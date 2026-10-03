Alarmantni testi: nevarne kemikalije našli v vsakem tretjem kosu perila in vseh slušalkah

Izdelki, ki jih vsak dan nosimo, uporabljamo ali dajemo otrokom, lahko vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. Nova testiranja potrošniških organizacij iz več evropskih držav so razkrila bisfenole in druge problematične kemikalije v spodnjem perilu, slušalkah in otroških majicah z UV-zaščito. Najbolj izpostavljeni naj bi bili otroci ter ženske in dekleta.

V okviru projekta LIFE ToxFree so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške preverile tri skupine izdelkov. Pri 166 vzorcih spodnjega perila so v 55 našli vsaj en bisfenol. Na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da so ženske in dekleta lahko bolj izpostavljene, saj je njihovo perilo pogosteje izdelano iz sintetičnih materialov.

V vseh testiranih slušalkah našli problematične snovi

Še bolj zaskrbljujoči so bili rezultati pri slušalkah. Testirali so 81 vzorcev in prav vsak je vseboval najmanj eno snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. Ftalate in bisfenole so našli v vseh vzorcih, 72 odstotkov testiranih slušalk pa je vsebovalo pet ali več zaviralcev gorenja.

Preverili so tudi otroške majice z UV-zaščito. Bisfenole so našli v 60 odstotkih majic, dodatno težavo pa predstavlja dejstvo, da 35 odstotkov testiranih izdelkov ni dosegalo niti deklarirane stopnje UV-zaščite. Po navedbah ZPS zato ti izdelki ne izpolnjujejo zahtev evropske zakonodaje za osebno varovalno opremo.

Kemikalije tudi v telesih slovenskih otrok

Težava pa se očitno ne konča pri izdelkih. Nacionalni program humanega biomonitoringa, v katerega je bilo vključenih več kot 1800 slovenskih otrok in najstnikov, je po predhodnih rezultatih pokazal, da ostaja BPA najpogostejši bisfenol. Pri deklicah so zaznali tudi višje ravni več presnovkov ftalatov kot pri dečkih, kar raziskovalci med drugim povezujejo s pogostejšo uporabo izdelkov za osebno nego.

Hormonski motilci, kamor sodijo bisfenoli, ftalati in PFAS, so po navedbah ZPS povezani z motnjami plodnosti, debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2, nekaterimi vrstami raka in motnjami razvoja. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da lahko nekatere od teh snovi učinkujejo že v zelo majhnih odmerkih.

Kaj lahko storijo potrošniki?

Na ZPS svetujejo predvsem previdnost. Nova oblačila priporočajo oprati pred prvo uporabo, pri otroških oblačilih in perilu pa dati prednost naravnim materialom. Pri otrocih svetujejo tudi omejevanje izdelkov z dišavami, parfumov in osvežilcev zraka ter več previdnosti pri nakupih na spletnih tržnicah zunaj EU.

A hkrati opozarjajo, da odgovornosti ni mogoče prevaliti zgolj na potrošnike. Skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC pozivajo k strožjim pravilom, večjemu nadzoru in prepovedi rakotvornih, mutagenih, za razmnoževanje strupenih snovi ter hormonskih motilcev v izdelkih za potrošnike.