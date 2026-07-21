  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLABO FINANČNO STANJE

Alarmantno stanje: na ministrstvu za zdravje 200-milijonska luknja

Bolnišnice so v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube.
Ugotovili so tudi »izrazito rast sredstev za nevladne organizacije in društva«, je dejal minister Ostrc. FOTO: Leon Vidic
Ugotovili so tudi »izrazito rast sredstev za nevladne organizacije in društva«, je dejal minister Ostrc. FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 21. 7. 2026 | 13:45
3:24
A+A-

Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje dejal, da največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal.  Ostrc je spomnil, da so Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) novembra 2025 zagotovili 520 milijonov evrov dodatnih sredstev, a zadostnih sredstev niso zagotovili v finančnem načrtu ministrstva. »Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na državni proračun. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi,« je na novinarski konferenci povedal Ostrc.

Posebej zaskrbljujoče na onkološkem inštitutu

Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. »Ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic do konca leta dosegel med 80 in 100 milijoni evrov,« je dejal Ostrc. Po oceni vodstev bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela.

Dodal je, da je posebej zaskrbljujoče stanje na onkološkem inštitutu, na podobna tveganja pa opozarjajo tudi vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, UKC Maribor in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. »Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja,« je poudaril. Rok za pripravo sanacijskih načrtov bo do konca poletja, je dodal. Spomnil je, da je država lani za pokrivanje izgub bolnišnic namenila skoraj 64 milijonov evrov, kar pomeni, da številni pozitivni poslovni rezultati za lani niso temeljili na dolgoročno vzdržnem poslovnem modelu, ampak na dodatnih državnih sredstvih. »Zato bomo pregledali tudi merila in utemeljenost izplačil delovne uspešnosti oziroma nagrad vodstvom javnih zdravstvenih zavodov,« je napovedal. Po njegovih besedah to jasno kaže, da sedanji sistem vodenja in financiranja potrebuje korenite spremembe.

Ugotovili so tudi »izrazito rast sredstev za nevladne organizacije in društva«. Sredstva so se namreč v nekaj letih povečala s približno štirih na več kot 12 milijonov evrov letno. Tudi na tem področju bodo zato preverili učinkovitost, namenskost in preglednost porabe javnih sredstev. Na vprašanje, kje bodo iskali dodaten denar in ali se obeta krčenje, je Ostrc pojasnil, da je naloga vsakega resorja, da najprej poišče notranje rezerve in šele potem krči. Nekdanji ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel se je zahvalil za opravljeno delo, »za katero smatram, da ga je opravljala v skladu s svojimi zmožnostmi«. Po njegovih besedah o primanjkljaju ni govoril s Prevolnik Rupel. Z njo ni bil v stiku od primopredaje, ki je bila 5. junija.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ministratsvo za zdravjefinančno stanjeprimanjkljajZZZSbolnišnicezdravstvoposlovanje
ZADNJE NOVICE
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Groza na Obali: v Portorožu je pred otroki vpil nanjo, nad Izolo moški brutalno napadel bivšo

Koprski policisti so kršiteljema odredili pridržanje.
21. 7. 2026 | 14:05
13:45
Novice  |  Slovenija
SLABO FINANČNO STANJE

Alarmantno stanje: na ministrstvu za zdravje 200-milijonska luknja

Bolnišnice so v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube.
21. 7. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
POROKA

Najprej Taylor Swift, zdaj še on: nekdanji par je v razmaku dveh tednov stopil v zakon

Bivši fant Taylor Swift se je na razkošni slovesnosti v Hollywoodu poročil z manekenko Gabbriette Bechtel.
21. 7. 2026 | 13:25
12:25
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBENI SVET

Modrijani so v pričakovanju spektakla leta, dva dni bodo v Stožicah

Obljubljajo vrhunski program, glasbena presenečenja in edinstveno vzdušje.
Mojca Marot21. 7. 2026 | 12:25
12:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI SE UPIRAL

Nove podrobnosti lova na osumljenca v Vuhredu: Po umoru skočil v Dravo in jo preplaval

Policisti so 39-letnika v noči na torek prijeli in odpeljali na zasližanje.
21. 7. 2026 | 12:17
12:15
Novice  |  Slovenija
REAGIRALO JE VAROVANJE

Slovenec doživel šok v supermarketu: »Po 20 minutah sem ugotovil, kaj pravzaprav potiskam v vozičku« (FOTO)

»Vse vozičke smo ponovno pregledali, da se podobna situacija ne bi več ponovila,« so sporočili iz Spara.
21. 7. 2026 | 12:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki