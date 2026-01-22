Akvarij Piran bo zasijal v novi podobi

Letošnje zaprtje Akvarija Piran v zimskem obdobju je nekoliko drugačno. Za vrati priljubljene morske atrakcije namreč poteka dolgo načrtovana obsežna prenova osrednjega razstavnega dela: gre za celovito obnovo 14 manjših akvarijev skupaj z vsemi napeljavami, stenami in stropom, zaradi česar so morali zaposleni začasno preseliti vse organizme. Kot pojasnjuje strokovna vodja akvarija Manja Rogelja, gre za eno največjih naložb v zadnjih letih.

Znaki obrabe

Akvarij Piran vsako leto zapre vrata med novoletnimi prazniki in kulturnim praznikom, 8. februarjem, ko je obiskovalcev najmanj. Takrat zaposleni izpraznijo in temeljito očistijo vse akvarije ter bazene, pregledajo živali, opravijo meritve kakovosti vode in odpravijo manjše poškodbe, ki jih ob prisotnosti javnosti ne bi mogli sanirati. »Letos pa je zaprtje drugačno, saj poteka že dolgo načrtovana prenova osrednjega dela javnega akvarija,« pojasnjuje Rogeljeva. Akvarijska stekla so zaradi starosti in dolgotrajne uporabe že kazala znake obrabe, kar je oteževalo opazovanje živali, vlažno in slano okolje pa je pustilo posledice tudi na stenah in stropu. Rušitvena faza del je že skoraj zaključena, sledi natančna postavitev novih akvarijev, sten in stropa iz sodobnih materialov, ki so primernejši za zahtevne razmere v morskem okolju. Prenova bo izboljšala vidljivost, energetsko učinkovitost in dolgoročno vzdrževanje razstavnih prostorov.

Za zaprtimi vrati nastaja bolj sodobna morska razstava, ki bo obiskovalcem ponudila še boljši pogled v svet Jadrana, je povedala Manja Rogelja. FOTO: Črt Piksi

Eden največjih izzivov je bila selitev vseh organizmov. Pred začetkom del so jih premestili v posebej prilagojene karantenske bazene in posode, povezane s centralnim sistemom za kroženje morske vode v delovnih prostorih akvarija. »Na selitev smo se pripravljali več mesecev. Omejili smo pridobivanje novih živali in postopoma premeščali obstoječe organizme v druge bazene,« je pojasnila Rogeljeva. Kljub pripravam so imeli tik pred začetkom rušitvenih del na voljo le en dan, da izpraznijo vseh 14 bazenov. Delo je potekalo od zgodnjega jutra do poznega večera. Ob selitvi so vse živali prešteli, pregledali in jim v novih začasnih bivališčih zagotovili primerne razmere, skrivališča in ustrezne sostanovalce. Skrbno jih spremljajo, da lahko hitro zaznajo morebitne težave.

Izobraževalna vloga

Akvarij Piran je ena najbolj obiskanih turističnih in izobraževalnih točk na slovenski obali. Vsako leto ga obišče več deset tisoč domačih in tujih obiskovalcev, največ je družin, šolskih skupin in ljubiteljev morskega sveta. Posebnost je, da predstavlja izključno organizme Severnega Jadrana, kar mu daje pomembno izobraževalno vlogo. Skrbijo za 140 različnih vrst organizmov, med katerimi so ribe najbolj številna skupina. V zadnjih letih se je uveljavil tudi kot prostor za delavnice, tematska vodenja in sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami. Prenova bo omogočila še boljšo predstavitev morskega sveta ter sodobnejšo interpretacijo za obiskovalce vseh generacij.

Večjih vsebinskih novosti ne napovedujejo, se pa že veselijo vnovičnega odprtja, ko bodo živali postopoma vrnili v javni del in zbirko dopolnili z novimi organizmi. V slovenskem morju trenutno ne opažajo posebnosti. »Temperatura se je primerno znižala in narava je v zimskem mirovanju v pričakovanju pomladi,« je sklenila Rogeljeva.

Vsako leto ga obišče več deset tisoč ljudi. FOTO: Janez Mužič