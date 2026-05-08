TOBAČNI IZDELKI

Alarm s Klinike Golnik! V zadnjem letu obravnavali tri mlajše osebe z resnimi zdravstvenimi težavami

Mladi e-cigarete še vedno iščejo po spletu: »To ni industrija, ki ji je mar za kupce,« pravijo v zvezi Brez izgovora.
Dr. Mihaela Zidarn. FOTO: Igor Zaplatil

Manca Kozlovič, predsednica oziroma koordinatorka internega mladinskega dela pri Zvezi Brez izgovora. FOTO: No Excuse Slovenija

Simbolična fotografija. FOTO: Chris J Ratcliffe Reuters

Foto: Dejan Javornik

N. P.
 8. 5. 2026 | 12:55
 8. 5. 2026 | 13:11
7:44
Pred skoraj letom dni je Slovenija zarezala v trg elektronskih cigaret. Prepovedala je vse arome, razen tobačnih, saj so prav sladki, sadni in drugi privlačni okusi mlade pogosto vabili k prvim poskusom. Cilj je bil jasen: zmanjšati zanimanje mladih za e-cigarete. A danes se odpira neprijetno vprašanje: je prepoved res zalegla ali so mladi le našli druge poti?

Vejpala od 15. leta, zdaj ima pljučnega raka; v Sloveniji za sto tisoč evrov glob za prepovedane arome

Na Zvezi Brez izgovora opozarjajo, da enoznačnega odgovora ni. Mladi niso ena sama skupina, zato tudi njihov odziv ni enak. Nekateri so uporabo morda opustili, del mladih pa po njihovih opažanjih še vedno eksperimentira in išče izdelke, ki jih na običajen način ne more več dobiti. 

»Celotnega odziva mladih ne moremo vedeti, saj ne zbiramo odzivov mnenja celotne populacije,« pojasnjuje Manca Kozlovič, predsednica oziroma koordinatorka internega mladinskega dela pri Zvezi Brez izgovora. Dodaja pa, da obstaja del populacije, ki te izdelke še naprej uporablja. Še več: po njihovih informacijah del mladih takšne izdelke tudi preprodaja svojim vrstnikom ali mlajšim mladostnikom.

»Mladi bodo vedno eksperimentirali in tobačna industrija bo vedno iskala nove načine, kako lahko pridobi in obdrži nove kupce. To ni industrija, ki ji je mar za njene kupce,« pravi Manca Kozlovič.

Ta preprodaja se po njihovih navedbah dogaja predvsem tam, kjer so mladi vsak dan: na družbenih omrežjih. »Skupina mladih, kot že pred samo prepovedjo, še vedno preprodaja svojim ali mlajšim vrstnikom. To počnejo preko socialnih omrežij, na Instagramu, Snapchatu,« opozarjajo v zvezi. Ključno vprašanje ostaja, od kod ti izdelki sploh pridejo. Pri Zvezi Brez izgovora sklepajo, da jih mladi dobijo prek starejših preprodajalcev, pomemben vir pa ostaja tudi spletna prodaja.

Podobno sliko kažejo podatki Finančne uprave RS. V letu 2025 so odkrili 120 primerov tihotapljenja in drugih nedovoljenih ravnanj s tobakom in tobačnimi izdelki, med njimi tudi 950 kosov elektronskih cigaret s polnili. Na Fursu pravijo, da se spletna prodaja elektronskih cigaret, kadar jo izvajajo fizične osebe, »najpogosteje oglašuje preko socialnih omrežij«. Posamezniki izdelke pogosto naročajo iz tujine, saj spletna prodaja tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji ni dovoljena. Prepovedane izdelke odkrivajo tudi v poštnih pošiljkah. Še bolj zgovorno je opozorilo, komu je takšna prodaja pogosto namenjena. »Zaznavamo preprodajo med fizičnimi osebami. Predvsem dojemljivi za nakup so mladi, saj se prodaja pogosto vrši v okolici šol in barov, kamor mladi zahajajo,« so zapisali na Fursu.

Prešli na druge, še nevarnejše izdelke

Toda pri Zvezi Brez izgovora opozarjajo, da se zgodba ne konča pri e-cigaretah z okusi. Ko je Slovenija omejila arome, je tobačna industrija po njihovih besedah začela še bolj pospešeno potiskati v ospredje druge izdelke. Predvsem fuge, ki so zakonsko prepovedane, in nikotinske vrečke, pri katerih je industrija po njihovem mnenju izkoristila luknjo v poimenovanju.

