Pozor, starši! Igračo Avengers umikajo zaradi nevarnosti zadušitve

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo pištolo Avengers Age of Ultron 2.

Razlog?

Neustrezna plastična embalaža predstavlja tveganje zadušitve, igrača pa nima niti predvidenega opozorila glede merjenja v oči ali obraz. Gre za igračo Avengers Age of Ultron 2, soft bullet blaster, s šifro izdelka SUM - 37 in številko lota L2190041. Slovenski distributer je Trgovina z mešanim blagom, Polona Hotko Husanović. Po ugotovitvah Zdravstvenega inšpektorata priložena plastična vrečka ne izpolnjuje zahtev standarda EN 71-1:2014+A1:2018, zato lahko predstavlja tveganje zadušitve.

Poleg tega igrača nima predvidenega opozorila, da se z njo ne sme meriti v oči ali obraz. Opozorilo bi moralo biti navedeno zaradi tveganja, povezanega z doseženo kinetično energijo izstrelka.

Kaj naj storijo kupci?

Zdravstveni inšpektorat svetuje, naj kupci vrečko zavržejo, igračo pa uporabljajo le ob upoštevanju opozorila, da se z njo ne sme meriti v oči ali obraz. Kdor igrače ne želi obdržati, jo lahko vrne tudi na mesto nakupa.