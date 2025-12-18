Mama samohranilka obupala zaradi dolgov bivšega, Slovenci zbrali več kot dvakratni znesek za nov začetek

Slovenski spletni vplivnež Aleksandar Repić z vzdevkom Nepridiprav je opozoril na temno realnost spletnega hazardiranja oziroma gamblinga. Ni pa pričakoval, da bo sprožil val izpovedi ljudi, ki se spopadajo s posledicami zasvojenosti. »Že pred časom sem opazil, kako hitro se razmnožujejo promotorji online iger na srečo. Včeraj so se mi javili trije »skavti«, ki iščejo nove influencerje za promoviranje teh strani. Takrat sem ugotovil, da to postaja resen problem in da moram o tem spregovoriti,« pojasni Repić. V nekaj urah se je na njegov profil vsul plaz sporočil. Ljudje so mu pisali o dolgovih, razpadih družin, izgubljenih domovih, osebnih stečajih, psihičnem zlomu in celo o mislih na samomor. »Ogromno zgodb, veliko s tragičnim izidom,« pravi. Eden izmed sledilcev je zapisal: »Izgubil sem 120.000 evrov… Zbolel sem na živcih, pljuvam kri, glavoboli, anksioznost, nespečnost. Uničil sem si lajf do konca.« Druga sledilka opisuje: »Pričelo se je iz dolgčasa... kaj pa bo, če naložim 20 evrov. Končalo pa se je tako, da sem pristala na psihoterapiji in v osebnem stečaju. To je dostopno na vsakem koraku. Ljudje delajo samomore in ostanejo brez družin.«
Najbolj pretresljiva je bila zgodba mame samohranilke, ki se je zaradi bivšega partnerja znašla v dolgovih, izgubila nadzor nad življenjem in razmišljala celo o samomoru. Znesek, ki bi ji omogočil izhod iz spirale, je znašal 4.700 evrov. Sledilci so stopili skupaj in presegli vsa pričakovanja: zbrali so več kot 11.000 evrov. »Zavedal sem se, da lahko 4.700 evrov zberemo dokaj hitro, a vseeno me vsakič preseneti želja sledilcev, da stopimo skupaj in nekomu pomagamo,« pove Repić. Mama je dolgove poravnala, otroci bodo mirneje dočakali praznike, ona pa bo končno lahko zadihala. »Zaradi takih stvari lepše zaspim,« dodaja Aleksandar. »Vesel sem, da lahko svoj doseg izkoristim za nekaj dobrega.«
Repić opozarja, da digitalno okolje omogoča igranje brez nadzora, brez omejitev in brez socialnih posledic, ki bi igralca ustavile, preden zabrede predaleč. »Pri klasičnem gamblingu se moraš obleči in oditi v kazino. Pri online pa igraš kjerkoli in kadarkoli, v prepričanju, da nihče ne ve, kaj počneš.« Dodaja, da spletni prostor ni reguliran na enak način kot fizični kazinoji. »Formula za dobitek je bistveno bolj vprašljiva.« Obenem izpostavi še sram, zaradi katerega ljudje ostajajo v tišini: »Ljudje se tega sramujejo. Nobeden ni na to ponosen.« Sam je dobil več dobro plačanih ponudb za promocijo iger na srečo, a jih je zavrnil. »Vsi, ki sodelujejo pri promoviranju tega, nosijo ogromno odgovornost.« Aleksandar ljudem, ki so v hudih stiskah, pošilja preprosto sporočilo: »Naj se soočijo z realnostjo in se zavedajo dejstva, da hiša vedno dobi. Naj nikoli ne obupajo. Spremembe se lahko zgodijo tudi čez noč. Naj gradijo postopoma, dan za dnem.«
Najnevarnejše so neregulirane tuje spletne igralnice in kvazikazinoji, ki imajo pogosto sedež je v Aziji ali banana državah, kjer za prgišče evrov podkupijo lokalne uradnike in poslujejo brez licenc, nadzora in regulativ. Prepoznate jih po tem, da prežijo na nevešče posameznike in jih vabijo z večkratniki vloženega denarja kot "bonusi". Morda naivnež, ki se ujame v past, na začetku celo kaj zadene – a to služi le enemu namenu: da ga igralnica zasvoji do te mere, da začne brez zavor nakazovati vedno večje zneske denarja.
Za to, da se ujamete v past, sta dovolj pametni telefon in bančna kartica. Igre na srečo so zapakirane v bleščeče oglase in obljube hitrega zaslužka, o nevarnostih pa vas nateguni, ki stojijo za nereguliranimi tujimi igralnicami, kakopak ne bodo obveščali. Največje tveganje predstavlja zasvojenost. Spletne platforme so zasnovane tako, da igralca z nenehnimi spodbudami, bonusi in skorajšnjimi »zmagami« zadržujejo čim dlje. Meja med občasno igro in kompulzivnim vedenjem se hitro zabriše, posledice pa so lahko finančni zlomi, dolgovi in razpad družin. Posebej ranljivi so mladi, ki so vsakodnevno izpostavljeni oglasom na družbenih omrežjih in pri tem pogosto podcenjujejo tveganja. Spletni gambling je anonimen, hiter in navidezno neškodljiv, kar otežuje prepoznavanje težav – tako pri posamezniku kot v njegovi okolici.
Strokovnjaki opozarjajo, da poleg finančnih izgub naraščajo tudi težave z duševnim zdravjem, kot so anksioznost, depresija in občutki sramu. Spletni gambling ni igra, kjer vedno zmagaš – dolgoročno skoraj vedno zmaga hiša. Igralec pa pogosto ostane sam s posledicami.