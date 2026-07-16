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NEVARNA SEZONA KLOPOV

Alarm zaradi klopov, primerov borelioze občutno več kot lani: to svetuje NIJZ

Junija so našteli skoraj 500 primerov več kot v enakem obdobju lani. Pravočasno zdravljenje je zelo učinkovito.
FOTO: Risto0 Getty Images/iStockphoto

FOTO: Risto0 Getty Images/iStockphoto

Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete. FOTO: Elena Perova Getty Images

Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete. FOTO: Elena Perova Getty Images

Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. FOTO: Ian_redding Getty Images/iStockphoto

Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. FOTO: Ian_redding Getty Images/iStockphoto

FOTO: Risto0 Getty Images/iStockphoto
Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete. FOTO: Elena Perova Getty Images
Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. FOTO: Ian_redding Getty Images/iStockphoto
STA, A. G.
 16. 7. 2026 | 13:20
3:19
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Število primerov lymske borelioze v Sloveniji je letos občutno naraslo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so junija zabeležili 1311 prijav bolezni, kar je skoraj 60 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko so jih našteli 820. Strokovnjaki zato znova opozarjajo na previdnost v naravi in poudarjajo, da sta za zmanjšanje tveganja najpomembnejša preprečevanje ugriza klopa ter čim hitrejša in pravilna odstranitev že prisesanega klopa.

Na NIJZ vsem svetujejo, da se zaščitijo z nošenjem svetlih oblačil, ki pokrijejo čim večji del telesa, uporabljajo repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave opravijo temeljit pregled telesa, med katerim so pozorni tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje. »Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete tako, da klopa primemo čim bližje koži, in ga z enakomernim gibom izvlečemo. Pri tem ne smemo vrteti pincete levo ali desno, ampak potegnemo naravnost navzgor. Za odstranjevanje klopov s kože ne uporabljamo olja, kreme, petroleja ali drugih mazil,« so svetovali.

Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete. FOTO: Elena Perova Getty Images
Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete. FOTO: Elena Perova Getty Images

Borelioza je bolezen, ki jo povzročajo bakterije, ki so razširjene v evropskem in severnoameriškem prostoru ter v nekaterih državah Azije. Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Obstaja le cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Junija so na NIJZ zabeležili 18 primerov KME, junija lani pa 21 primerov.

Pomembna je zgodnja prepoznava bolezni

V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Pojavlja se po celi državi in na NIJZ letno beležijo okoli od 5000 do 7000 zbolelih. Tveganje za okužbo je največje od februarja do novembra. Blage zime in vlažne pomladi spodbujajo pojavnost klopov. Vsak, ki je izpostavljen ugrizom okuženih klopov, je dovzeten za razvoj bolezni. Predhodna okužba ne pušča zaščite pred boleznijo.

Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. FOTO: Ian_redding Getty Images/iStockphoto
Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. FOTO: Ian_redding Getty Images/iStockphoto

Borelioza običajno poteka v treh fazah. V prvi fazi bolezni (3-32 dni po ugrizu okuženega klopa) se pojavijo značilne spremembe na koži. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več na različnih delih telesa. Pomembno je razlikovati običajno alergično reakcijo kože, ki se lahko pojavi takoj na mestu ugriza od značilnih kožnih sprememb za boreliozo. Kožne spremembe niso vedno prisotne.

V drugi in tretji fazi bolezni (lahko tudi več mesecev ali let po okužbi) se pokažejo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih sistemov: kože, živčevja, sklepov, mišic, tudi oči in srca. Boreliozo zdravimo z antibiotiki. Pomembna je zgodnja prepoznava bolezni, saj je zdravljenje v prvi fazi bolezni praviloma zelo učinkovito, so zapisali na NIJZ.

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