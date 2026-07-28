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NEVARNE IGRAČE S SPLETNIH TRŽNIC V OTROŠKE SOBE

Alarm za starše: te igrače lahko škodujejo otrokom, inšpektorat objavil novo opozorilo

V zadnjem času odpoklicali večje število spornih igrač. Staršem svetujejo, naj nakupe opravijo le pri preverjenih prodajalcih.
Ob majhnih delcih so razlogi za odpoklic igrač lahko povišane vrednosti nekaterih kemikalij ali snovi, ki predstavljajo tveganje. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
Ob majhnih delcih so razlogi za odpoklic igrač lahko povišane vrednosti nekaterih kemikalij ali snovi, ki predstavljajo tveganje. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
Tomica Šuljić
 28. 7. 2026 | 08:05
3:33
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Letos inšpektorati javnost pogosto opozarjajo na neprimerne ali nevarne igrače, ki jih ljudje kupujejo prek globalnih svetovnih tržnic, kot sta Shein ali Temu, izdelki pa prihajajo neposredno izven EU: »Večje število objavljenih odpoklicev igrač v krajšem časovnem obdobju je predvsem posledica obveščanja o odpoklicih izdelkov, ki se prodajajo prek velikih spletnih tržnic,« pa porast objav o odpoklicih igrač med nevarnimi in neskladnimi izdelki pojasnjujejo na zdravstvenem inšpektoratu (ZIRS). Med odpoklicanimi izdelki so se samo ta mesec znašle ropotuljica (katere štrleči deli se lahko ...
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