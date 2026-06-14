Aleksandar Repić nam je potrdil: podaja se v boj za ljubljanskega župana

Ljubljanska politična scena dobiva novega akterja. Priljubljeni spletni vplivnež Aleksandar Repić nam je potrdil, da bo kandidiral za ljubljanskega župana. Že pred dnevi je na družbenem omrežju Instagram svoje sledilce spraševal, ali bi ga podprli pri morebitni kandidaturi. Danes je objavil rezultate glasovanja in 89 odstotkov vprašanih je dejalo, da bi ga podprli, le 11 odstotkov pa ga ne bi. Na objavljeni sliki, na kateri so rezultati glasovanja, je napisal: »Županske volitve 2026 prihajam.«

Na vprašanje, ali je zdaj zagotovo, da bo zbiral podpise in ob zadostnem številu zbranih podpisov kandidiral za ljubljanskega župana nam je odgovoril kratko in odločno: »Zagotovo je.« V boj se podaja s svojo ekipo. Kot nam je povedal, se pripravlja Lista Aleksandra Repića. Kdo vse bo na tej listi, pa ostaja skrivnost. »O tem sedaj ne morem govoriti,« pravi Repić.

Program? »Brez znanstvene fantastike«

Tudi glede konkretnih obljub ostaja skrivnosten, a hkrati pošilja ostro puščico političnim tekmecem. Ko smo ga povprašali o glavnih točkah programa in kaj je prva stvar, ki bi jo spremenil v Ljubljani, če bi postal župan, nam je odvrnil: »O tem enkrat drugič. Sigurno pa ne bom obljubljal znanstvenih fantastik.« S tem očitno nakazuje, da namerava reševati realne, vsakodnevne težave Ljubljančanov. Da bo lahko kandidiral na županskih volitvah, mora zbrati zadostno število overjenih podpisov. A glede na to, da ima na Instagramu preko 124 tisoč sledilcev, to verjetno ne bo težko.

Do zdaj so kandidaturo na naslednjih volitvah za ljubljanskega župana napovedali aktualni župan Zoran Janković, Aleš Primc in Jasmin Feratović. Ugiba se tudi o kandidaturi Urške Klakočar Zupančič in Aste Vrečko.