»Uporabniki elektronskih cigaret pogosteje kašljajo, imajo bronhitis, težje dihajo in so manj sposobni za napor od vrstnikov,« opozarja dr. Mihaela Zidarn.

Gre za izdelke, ki omogočajo zelo diskretno uporabo. Mladi jih lahko skrijejo precej lažje kot cigareto ali elektronsko cigareto. Prav to pa po mnenju zveze prinaša nova tveganja. »Nikotinske vrečke so praktično oblika fug, kjer oba izdelka omogočata skrito uporabo, v nekaterih primerih bolj nevarno, saj se otroci in mladi lahko zastrupijo z nikotinom, povzročajo slabost, bruhanje in omotičnost,« opozarjajo.

Posebej izpostavljajo, da pri teh izdelkih ni dima, zato jih industrija lažje predstavlja kot manj škodljive ali celo kot bolj sprejemljivo alternativo. A nikotin še vedno ostaja nikotin. Vstopa neposredno skozi sluznico, ob tem pa lahko vpliva tudi na dlesni in zobe. Po navedbah zveze so tveganja še posebej velika pri mladih, ki nikotina niso vajeni.

Pogosteje kašljajo in imajo bronhitis

Na resne zdravstvene posledice opozarjajo tudi na Kliniki Golnik. Izr. prof. dr. Mihaela Zidarn, dr. med., specialistka interne medicine, pnevmologije ter alergologije in klinične imunologije, poudarja, da industrija pogosto ustvarja zavajajoč vtis, da so elektronske cigarete neškodljive ali manj škodljive od običajnih cigaret. »Uporabniki elektronskih cigaret pogosteje kašljajo, imajo bronhitis, težje dihajo in so manj sposobni za napor od vrstnikov,« opozarja Zidarnova. Po njenih besedah je pri uporabnikih pogostejša tudi astma, ki lahko poteka z več poslabšanji, večjo potrebo po zdravilih in celo zdravljenjem v bolnišnici.

Še posebej skrb vzbujajoče je opozorilo, da lahko tudi kratkotrajna uporaba pusti posledice na pljučih. »Tudi po kratkoročni uporabi lahko pride do imunološkega vnetja pljuč, ki lahko pusti trajne posledice, v obliki brazgotin v pljučih. Takšna pljuča niso več dovolj elastična in ne omogočajo optimalne izmenjave kisika in CO2,« je zdravnica povedala za Slovenske novice.

Na Kliniki Golnik so v zadnjem letu obravnavali dve ali tri mlajše osebe z resnimi zdravstvenimi težavami, pri katerih sumijo, da bi lahko bile posledica uporabe e-cigaret. Gre za primere, kot so akutne poškodbe pljuč oziroma vnetja. Pri otrocih in mladostnikih je po besedah Zidarnove zelo problematična tudi uporaba novih nikotinskih izdelkov. »Tobačna oziroma nikotinska industrija načrtno cilja na najmlajše, saj prodaja izdelke v obliki sladic, žvečilnih gumijev ali otroških igrač in likov iz risank za otroke,« opozarja. Prav v tem obdobju so možgani posebej občutljivi za razvoj zasvojenosti, pri uporabi nikotina pa lahko pride tudi do zastrupitve. »Mislim, da se starši teh tveganj ne zavedajo dovolj,« je še opozorila.

»Mladi bodo vedno eksperimentirali«

Kozlovičeva medtem opozarja tudi na širši vzorec delovanja industrije. Po njenem mnenju ta ne išče le novih izdelkov, temveč vedno znova išče tudi nove načine, kako jih približati mladim. »Mladi bodo vedno eksperimentirali in tobačna industrija bo vedno iskala nove načine, kako lahko pridobi in obdrži nove kupce. To ni industrija, ki ji je mar za njene kupce,« je jasna.

Pri Zvezi Brez izgovora opozarjajo, da se marketinški prijemi v resnici niso bistveno spremenili. Spremenili so se predvsem izdelki, kanali in obrazi, ki jih promovirajo. Nekoč so cigarete v oglasih predstavljali zdravniki ali celo Božiček, danes pa lahko podobno vlogo prevzamejo strokovnjaki, influencerji in oglasi, prilagojeni posamezniku. Zato menijo, da sama prepoved arom ne more biti dovolj. Je pomemben ukrep, ne pa končna rešitev.

Prepoved arom je torej spremenila trg, ni pa izbrisala zanimanja. Del mladih je poti do izdelkov našel drugje. In prav tu se odpira nova fronta: ne več le trgovina za vogalom, temveč telefon v roki, zasebno sporočilo na Instagramu, pošiljka iz tujine in izdelek, ki je pogosto videti le kot igrača.

