Alarm na slovenskih sodiščih! Izmišljene sodbe, poplava vlog in kaos zaradi umetne inteligence: prvi mož sodstva bije plat zvona

Umetna inteligenca je že dodobra zavzela slovenska sodišča, a ne nujno v dobrem pomenu. Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož v uvodniku revije Pravna praksa opozarja na poplavo dolgih in slabo napisanih vlog, v katerih se pojavljajo celo sodne odločbe, ki sploh ne obstajajo. Posledice pa lahko občutijo vsi, ki čakajo na sodno odločitev.

»Skozi velika vrata je UI že vstopila v sodne postopke v pisnih vlogah strank,« ugotavlja Orož.

Pojasnjuje, da sama uporaba umetne inteligence pri pripravi dokumentov ni sporna. Težava nastane, ko uporabniki njenim odgovorom slepo zaupajo. »Problem uporabe UI je v njeni 'zlorabi', pravnem neznanju ali lenobi njenega uporabnika,« je neposreden predsednik vrhovnega sodišča.

V sodnih vlogah navajajo celo odločbe, ki ne obstajajo

Orož opozarja, da se je zaradi uporabe umetne inteligence število in obseg sodnih vlog močno povečal. »Njihova količina, dolžina in vsebina so se razbohotile čez razumne meje,« ugotavlja. Še posebej skrb vzbujajoče pa je, kaj se v nekaterih vlogah dejansko znajde. »Ni neobičajno, da stranka v vlogi citira sodno odločbo, ki ne obstaja ali več kot očitno nima zatrjevane vsebine,« opozarja.

Umetna inteligenca je na slovenskih sodiščih dovoljena kot pomoč pri delu, ne sme pa nadomestiti sodnika pri odločanju Kako se umetna inteligenca uporablja na slovenskih sodiščih? 1. Pri pripravi sodnih vlog: Stranke lahko uporabljajo ChatGPT in podobna orodja za pomoč pri sestavljanju tožb, pritožb in drugih dokumentov. Sama uporaba UI ni prepovedana. Za pravilnost navedb pa odgovarja tisti, ki vlogo vloži. 2. Pri delu sodnikov: UI lahko pomaga pri analizi dokumentov in obdelavi obsežnega gradiva. Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož je 2. oktobra 2026 poudaril, da je lahko umetna inteligenca pri sojenju samo pomočnik. sodni postopki 3. Pri odločanju: Umetna inteligenca ne sme samostojno odločati o krivdi, kazni ali izidu spora. Evropski akt o umetni inteligenci določa, da morajo končne sodne odločitve ostati v rokah ljudi. Sisteme UI, namenjene pomoči pri razlagi prava in presoji dejstev, praviloma uvršča med visokotvegane. 4. Pri preverjanju sodne prakse: Tu nastaja posebej velika težava. Umetna inteligenca si lahko izmisli sodno odločbo, napačno navede zakon ali resnični odločbi pripiše vsebino, ki je nima. Takšne napake lahko zavedejo uporabnika in dodatno obremenijo sodišče. Vrhovno sodišče je sicer pred dnevi že potrdilo, da sta digitalizacija in uporaba umetne inteligence med pomembnimi spremembami, ki čakajo slovensko sodstvo.

To pomeni, da se morajo sodišča ukvarjati tudi z navedbami o sodbah, ki jih nikoli ni bilo, oziroma s sklicevanjem na odločbe, ki v resnici ne govorijo o tem, kar zatrjuje stranka. Ob tem so številne vloge po nepotrebnem dolge, vsebujejo pa tudi očitno napačne pravne trditve.

Zaradi umetne inteligence bi lahko dlje čakali na sodbe

Po Oroževih besedah težava ni omejena le na posamezne sodne postopke. Ker morajo sodniki obravnavati tudi dolge, nepregledne in vsebinsko pomanjkljive vloge, lahko to vpliva na delo sodišč kot celote.

»UI naj bo previden pomočnik, ne sme pa biti niti učitelj niti odločevalec,« opozarja predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož. FOTO: Uroš Hočevar/kolektiffimages

»Inflacija slabo napisanih dolgih vlog vpliva na pravico vseh strank sodnih postopkov do sojenja v razumnem roku,« opozarja. Z drugimi besedami: če sodišče za posamezen spor porabi nesorazmerno veliko časa zaradi neustrezno pripravljenih vlog, lahko posledice občutijo tudi drugi ljudje, ki čakajo na rešitev svojih zadev. Orož zato opozarja, da nekritična uporaba umetne inteligence prerašča v sistemsko težavo, ki lahko poseže v ustavno pravico do učinkovitega sodnega varstva.

Bodo omejili dolžino sodnih vlog?

Predsednik vrhovnega sodišča meni, da obstoječi ukrepi težavo rešujejo le deloma. V gospodarskih sporih lahko sodišče že zdaj strankam odredi omejitev obsega vlog, kot določa 494.a člen zakona o pravdnem postopku.

Toda Orož meni, da bi bilo treba o tem razmišljati širše. »V kratkem moramo začeti širšo razpravo o dopustnem obsegu vlog v sodnih postopkih,« je zapisal.

»Umetna inteligenca ne sme biti učitelj niti odločevalec«

Orož se je dotaknil tudi pravnikov in njihove odgovornosti pri uporabi novih tehnologij. Prepričan je, da umetna inteligenca od njih zahteva še več znanja, ne manj. »UI zahteva zelo izobraženega in odgovornega pravnika,« poudarja. Po njegovem prepričanju morajo pravniki razumeti pravne norme, načela in širši družbeni kontekst, umetno inteligenco pa uporabljati kritično ter se zavedati njenih pasti. Posebno odgovornost pri tem pripisuje pravnim fakultetam, saj bo poglobljeno pravno znanje v prihodnosti še pomembnejše. Svoje razmišljanje je sklenil z jasnim opozorilom: »UI naj bo previden pomočnik, ne sme pa biti niti učitelj niti odločevalec.«