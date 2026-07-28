Alarm za starše: te igrače lahko škodujejo otrokom, inšpektorat objavil novo opozorilo

Letos inšpektorati javnost pogosto opozarjajo na neprimerne ali nevarne igrače, ki jih ljudje kupujejo prek globalnih svetovnih tržnic, kot sta Shein ali Temu, izdelki pa prihajajo neposredno izven EU: »Večje število objavljenih odpoklicev igrač v krajšem časovnem obdobju je predvsem posledica obveščanja o odpoklicih izdelkov, ki se prodajajo prek velikih spletnih tržnic,« pa porast objav o odpoklicih igrač med nevarnimi in neskladnimi izdelki pojasnjujejo na zdravstvenem inšpektoratu (ZIRS).
Med odpoklicanimi izdelki so se samo ta mesec znašle ropotuljica (katere štrleči deli se lahko ...