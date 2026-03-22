Alenka Bratušek po objavi rezultatov: »Dokler tega ne rešimo, ni dopusta!« (VIDEO)

Pričakovanje uradnih podatkov je za Alenko Bratušek ključno, saj šele ti rezultati potrjujejo resnično stanje volilne podpore. Kljub temu je že izrazila zadovoljstvo z dosedanjimi vzporednimi rezultati, ki kažejo na uspeh stranke Svoboda. Poudarila je pomen uradnih rezultatov, saj ti zagotavljajo legitimnost in natančnost volilnega izida.

Bratuškova je ob tej priložnosti izrazila tudi globoko hvaležnost vsem volivcem, ki so se udeležili volitev. Visoka volilna udeležba je po njenih besedah ključna za demokratični proces, saj odraža voljo ljudstva in legitimnost izvoljenih predstavnikov. Posebej se je zahvalila tistim, ki so glasovali za stranko Svoboda, saj je njihova podpora omogočila, da Slovenija ostane na pravi poti. Bratuškova verjame, da so volivci prepoznali pomen nadaljevanja trenutne politike, ki jo stranka zastopa.

Prihodnji načrti in izzivi

V luči nedavnih volitev Alenka Bratušek poudarja, da je nadaljevanje trenutnih projektov izjemno pomembno. Med ključnimi nezaključenimi projekti izpostavlja infrastrukturo in gospodarski razvoj, ki sta bila v preteklem mandatu deležna velike pozornosti. Bratuškova verjame, da je kontinuiteta ključna za uspešno dokončanje teh projektov, saj bi prekinitev ali sprememba smeri lahko ogrozila že dosežene rezultate. Vloga ministrice za infrastrukturo je v tem kontekstu še posebej pomembna. Bratuškova se zaveda, da vprašanje njenega nadaljevanja na tem položaju ni zgolj v njenih rokah, temveč zahteva široko politično usklajevanje in dogovore znotraj koalicije. Kljub temu izraža prepričanje, da bo kdorkoli prevzel to vlogo, nadaljeval z enako zavzetostjo in tempom, kar je ključno za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev. Odnosi znotraj vlade, še posebej s predsednikom vlade, so po njenih besedah dobri in konstruktivni. Bratuškova meni, da ta sinergija omogoča učinkovito sodelovanje in reševanje izzivov, s katerimi se sooča država. Poudarja, da je za uspešno vodenje resorja pomembno imeti podporo in zaupanje predsednika vlade, kar po njenem mnenju ima, vendar končno oceno prepušča njemu.

Dopusta še ne bo

Med kratkoročnimi načrti izpostavlja reševanje izzivov, povezanih z naftnimi derivati. To vprašanje je trenutno ena izmed prioritet vlade, saj je stabilna oskrba z energenti ključna za delovanje gospodarstva in vsakdanje življenje državljanov. Bratuškova poudarja, da so že včeraj na vladi intenzivno razpravljali o možnih rešitvah in da bo delo na tem področju nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Kljub intenzivnemu delovnemu ritmu Bratuškova priznava, da si bo morala vzeti čas za počitek. Vendar pa trenutno prioritizira delovne obveznosti nad osebnim časom za dopust. Poudarja, da je reševanje trenutnih izzivov nujno in da bo dopust prišel na vrsto šele, ko bodo te naloge uspešno zaključene. Njena predanost delu in odgovornost do volivcev sta ključna dejavnika, ki ju izpostavlja v svojem pristopu k ministrski funkciji.