Aktivisti blokirali vhod v azilni dom na Viču, nasprotujejo deportaciji treh prosilcev za azil: »Smo delavci, ne kriminalci«

Več kot 100 predstavnikov Ambasade Rog je od jutra s protestnim shodom pred Azilnim domom Vič ob predaji treh prosilcev za mednarodno zaščito opozarjalo na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. »Ustavite deportacijo,« so med drugim vzklikali in zaprli vhod doma. Ministrstvo je predajo po navedbah članov Ambasade Rog nato prestavilo.

Predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič je povedal, da so se za protest odločili zaradi organizirane »deportacije treh mladih prosilcev za azil«. Gre za prosilce iz Senegala, Maroka in Burundija, ki so v Sloveniji zaprosili za azil, tukaj bivajo že dlje časa, delajo in so si ustvarili življenje. Opozoril je, da smo v obdobju najbolj urejenih in obvladljivih migracijskih tokov v zadnjem desetletju. Poleg tega, da število nedovoljenih prehodov meje pada, so begunci danes bolj kot kadarkoli prej vključeni v družbo. Slovenija jih tudi potrebuje, na kar kaže tudi visoka stopnja zaposlenosti, je povedal.

Protestni shod. FOTO: Sta

Ministrstvo za notranje zadeve pa se po Blažičevih besedah še vedno drži »ozkih birokratskih dogem«. Kot je dejal, prosilcem vztrajno izdaja odločbe o deportacijah in jih poskuša vrniti v države brez urejenega azilnega sistema ter tja, kjer bodo podvrženi zlorabam in življenju na ulici. Pri tem pa po Blažičevih besedah ne upošteva niti okoliščin ranljivih oseb, kot so invalidnost, travmatiziranost in družino.

Protestni shod. FOTO: Sta

»To je zdaj naš dom!«

Ministrstvo je po njegovih besedah izgnalo ljudi, ki so vzorni del družbe. »Najbolj vključene obravnava kot hude kriminalce,« je navedel. Predstavnica Ambasade Rog Zana Fabjan Blažič pa je izpostavila, da so se številni prosilci zaposlili, postali del skupnosti, najeli stanovanja, sklenili prijateljstva, ustvarili družine, se naučili jezika, se vključili v šole.

Danes nihče ne more reči, da so migranti breme, je dejala. »Nasilje nad eno skupino ljudi vedno vodi v nasilje nad vsemi,« je še izpostavila Fabjan Blažič. Dodala je, da si ne želi, da bi Slovenija postala kot ZDA Donalda Trumpa, »se zaprla vase ter se napolnila s sovraštvom in strahom«. Zgodbo je predstavil tudi Matthew Madu Ekeh, ki je v Slovenijo prišel iz Nigerije. Vprašal se je, zakaj so prosilci v Sloveniji moteči. »Podpiramo gospodarstvo, ki nujno potrebuje delavce,« je dejal. »To je zdaj naš dom,« je izpostavil.

Protestni shod. FOTO: Sta

Dogodek, ki so ga spremljali policisti, so aktivisti pospremili tudi z glasbo in protestnimi transparenti »Sovraštvo ven, ljudje noter«, »Smo delavci, ne kriminalci«, »Deportacije so nasilje države nad delavci«. V organizaciji Ambasada Rog, kjer se zavzemajo tudi za pravice tujih delavcev in prosilcev za azil v Sloveniji, so še poudarili, da se bodo še naprej borili proti represiji, birokratski okrutnosti in nehumanosti. »Danes smo tu, da ministrstvu sporočimo: ne bomo pristali na migracijsko politiko, ki temelji na ustrahovanju, z grožnjami, z deportacijo in ne bomo pristali na zapiranje v taborišča. Ne bomo pristali na omejevanje pravice do dela in drugih pravic,« je dejal Blažič.