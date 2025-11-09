Aktivist Jenull enači prometno in uboj! Ironično piše: Ta ci*** je zverinsko pred vsemi ubil našega Aca

Politični aktivist, predstavnik iniciative Glas ljudstva, Jaša Jenull, drugače pa režiser in se je lotil primerjave dveh tragedij. Nedavne smrtne prometne nesreče v Novem mestu in uboja Novomeščana Aleša Šutarja, ki ga je sicer preimenoval v Šuterja.

»Ste slišali, da je bila TA TEDEN v Novem mestu NA PREHODU ZA PEŠCE UBITA 56 letna peška? Zakaj njena smrt ni bila na vseh poročilih, čeprav je bila to že 13. (trinajsta!) takšna smrtna žrtev v NM letos? Zakaj za njo ni nobenih protestov? Izrednih sej? Odstopov ministrov? Zakaj vlada ne razmišlja o novih zakonih za prometno varnost v NM? Je življenje te gospe in 12ih drugih ljudi, ki so letos umrli na cestah Novega mesta kaj manj vredno od Aca Šuterja? Odgovor je preprost: Zato KER ZA VOLANOM NI BIL ROM AMPAK SLOVENEC in se njene smrti ne da tako zlahka uporabiti za nabiranje političnih točk, zganjanje histerije, preusmerjanje pozornosti, aktivacijo vojske za izvajanje represivnih ukrepov in utemeljevanje protiustavnih zakonov, ki bodo zmanjševali pravice VSEH, ne le kriminalcev in Romov kot vas prepričujejo!« začne svojo objavo (objavljamo v originalu, op.p.)

Aleš Šutar je sredi oktobra tragično izgubil življenje, potem ko so ga napadli pred klubom v Novem mestu. Njegov sin ga je poklical na pomoč, potem ko ga je skupina mladeničev nadlegovala. Med poskusom, da bi zaščitil svojega otroka, je Aleš utrpel hude poškodbe, vključno z notranjimi krvavitvami in zlomom vratnega vretenca. Zaradi usodnih udarcev je umrl. Za umor je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti. Tragedija je pretresla Slovenijo in prisilila državni vrh k radikalnim ukrepom. Dva ključna ministra sta odstopila. Sočasno s protesti je potekala tudi izredna seja mestnega sveta, na kateri so bili prisotni Robert Golob in več ministrov. Vlada je ob tem sprejela predlog t. i. Šutarjeva zakona, ki vsebuje nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo.

Jenull nadaljuje z ironičnim tonom: »AMPAK: Neee, eno je bila nesreča eno pa umooor! To ni istooooo! Voznik se gotovo kesa in ni tega storil namerno in siguuurno ni bil pijan! Pa tudi pešci bi morali bolj pazit! Ta cigan pa je namerno in zverinsko pred vsemi ubil našega Acota in se potem pustil aretirati, medtem ko so njegovi družinski člani istočasno streljali v zrak in kradli v trgovinah… Dragi tolerantni sodržavljani in sodržavljanke, če ne opazite kako prežete z rasizmom (in neodvisne od realnih dejstev) so zgornje izjave vam res ne morem pomagati. POZOR: Nihče ne trdi, da je situacija ista ali da zasluži isto kazen – gre pa v obeh primeri za očitno kršenje zakonov, ki je imelo za posledico smrt nedolžnega človeka! Pika.«

Po njegovem mnenju mediji in politika selektivno poročajo o dogodkih, odvisno od etnične pripadnosti storilcev in politične koristnosti primerov. »Glede enega dogodka poslušamo 24 ur na dan že dva tedna, glede drugega ne bi nikoli slišali, če ne bi prebrali te objave. Če pri tem sploh ne omenimo vseh ostalih vsakodnevnih umorov, pretepov in ubitih prometnih udeležencev, o katerih ne boste nikoli slišali, ker niso ‘politično koristni’ in ker storilci niso iz ‘prave’ etnične skupine.«

Na koncu Jenull poziva k treznosti in spoštovanju obstoječih zakonov: »SKRATKA, prosim ne nasedajte politično-medijskemu pumpanju: Varnost prebivalcev Novega mesta in vseh ostalih je MOŽNO IN NUJNO ZAGOTOVITI Z OBSTOJEČIMI ZAKONI IN KAPACITETAMI POLICIJE! PS: Na policiji je zaposlenih več kot 7.000 policistov – mi bo kdorkoli resno trdil, da je bil edini način, da se zagotovi dodatnih 40 policistov za NM aktivacija 37. člena, ki bo nad civiliste pošiljal vojake, ki nimajo ne izobrazbe, ne poznavanja zakonov, ne pooblastil, da bi lahko opravljali tovrstne naloge? Aja ne! Saj bojo samo na meji, torej ne bomo mi žrtve njihovega nestrokovnega delovanja, ampak migranti, ki tako kot Romi pač ne štejejo na polno, ko se pogovarjamo o osnovnih človekovih pravicah, a ne Luka Mesec in Levica?«