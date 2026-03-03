Alenka Bratušek sporočila veselo novico: proga Divača–Koper je prevozna (VIDEO)

»Uspelo je!« je v video nagovoru ponosno dejala ministrica Alenka Bratušek in s tem potrdila, da so tiri od Divače do Kopra postavljeni in povezani. Kar je pred dobrim letom napovedala, se je zdaj uresničilo. Z marcem 2026 je proga prevozna, kar je, kot pravi, »zgodovinski dan za Koper, Primorsko in celo Slovenijo«. Spomnila je, da ji ob napovedi marsikdo ni verjel. A dela so tekla in zdaj so tiri končno povezani. »Ko sem pred dobrim letom rekla, da bo proga od Divače do Kopra prevozna marca 2026, mi marsikdo ni verjel,« je povedala. Ob tem se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri projektu. Posebej je izpostavila izvajalce. »Zahvala izvajalcem – vsem, ki so delali na tem projektu – še posebej pa Kolektorju in podjetju SŽ ŽGP, ki so se držali dogovorjenih rokov,« je dejala. Največjo zahvalo pa je namenila delavcem na terenu: »Seveda pa največja, res največja zahvala vsem delavcem, ki so delali na tem projektu.«

Proga Divača–Koper je dolga leta veljala za ozko grlo slovenskega železniškega omrežja. Po enem samem tiru je vsak dan vozilo veliko tovornih vlakov iz Luke Koper, proga pa ni bila zgrajena za današnje prometne obremenitve. Zato je država začela gradnjo drugega tira po novi trasi severno od obstoječe. Projekt je zahteval tudi prestavitev dela obstoječe proge pri Divači, kjer so leta 2023 zgradili približno 900 metrov nove trase z vsemi potrebnimi napravami. Že prej so na območju Bivja zgradili tako imenovani izvlečni tir, dolg 1,2 kilometra, s katerim so povečali zmogljivost in omogočili bolj fleksibilno vodenje vlakov.