DPODKAST

Aleksander Čeferin iskreno: »Jaz sem levo politično usmerjen in zelo dobro zaslužim ...«

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v intervjuju za Delov podkast spregovoril tudi o možnosti, da ga bomo kdaj videli v političnih vodah.
Aleksander Čeferin. FOTO: Jože Suhadolnik
Aleksander Čeferin. FOTO: Jože Suhadolnik
P. K.
 23. 12. 2025 | 18:47
 23. 12. 2025 | 18:47
1:39
A+A-

Z Aleksandrom Čeferinom sta  se pogovarjala Jernej Suhadolnik in Bojan Budja. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko. Čeferin je pohvalil pogum trenutne slovenske vlade pri izvajanju številnih reform, čeprav so nekatere bile izvedene preveč histerično in neusklajeno. Izpostavil je zdravstveno reformo, kjer je namesto celovite prenove sistema vlada prepovedala zdravnikom delo popoldan, kar je vprašljivo. Prav tako je kritiziral davčne reforme, ki so ustvarile nepotrebno nervozo med državljani. Čeferin poudarja, da bi morali več časa posvetiti dialogu in manj delitvam.

Na vprašanje, če je mogoče biti levo politično usmerjen in dobro zaslužiti, je odgovoril: »Jaz sem levo politično usmerjen, pa zelo dobro zaslužim. Vem, kam merite oziroma na koga. To so salonski levičarji, kričači, ki – kot mi je rekel eden od bivših francoskih predsednikov – sovražijo bogate, obožujejo pa denar. Dejstvo je, da moraš plačevati davke in da se tudi iz davkov nas, ki dobro zaslužimo, financirajo javne storitve. To bi morali spodbujati. Dobro bi bilo, da bi čim več ljudi dobro zaslužilo.«

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.

 

18:47
Novice  |  Slovenija
Aleksander Čeferin iskreno: »Jaz sem levo politično usmerjen in zelo dobro zaslužim ...«

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v intervjuju za Delov podkast spregovoril tudi o možnosti, da ga bomo kdaj videli v političnih vodah.
23. 12. 2025 | 18:47
18:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP V POSAVJU

Razkrivamo podrobnosti napada v Krškem: najstnik zgrabil 81-letnico za lase in jo porinil v nakupovalni voziček

Brutalno dejanje nad invalidno žensko je prebudilo strah v lokalni skupnosti, storilec pa je zaradi preteklih kaznivih dejanj ostal v priporu.
23. 12. 2025 | 18:28
18:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREVARANTI

Tuje številke, lažni »poštar« in prazni računi: spletni goljufi udarili na Tolminskem in Ajdovskem

Internet je postal izjemno privlačen za spletne kriminalce.
23. 12. 2025 | 18:13
18:00
Lifestyle  |  Stil
KOMUNIKACIJA

Devet stvari, o katerih se redno pogovarjajo srečni pari

Raziskava kaže, da so ljudje srečnejši, ko več časa, namesto površinskega čvekanja, namenijo pogovorom o pomembnih temah.
23. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: zagotovite jasnost v svojih odnosih in finančnih zadevah

Astrološki vplivi za sredo, 24. decembra 2025.
23. 12. 2025 | 18:00
17:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Mladostniki v avtu skrivali 469 petard, takšna kazen jih čaka

Policija opozarja, da je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja.
23. 12. 2025 | 17:48

Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
17. 12. 2025 | 09:20
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
17. 12. 2025 | 09:20
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
23. 12. 2025 | 09:21
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
17. 12. 2025 | 11:50
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
18. 12. 2025 | 08:18
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
8. 12. 2025 | 06:00
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
22. 12. 2025 | 08:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
