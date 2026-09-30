Tehnični pregledi vozil naj bi bili zaradi dolgoletnega neskladja med cenami in stroški izvajanja pod vse večjim finančnim pritiskom. Izvajalci opozarjajo, da brez sprememb ne bo mogoče zagotavljati potrebnih vlaganj v opremo in kadre. V Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjajo, da trenutni sistem tehničnih pregledov vozil dolgoročno ni vzdržen. Kot pravijo, se cena storitve že vrsto let ne prilagaja dejanskim stroškom, ki jih imajo izvajalci.

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Direktor Združenja za promet pri GZS Robert Sever je poudaril, da tehnični pregled ni običajna tržna storitev, saj ga izvajajo usposobljene družbe na podlagi javnega pooblastila države in pod njenim nadzorom. Cena pregleda pa je določena s strani države.

Stroški rastejo, cena pa zaostaja

Po navedbah izvajalcev se cena tehničnega pregleda osebnega vozila od leta 2006 ni bistveno spremenila. V tem času naj bi se življenjski stroški povečali za skoraj 60 odstotkov, stroški izvajanja dejavnosti pa naj bi se več kot podvojili. Država je neto ceno tehničnega pregleda v tem obdobju zvišala za približno 17 odstotkov. Izvajalci opozarjajo, da morajo kljub temu zagotavljati visoke strokovne standarde, vlagati v sodobno diagnostično opremo ter skrbeti za izobraževanje zaposlenih. Zaradi trenutnega cenovnega modela pa je po njihovih besedah vse težje zagotavljati sredstva za razvoj in posodobitve.

Po navedbah izvajalcev se cena tehničnega pregleda osebnega vozila od leta 2006 ni bistveno spremenila. FOTO: Boštjan Fon

»Posledice takega nesorazmerja so vse bolj očitne. Izvajalci tehničnih pregledov morajo zagotavljati visoke strokovne standarde, vlagati v sodobno diagnostično opremo ter zaposlovati in usposabljati strokovni kader, vendar pa obstoječi cenovni model tem zahtevam ne sledi,« je opozoril Sever.

Na pregledih odkrijejo deset tisoče nevarnih vozil

Izvajalci poudarjajo, da tehnični pregledi pomembno vplivajo na varnost na cestah. Po njihovih podatkih so leta 2022 pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85.000 vozil s kritičnimi napakami, ki bi lahko povzročile zelo hude posledice. V prihodnje bodo dodatne izzive prinesle tudi spremembe evropske zakonodaje. Med drugim naj bi bilo treba pri pregledih preverjati napredne asistenčne sisteme, sestavne dele električnih in hibridnih vozil ter druge sodobne varnostne tehnologije. To bo zahtevalo dodatna vlaganja v opremo in znanje zaposlenih.

Izvajalci od pristojnega ministrstva pričakujejo enkratno uskladitev cene tehničnega pregleda z rastjo stroškov ter uvedbo sistema samodejnega letnega usklajevanja. Opozarjajo tudi, da bi se lahko zaradi upokojevanja zaposlenih brez sprememb pojavila še večja kadrovska stiska.

Za zdaj ni znano, ali bo država njihovim predlogom sledila. Izvajalci pa poudarjajo, da želijo predvsem ohraniti kakovosten in varen sistem tehničnih pregledov, ki bo kos tudi prihodnjim zahtevam.