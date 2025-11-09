  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAPIS, KI ODMEVA

Aktivist Jenull enači prometno in uboj! Ironično piše: Ta ci*** je zverinsko pred vsemi ubil našega Aca

Predstavnik iniciative Glas ljudstva je ubitega Novomeščana preimenoval v ''Šuterja''. Državljane opozarja, da če ne opazijo, kako prežete z rasizmom so nekatere izjave.
Jaša Jenull. FOTO: Črt Piksi/Delo
Jaša Jenull. FOTO: Črt Piksi/Delo
S. N.
 9. 11. 2025 | 20:45
 9. 11. 2025 | 22:36
4:37
A+A-

Politični aktivist, predstavnik iniciative Glas ljudstva, Jaša Jenull, drugače pa režiser in se je lotil primerjave dveh tragedij. Nedavne smrtne prometne nesreče  v Novem mestu in uboja Novomeščana Aleša Šutarja, ki ga je sicer preimenoval v Šuterja. 

»Ste slišali, da je bila TA TEDEN v Novem mestu NA PREHODU ZA PEŠCE UBITA 56 letna peška? Zakaj njena smrt ni bila na vseh poročilih, čeprav je bila to že 13. (trinajsta!) takšna smrtna žrtev v NM letos? Zakaj za njo ni nobenih protestov? Izrednih sej? Odstopov ministrov? Zakaj vlada ne razmišlja o novih zakonih za prometno varnost v NM? Je življenje te gospe in 12ih drugih ljudi, ki so letos umrli na cestah Novega mesta kaj manj vredno od Aca Šuterja? Odgovor je preprost: Zato KER ZA VOLANOM NI BIL ROM AMPAK SLOVENEC in se njene smrti ne da tako zlahka uporabiti za nabiranje političnih točk, zganjanje histerije, preusmerjanje pozornosti, aktivacijo vojske za izvajanje represivnih ukrepov in utemeljevanje protiustavnih zakonov, ki bodo zmanjševali pravice VSEH, ne le kriminalcev in Romov kot vas prepričujejo!« začne svojo objavo (objavljamo v originalu, op.p.)

Aleš Šutar je sredi oktobra tragično izgubil življenje, potem ko so ga napadli pred klubom v Novem mestu. Njegov sin ga je poklical na pomoč, potem ko ga je skupina mladeničev nadlegovala. Med poskusom, da bi zaščitil svojega otroka, je Aleš utrpel hude poškodbe, vključno z notranjimi krvavitvami in zlomom vratnega vretenca. Zaradi usodnih udarcev je umrl. Za umor je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti.

Tragedija je pretresla Slovenijo in prisilila državni vrh k radikalnim ukrepom. Dva ključna ministra sta odstopila. Sočasno s protesti je potekala tudi izredna seja mestnega sveta, na kateri so bili prisotni Robert Golob in več ministrov.

Vlada je ob tem sprejela predlog t. i. Šutarjeva zakona, ki vsebuje nabor ukrepov za zagotavljanje varnosti. Zakon posega v kazensko, socialno in drugo zakonodajo.

 

Jenull nadaljuje z ironičnim tonom: »AMPAK: Neee, eno je bila nesreča eno pa umooor! To ni istooooo! Voznik se gotovo kesa in ni tega storil namerno in siguuurno ni bil pijan! Pa tudi pešci bi morali bolj pazit! Ta cigan pa je namerno in zverinsko pred vsemi ubil našega Acota in se potem pustil aretirati, medtem ko so njegovi družinski člani istočasno streljali v zrak in kradli v trgovinah… Dragi tolerantni sodržavljani in sodržavljanke, če ne opazite kako prežete z rasizmom (in neodvisne od realnih dejstev) so zgornje izjave vam res ne morem pomagati. POZOR: Nihče ne trdi, da je situacija ista ali da zasluži isto kazen – gre pa v obeh primeri za očitno kršenje zakonov, ki je imelo za posledico smrt nedolžnega človeka! Pika.«

Po njegovem mnenju mediji in politika selektivno poročajo o dogodkih, odvisno od etnične pripadnosti storilcev in politične koristnosti primerov. »Glede enega dogodka poslušamo 24 ur na dan že dva tedna, glede drugega ne bi nikoli slišali, če ne bi prebrali te objave. Če pri tem sploh ne omenimo vseh ostalih vsakodnevnih umorov, pretepov in ubitih prometnih udeležencev, o katerih ne boste nikoli slišali, ker niso ‘politično koristni’ in ker storilci niso iz ‘prave’ etnične skupine.«

image_alt
Poslanka Levice: To ni umor, Aco je nerodno padel (VIDEO)

image_alt
Brez kamer, brez jasnega storilca: ali je Aleša Šutarja po udarcu v glavo doletela tudi brca pod rebra, kot nakazuje podplutba?

Na koncu Jenull poziva k treznosti in spoštovanju obstoječih zakonov: »SKRATKA, prosim ne nasedajte politično-medijskemu pumpanju: Varnost prebivalcev Novega mesta in vseh ostalih je MOŽNO IN NUJNO ZAGOTOVITI Z OBSTOJEČIMI ZAKONI IN KAPACITETAMI POLICIJE! PS: Na policiji je zaposlenih več kot 7.000 policistov – mi bo kdorkoli resno trdil, da je bil edini način, da se zagotovi dodatnih 40 policistov za NM aktivacija 37. člena, ki bo nad civiliste pošiljal vojake, ki nimajo ne izobrazbe, ne poznavanja zakonov, ne pooblastil, da bi lahko opravljali tovrstne naloge? Aja ne! Saj bojo samo na meji, torej ne bomo mi žrtve njihovega nestrokovnega delovanja, ampak migranti, ki tako kot Romi pač ne štejejo na polno, ko se pogovarjamo o osnovnih človekovih pravicah, a ne Luka Mesec in Levica?«

 

 

Več iz teme

Jaša JenullNovo mestoAleš Šutarzapis
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Nevarno sporočilo

Vključevanje romske skupnosti bi moralo pomeniti spoštovanje zakonov za vse enako.
Matej Lahovnik9. 11. 2025 | 22:25
21:45
Novice  |  Svet
KAZNI

Bodite pripravljeni: na Hrvaškem se obeta izjemno povišanje kazni v prometu

Določene kazni bodo kar trikrat višje od trenutnih.
9. 11. 2025 | 21:45
21:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAGORJE

Huda prometna nesreča: dve osebi umrli, ena prepeljana v bolnišnico

Zaradi prometne nesreče in ogleda, ki je v teku, je za ves promet zaprta državna cesta.
9. 11. 2025 | 21:07
20:45
Novice  |  Slovenija
ZAPIS, KI ODMEVA

Aktivist Jenull enači prometno in uboj! Ironično piše: Ta ci*** je zverinsko pred vsemi ubil našega Aca

Predstavnik iniciative Glas ljudstva je ubitega Novomeščana preimenoval v ''Šuterja''. Državljane opozarja, da če ne opazijo, kako prežete z rasizmom so nekatere izjave.
9. 11. 2025 | 20:45
19:15
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Supertajfun dosegel Filipine, potem odjeknilo: Znana slovenska podjetnica se več ne oglaša ...

Slovensko zunanje ministrstvo državljanom Slovenije, ki se nahajajo na Filipinih, svetuje, da spremljajo opozorila filipinskega sveta za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč ter napovedi in opozorila meteorološke službe.
9. 11. 2025 | 19:15
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

V središču mesta dostavljavcu (26) zlomil čeljust na dveh mestih, bolnišnica ni jemala resno

Po površnem pregledu so ga poslali domov ...
9. 11. 2025 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki