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NASILJE

V Ljubljani v bližini železniške postaje moški davil Filipinca! Gorijo alarmi zaradi napadov na tuje delavce

Na navedbe so se odzvali na Policijski upravi Ljubljana, kjer so povedali, da na območju Ljubljane ne zaznavajo povečanega števila prijav nasilnih dejanj, pri katerih bi bili oškodovanci tujci, dejanja pa bi bila storjena iz rasne nestrpnosti.
Goran Lukić Delavska svetovalnica FOTO: Jože Suhadolnik
Goran Lukić Delavska svetovalnica FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 13. 11. 2026 | 20:53
 13. 11. 2026 | 21:04
6:11
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V Delavski svetovalnici opozarjajo na porast napadov na tuje delavce. O nasilju nad tujci so že pred časom poročali tudi iz središča Ljubljane, kjer naj bi skupine zamaskiranih moških napadale ljudi, ki so se vračali z dela ali čakali na avtobus. V Delavski svetovalnici, ki se ukvarja z zaščito delavskih in socialnih pravic, so tako skupaj z Društvom filipinskih delavcev danes opozorila na porast rasističnih in ksenofobnih napadov na tuje delavce v Sloveniji ter ob tem izpostavila nedavni fizični napad na filipinskega delavca v Ljubljani. 

V Ljubljani moški davil Filipinca

Kot je povedal Goran Lukić iz svetovalnice, je do omenjenega primera prišlo konec prejšnjega tedna pri eni od trgovin v bližini glavne železniške postaje v Ljubljani, kjer je moški sredi dne pretepel in davil mimoidočega filipinskega delavca. Ob tem mu je govoril, naj se vrne v svojo izvorno državo, ali pa ga bo ubil, je izpoved delavca orisal Lukić. Hkrati je izpostavil odziv filipinske skupnosti, saj je po njegovem izjemno pomembno, da ne ostanejo tiho, pač pa da upravičeno pričakujejo ustrezen odziv pristojnih organov. »Pri takšnih grozljivih dogodkih ne moremo pristati na to, da zadeve potihnejo,« je dodal. Napadeni filipinski delavec je o napadu takoj obvestil delodajalca, ki mu je zagotovil, da bo takoj poklical policijo.

Ker policistov več kot pol ure ni bilo na kraj dogodka, jih je delavec nazadnje poklical še sam in sledil napadalcu, saj je želel preprečiti, da bi ta pobegnil pred prihodom policije. Na bližnjem gradbišču ga je moški znova skušal napasti, vendar so posredovali gradbeni delavci in ga fizično zadržali. Šele po približno pol ure sta na kraj dogodka prispela informirana policista, ki jima je delavec pojasnil, kaj se je zgodilo, a po njegovih navedbah nista želela sprejeti kazenske ovadbe. Namesto tega sta ga po Lukićevih besedah napotila na policijsko postajo. Filipinec se je zato odpravil na Policijsko postajo Ljubljana center, kjer je vložil ovadbo. Delavec naj bi izpovedal, da je bil tudi vodja izmene presenečen, da policista ovadbe nista sprejela že na kraju dogodka. Poklical ju je na postajo, kjer sta sestavila zapisnik o kazenski ovadbi, delavec pa je po dogodku poiskal tudi zdravniško pomoč v UKC Ljubljana.

Odziv PU Ljubljana

Na navedbe so se odzvali na Policijski upravi Ljubljana, kjer so za STA povedali, da na območju Ljubljane ne zaznavajo povečanega števila prijav nasilnih dejanj, pri katerih bi bili oškodovanci tujci, dejanja pa bi bila storjena iz rasne nestrpnosti. Letos so sicer obravnavali posamezne, med seboj nepovezane primere, vendar njihovo število ne odstopa od preteklih let. Ob tem so poudarili, da se odzovejo na vsako prijavo nasilja in preverijo vse okoliščine dogodka, policisti pa so dolžni ravnati strokovno, zakonito in nepristransko ter vse posameznike obravnavati enako, ne glede na njihovo državljanstvo, narodnost ali druge osebne okoliščine. V zvezi s konkretnim dogodkom so pojasnili, da sta bila na kraj napotena policista, ki sta opravila razgovor z oškodovancem in pričela s sestavljanjem zapisnika o sprejemu ustne kazenske ovadbe, napadalca pa da ob njunem prihodu ni bilo več tam. Med postopkom sta bila policista zaradi nujnega interventnega dogodka napotena na drugo lokacijo, o čemer sta oškodovanca seznanila in se z njim dogovorila, da se postopek sprejema zapisnika nadaljuje na policijski postaji. Oškodovanec se je po njihovih trditvah s tem strinjal, zapisnik pa je bil nato tudi dokončan. Ob tem na policiji še zatrjujejo, da oškodovanec policistom v razgovoru ni navedel, da bi mu osumljenec grozil s smrtjo ali ga davil. V zvezi z dogodkom sicer policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin v okviru predkazenskega postopka zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, še vedno pa ugotavljajo tudi identiteto napadalca. Kot dodajajo na PU Ljubljana, na podlagi do zdaj zbranih obvestil ni bilo ugotovljenih okoliščin, ki bi kazale na to, da je bilo dejanje storjeno iz rasne nestrpnosti. Morebitne motive za dejanje še preverjajo, policisti pa bodo ob ugotovitvi novih okoliščin ustrezno ukrepali in o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.

Zamaskiranci naj bi napadali tujce

Marca letos je portal N1 poročal o opozorilih Ambasade Rog, da so tuji delavci, študenti in prosilci za azil tarče nasilja v središču Ljubljane.

Predstavniki organizacije so takrat zatrjevali, da naj bi skupine zamaskiranih moških prežale na tujce, jih napadale in nato pobegnile.

Med drugim so opozorili na primer indijskega študenta, ki naj bi ga na Bavarskem dvoru med čakanjem na avtobus napadla skupina zamaskiranih moških. Po navedbah organizacije naj bi ga napadalci podrli na tla in pretepli. Opozorili so tudi na primer temnopoltega delavca, ki naj bi ga na glavni avtobusni postaji napadla dva zamaskirana moška in ga poškropila s solzivcem.

Kaj o napadih pravi policija?

Ljubljanska policija je marca v odzivu za N1 poudarila, da nasilna kazniva dejanja obravnava prednostno, tudi kadar zazna elemente sovraštva.

Ob tem je pojasnila, da statističnih podatkov ne vodi tako, da bi lahko ločeno prikazala vse oblike domnevno rasistično motiviranega nasilja.

Policija je takrat navedla, da na območju Ljubljane zaznava posamezne primere, ne pa organiziranih napadov s sovražnim motivom.

Vse morebitne žrtve in priče nasilja je pozvala, naj dogodke prijavijo na številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo.

Delavci, ki so že tako v težkem položaju

V Delavski svetovalnici sicer že dlje časa opozarjajo tudi na izkoriščanje tujih delavcev. Njen predsednik Goran Lukić je večkrat poudaril, da so nekateri delavci ob prihodu v Slovenijo zaradi dolgov, nepoznavanja jezika in odvisnosti od delodajalcev še posebej ranljivi.

 

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