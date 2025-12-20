Aleksander Čeferin: Vstop v politiko? Nikoli ne reci nikoli!

Aleksander Čeferin je letos vstopil v 10. leto vodenja Evropske nogometne zveze, finančno najmočnejše krovne športne zveze na svetu. V intervjuju za Sobotno prilogo je zaupal več zanimivih misli o aktualnih izzivih doma in na tujem, spregovoril je tudi o zahtevni osebni izkušnji, ki jo je uspešno prestal pred nekaj tedni in ga je dodatno okrepila.

Prihajajo nove volitve. Kako komentirate dejstvo, da je večino premierov ali kandidatov za premiera že obravnavala Komisija za preprečevanje korupcije?

»Kot pravnik ne morem sprejeti dejstva, da ima vodja mafijskega kartela več pravic, kot jih ima v postopku pred KPK državni funkcionar. KPK bi se morala ukvarjati s korupcijo na splošno, s trendi korupcije, s statistiko korupcije in tako naprej. Da se trije ljudje usedejo v eno sobo in se odločijo, da je nekdo sumljiv, da je morda koruptiven, in s tem lahko zamajejo celotno državo – ne glede na barvo vlade –, to se mi ne zdi prav.«

Izid volitev?

»Volitve se vedno odločajo v zadnjih dveh ali treh mesecih. Pomembno bo, ali bo prišlo do kakšne afere ali napake posameznega kandidata. Z napako mislim na nekaj, kar je povezano z denarjem, saj samo še to vpliva na volivce. Vse ostalo lahko narediš, kakor hočeš, a ni velikega problema.«

Omenili ste denar. Je lahko človek levo politično usmerjen in hkrati dobro zasluži?

»Seveda, absolutno. Jaz sem levo politično usmerjen, pa zelo dobro zaslužim. Vem, kam merite oziroma na koga. To so salonski levičarji, kričači, ki – kot mi je rekel eden od bivših francoskih predsednikov – sovražijo bogate, obožujejo pa denar. Dejstvo je, da moraš plačevati davke in da se tudi iz davkov nas, ki dobro zaslužimo, financirajo javne storitve. To bi morali spodbujati. Dobro bi bilo, da bi čim več ljudi dobro zaslužilo.«

Slovenci vas uvrščajo med strice iz ozadja; vas, Milana Kučana in še koga.

»Upam, da sem premlad za strica, čeprav sem že dedek. Ampak to je tipično razmišljanje ljudi, ki so prišli najdlje do Bruslja, pa še to na naše stroške. To so ljudje, ki mislijo, da imam tako nepomembno službo, da imam čas za vsakodnevno ukvarjanje z nekimi koalicijami, z nekim sestavljanjem vlad, nadzornih svetov, da imam neke interese v nekih podjetjih – seveda kot običajno brez dokazov, a sliši se lepo. Gotovo pa je lepo, da me postavljajo v družbo prvega predsednika Slovenije.«

Kako gledate na problematiko t. i. superlige, ki jo še vedno snuje Realov predsednik Florentino Perez?

»Lahko vam povem, kakšna razlika zeva med to osebo in mano. Ko je on po propadu poskusa ustanovitve tako imenovane superlige zbolel za covidom-19, sem mu napisal sporočilo in mu zaželel, da ozdravi. Vendarle sem najprej človek, šele potem nogometni funkcionar. Jaz sem imel pred približno dvema tednoma izjemno zahtevno operacijo. Bil sem na intenzivni negi, operacija je trajala nekaj ur. In tudi jaz sem dobil od njega pismo takoj po tem, a v njem je pisalo, da Real zahteva od Uefe denar, in ne vem, kaj še vse.«

Jaz sem imel pred približno dvema tednoma izjemno zahtevno operacijo. Bil sem na intenzivni negi, operacija je trajala nekaj ur.

Tudi več milijard evrov visoko odškodnino.

»Da. Tudi zaradi tega razloga tega človeka ne bom več omenjal, njegovega imena sploh ne. Veste, kako je, na koncu vsi goli in bosi stojimo pred nekom. Eni pred Jezusom, drugi pred Alahom. Jaz nisem veren, sem agnostik, bom že videl, pred kom bom jaz. In takrat ti ne bo pomagal noben denar, takrat ti ne bosta pomagala nobena moč in noben vpliv. Takrat moraš pojasniti svojo vlogo v življenju in jaz se tega trenutka ne bojim.«

Koliko ljudi je vedelo za vaše težave?

»Za to je vedel relativno ozek krog ljudi, ampak te stvari se razširijo izjemno hitro. Moja največja podpora je bila moja soproga Barbara, ki je bila ves čas z mano v bolnišnici, in vse tri hčerke. Moj prijatelj Nasser Al-Khelaifi je priletel iz Katarja samo zato, da me pozdravi in mi zaželi zdravje. Samo iz nogometnega miljeja sem dobil okrog 380 sporočil.«

Kako se počutite?

»Da ne bodo spet ugibali, naj povem, da sem po tej operaciji zdrav kot riba in se me še ne bodo znebili.«

Ko boste končali zadnji mandat predsednika Uefe, kadar koli že bo to, kje vas lahko pričakujemo – na položaju predsednika vlade ali predsednika države?

»Težko verjamem, da kjerkoli od omenjenih možnosti. Čeprav nikoli ne reci nikoli.«