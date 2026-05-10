Alenka Bratušek o interventnem zakonu: »Povprečen Slovenec od tega zakona ne bo imel nič«

V oddaji Politično s Tanjo Gobec sta bili danes gostji Alenka Bratušek iz stranke Gibanja Svoboda, trenutno tudi še ministrica za infrastrukturo, in predsednica stranke SLS Tina Bregant. Govora je bilo o interventnem zakonu za razvoj, ki ga predlaga t.i. tretji blok.

Bratuškova je bila do tega zakona zelo kritična. Po njenem mnenju bo prikrajšal javne finance za približno eno milijardo evrov. Meni, da bodo imeli od njega nekaj predvsem menedžerji. »Ljudje, povprečen Slovenec od tega zakona ne bo imel nič. Bila je omenjena košarica. Če je ta košarica vredna sto evrov, bo z njihovo spremembo človek pri tej košarici prihranil štiri evre. Če da za energente 150 evrov na mesec, bo prihranil 21 evrov. Torej za povprečnega Slovenca 25 evrov, za menedžerja, ki danes domov prinese 25 tisoč evrov, pa še dodatnih 12 tisoč evrov mesečno. Saj ljudje to res težko razumejo,« je bila direktna.

Predsednica SLS ji je odgovorila: »Ljudje hodimo v trgovino, hrano kupujemo vsi. Energijo potrebujemo vsi. Kar se pa tiče razvojne kapice, ker predpostavljam, da se navezuje na to, tukaj imamo kar nekaj zelo inteligentnih, bistrih ljudi, ki ustvarjajo veliko dodano vrednost. Imeli smo predsednika vlade, ki je razlagal, da če bomo imeli več denarja, itak ne bomo vedeli, kaj bomo s tem denarjem. Navadni ljudje vemo, kaj bi s tem. Taisti človek, ki je razlagal, da naj optimiziramo svoje podjetje tudi v tujini. Vendar na ta način mi izgubljamo tiste ljudi, ki prinašajo dodano vrednost,« je povedala Bregant, ki ne pristaja na to, da bodo vsi enako revni. Želi si, da se nagrajuje tudi meritokratsko.

Bratuškova meni, da je to zakon za bogate

Bratuškova je takoj dodala, da je to zakon za bogate. Obregnila se je tudi na vpliv tega zakona na pokojninsko blagajno. »Ta zakon je desant na pokojninsko blagajno. Za 620 milijonov evrov jo bodo olajšali. Upokojencu, ki ima tisoč evrov pokojnine, bodo s tem, ko ga bodo oprostili plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, dali deset evrov. Na drugi strani bodo pa čez čas, čez mesec, dva, pokojnine morali zniževati, ker 620 milijonov v pokojninsko blagajno ne bodo imeli od kje vzeti.«

Za Bregantovo pa je bil desant nekaj drugega. »Desant na zdravstveno blagajno je bila pripojitev dopolnilnega zavarovanja k obveznemu, kjer je bilo lani potrebno dodati 420 milijonov evrov iz proračuna in so poglobili luknjo v proračunu za 420 milijonov. Letos bo zaradi te pripojitve potrebno 520 milijonov,« je bila neposredna. Glede pokojninske blagajne pa je dodala: »Lepo prosim, da nikar ne strašite ljudi. Dejansko tudi vi pozivate k zmanjševanju stroškov in seveda pri stroškovni učinkovitosti ni nič napak, če smo bolj racionalni pri dolgotrajni oskrbi, ki je bila napačno izračunana. S tem intervencijskim zakonom mi želimo, da upokojenci ne plačujejo tega prispevka za dolgotrajno oskrbo.«