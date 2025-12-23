Aleksander Čeferin iskreno: »Jaz sem levo politično usmerjen in zelo dobro zaslužim ...«

Z Aleksandrom Čeferinom sta se pogovarjala Jernej Suhadolnik in Bojan Budja. Zatrdil je, da je premlad za strica iz ozadja, čeprav je že dedek: večina resnih ljudi ne želi v politiko. Čeferin je pohvalil pogum trenutne slovenske vlade pri izvajanju številnih reform, čeprav so nekatere bile izvedene preveč histerično in neusklajeno. Izpostavil je zdravstveno reformo, kjer je namesto celovite prenove sistema vlada prepovedala zdravnikom delo popoldan, kar je vprašljivo. Prav tako je kritiziral davčne reforme, ki so ustvarile nepotrebno nervozo med državljani. Čeferin poudarja, da bi morali več časa posvetiti dialogu in manj delitvam.

Na vprašanje, če je mogoče biti levo politično usmerjen in dobro zaslužiti, je odgovoril: »Jaz sem levo politično usmerjen, pa zelo dobro zaslužim. Vem, kam merite oziroma na koga. To so salonski levičarji, kričači, ki – kot mi je rekel eden od bivših francoskih predsednikov – sovražijo bogate, obožujejo pa denar. Dejstvo je, da moraš plačevati davke in da se tudi iz davkov nas, ki dobro zaslužimo, financirajo javne storitve. To bi morali spodbujati. Dobro bi bilo, da bi čim več ljudi dobro zaslužilo.«

