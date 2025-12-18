Mama samohranilka obupala zaradi dolgov bivšega, Slovenci zbrali več kot dvakratni znesek za nov začetek

Slovenski spletni vplivnež Aleksandar Repić z vzdevkom Nepridiprav je opozoril na temno realnost spletnega hazardiranja oziroma gamblinga. Ni pa pričakoval, da bo sprožil val izpovedi ljudi, ki se spopadajo s posledicami zasvojenosti. »Že pred časom sem opazil, kako hitro se razmnožujejo promotorji online iger na srečo. Včeraj so se mi javili trije »skavti«, ki iščejo nove influencerje za promoviranje teh strani. Takrat sem ugotovil, da to postaja resen problem in da moram o tem spregovoriti,« pojasni Repić. V nekaj urah se je na njegov profil vsul plaz sporočil. Ljudje so mu pisali o dolgovih, razpadih družin, izgubljenih domovih, osebnih stečajih, psihičnem zlomu in celo o mislih na samomor. »Ogromno zgodb, veliko s tragičnim izidom,« pravi. Eden izmed sledilcev je zapisal: »Izgubil sem 120.000 evrov… Zbolel sem na živcih, pljuvam kri, glavoboli, anksioznost, nespečnost. Uničil sem si lajf do konca.« Druga sledilka opisuje: »Pričelo se je iz dolgčasa... kaj pa bo, če naložim 20 evrov. Končalo pa se je tako, da sem pristala na psihoterapiji in v osebnem stečaju. To je dostopno na vsakem koraku. Ljudje delajo samomore in ostanejo brez družin.«

Izpoved sledilcev. FOTO: Posnetek zaslona

Zbrali več kot 11.000 evrov za mamo samohranilko

Najbolj pretresljiva je bila zgodba mame samohranilke, ki se je zaradi bivšega partnerja znašla v dolgovih, izgubila nadzor nad življenjem in razmišljala celo o samomoru. Znesek, ki bi ji omogočil izhod iz spirale, je znašal 4.700 evrov. Sledilci so stopili skupaj in presegli vsa pričakovanja: zbrali so več kot 11.000 evrov. »Zavedal sem se, da lahko 4.700 evrov zberemo dokaj hitro, a vseeno me vsakič preseneti želja sledilcev, da stopimo skupaj in nekomu pomagamo,« pove Repić. Mama je dolgove poravnala, otroci bodo mirneje dočakali praznike, ona pa bo končno lahko zadihala. »Zaradi takih stvari lepše zaspim,« dodaja Aleksandar. »Vesel sem, da lahko svoj doseg izkoristim za nekaj dobrega.«

Zbiranje denarja za mamo samohranilko. FOTO: Posnetek zaslona

Najbolj nevaren je splet: popolna izolacija, nobenega nadzora

Repić opozarja, da digitalno okolje omogoča igranje brez nadzora, brez omejitev in brez socialnih posledic, ki bi igralca ustavile, preden zabrede predaleč. »Pri klasičnem gamblingu se moraš obleči in oditi v kazino. Pri online pa igraš kjerkoli in kadarkoli, v prepričanju, da nihče ne ve, kaj počneš.« Dodaja, da spletni prostor ni reguliran na enak način kot fizični kazinoji. »Formula za dobitek je bistveno bolj vprašljiva.« Obenem izpostavi še sram, zaradi katerega ljudje ostajajo v tišini: »Ljudje se tega sramujejo. Nobeden ni na to ponosen.« Sam je dobil več dobro plačanih ponudb za promocijo iger na srečo, a jih je zavrnil. »Vsi, ki sodelujejo pri promoviranju tega, nosijo ogromno odgovornost.« Aleksandar ljudem, ki so v hudih stiskah, pošilja preprosto sporočilo: »Naj se soočijo z realnostjo in se zavedajo dejstva, da hiša vedno dobi. Naj nikoli ne obupajo. Spremembe se lahko zgodijo tudi čez noč. Naj gradijo postopoma, dan za dnem.«