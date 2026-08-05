Alarm v UKC Ljubljana! »Samo včeraj so pristali trije helikopterji s huje poškodovanimi«

»Samo včeraj so na Heliportu UKC Ljubljana pristali 3 helikopterji s huje poškodovanimi. Tako da tudi UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažamo porast števila hudo poškodovanih. To je delno povezan tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično (hipno) oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. Vse prebivalce zato prosimo, da se v teh dneh izjemno visokih temperature ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine in so pazljivi pri delu s stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. V zadnjih dneh smo namreč oskrbeli kar nekaj hudih poškodb, ki so bile posledica padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu. Tudi sicer na Heliportu letos od poletja naprej beležimo, da so vse pogostejši dnevi, ko imamo po 3 pristanke z poškodovanci dnevno. Skupno je na Heliportu UKC Ljubljana letos pristalo že preko 420 helikopterjev,« so na omrežju X navedli v Univerzitetnem kliničnem centu (UKC) Ljubljana.

Simbolična fotografija. FOTO: Roman Šipić

Na heliportu UKC Ljubljana letos poleti vse pogosteje beležijo po tri pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420.

Tudi na ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj helikopterjev SV in policije

Tudi podatki ministrstva za obrambo kažejo, da so helikopterji Slovenske vojske (SV) in letalske enote policije letos poleti opravili več posredovanj v gorah. Julija so opravili 71 reševanj, od tega največ, kar 58, zaradi nesreč. Julija lani so medtem skupaj opravili 44 reševanj, od tega 28 zaradi nesreč. Samo v prvih petih dneh letošnjega avgusta so opravili že 18 reševanj, od tega sedem zaradi nesreč. Podatki za lanski avgust medtem kažejo, da so v celem mesecu posredovali 58-krat, od tega 40-krat zaradi nesreč. Med lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo, izpostavljajo območja Julijskih, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank oziroma regijske centre za obveščanje Kranj, Nova Gorica in Celje.

Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Račič

Zaradi povečanega števila posredovanj v poletnih mesecih SV na Brniku zagotavlja dodaten helikopter za potrebe helikopterskega reševanja, so navedli za STA.