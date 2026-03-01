Aleksandra Repića izbrisali iz Instagrama: Temni oblaki so nad mano

»Dragi sledilci in prijatelji. Na Instagramu sem dobil permanent ban. Oba moja profila so mi dokončno zbrisal, tko da je celotna zabava končana. Hvala vsem za podporo, zadnji naj ugasne luči ... temni oblaki so nad mano ... upam, da enga dne spet posije sonce,« je na družabnem omrežju Facebook obelodanil Aleksander Repić ter zraven dodal ključnik #nismofej.

Spomnimo, osumljeni poskusa izsiljevanja, ki ga je policija v torek pridržala za čas hišnih preiskav, je že na prostosti. V preiskavah so sicer zasegli več elektronskih naprav pa tudi orožje in droge, je povedal direktor NPU Darko Muženič. Poskusa izsiljevanja so sicer osumljene tri osebe, tudi omenjeni spletni vplivnež, ki naj bi od oškodovanca zahtevale protipravno premoženjsko korist, sicer bi objavile vsebine, ki bi škodovale njemu ali družini. Muženič je odločno zavrnil namigovanja, da bi zoper osumljenca ukrepali na podlagi političnih navodil z vrha vlade. Repić je namreč zadnje dni kritičen do Gibanja Svobode in vlade premierja Roberta Goloba.

Aleksander Repić, na Instagramu znan predvsem kot @nepridiprav oziroma Pici, je slovenski influencer in ustvarjalec spletnih vsebin, ki je na tej platformi zgradil precej veliko občinstvo — sledilcev ima več kot 100 000, kjer objavljal provokativne, pogosto politično obarvane prispevke in video vsebine. Na svojem Instagram profilu je redno deli svoje poglede na aktualne družbene in politične teme, v preteklosti pa je na družbenih omrežjih tudi komentiral spore med znanimi Slovenci, denimo s članico glasbenega dua Maraaya, kar je prav tako delil na Instagramu. Repić ni le influencer, ampak tudi osebnost z zapleteno preteklostjo – v mladosti je bil obsojen zaradi požiga barake, v kateri je umrl moški, kasneje pa je bil zaradi drugih kaznivih dejanj večkrat v zaporu.