajdovsko deklico. »Še se vidi, malo se je sicer zaradi podora res spremenila, mogoče se je rahlo postarala, a definitivno je Ajdovska deklica še vedno tukaj, z nami,« nam iz prve roke potrdi oskrbnik Iztok Kurnik, ki je, potem ko so se klici zaskrbljenih gornikov z vprašanji, ali je res izginila, kar vrstili, takoj stopil iz planinske postojanke in osebno preveril stanje v steni Prisojnika: »Res je, da se je skalna stena nekoliko spremenila in so nekateri detajli videti drugače kot prej. Vendar je Ajdovska deklica še vedno jasno prepoznavna in še vedno vidna s terase Erjavčeve koče. Njen profil ni povsem enak tistemu, ki se ga ljudje morda spominjajo s starejših fotografij, a znameniti obraz v severni steni Prisanka/Prisojnika je še vedno tam,« sporoča.

Mogoče se je rahlo postarala.

Zmedo z izginulo Ajdovsko deklico so povzročile fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, na katerih dejansko ni bilo mogoče opaziti njenega obraza. Vendar se je kmalu izkazalo, da so bile posnete iz takšnega kota in ob takšni svetlobi, da se ga sploh ne da videti. Eden od komentatorjev je razložil, da je obraz najbolje viden iz tako imenovane žabje perspektive, torej od spodaj, medtem ko fotografije iz ptičje perspektive, od zgoraj ali od strani, povsem zabrišejo njegove poteze.

Spletne kamere

Tudi posnetki spletnih kamer in očividcev dokazujejo, da nas bo Ajdovska deklica še naprej spremljala na planinskih poteh okoli Vršiča. Da ostaja z nami, lepo kaže včerajšnji posnetek spletne kamere s Poštarskega doma na Vršiču, prav tako je Ajdovsko deklico v živo videl in posnel turistični vodnik Emil Kos, član Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Na Vršiču je bil s skupino francoskih gostov in je povedal, da ni opazil prav nobene razlike med Ajdovsko deklico pred domnevnim izginotjem in po njem.

Po ljudskem izročilu je Ajdovska deklica hči poganskega božanstva, ki je prebivala pod previsnimi stenami Prisanka in vodila popotnike skozi snežne zamete prek Vršiča v Trento. Bila je tudi sojenica, obiskovala je mlade matere in prerokovala novorojenčkom njihovo usodo. Nekemu dečku, ki se je rodil Trenti, je napovedala, da bo postal lovec in bo ustrelil bajeslovnega Zlatoroga. Ko so zloveščo prerokbo slišali njeni bratje in sestre, so jo prekleli in spremenila se je v kamen. Po izročilu se je žalostna vrnila domov in tam za vedno okamnela v skali. 

Ajdovska deklicaSlovenijagore
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki