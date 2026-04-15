V ČASU PODRAŽITEV

Aleš Čadež (Inovativni mladi kmet) o turbulentnih razmerah: »Situacija je za nekatere kmete že kritična«

Za lažje spopadanje z izzivi Čadež poudari predvsem potrebo po ciljno usmerjeni finančni pomoči države.
Aleš Čadež FOTO: Osebni arhiv
Aleš Čadež FOTO: Osebni arhiv
A. G.
 15. 4. 2026 | 18:11
4:28
A+A-

Slovensko kmetijstvo se v zadnjem obdobju sooča z vse zahtevnejšimi razmerami, ki jih zaznamujejo rast stroškov proizvodnje, nihanja odkupnih cen ter vse večja občutljivost na globalne energetske in surovinske trge. Po najnovejših opozorilih strokovnih institucij in stanovskih organizacij se v ospredje ponovno postavljajo vprašanja prehranske varnosti, konkurenčnosti domače pridelave ter ekonomske vzdržnosti kmetijskih gospodarstev, saj se dražijo ključni inputi, kot so goriva, gnojila in energenti, medtem ko prihodki kmetov v številnih panogah ostajajo pod pritiskom ali celo upadajo. V takšnem okolju se kmetje vse pogosteje soočajo z dilemo, kako ohraniti stabilno pridelavo in hkrati obvladovati naraščajoče stroške, ki neposredno vplivajo na končno ceno hrane in dolgoročno vzdržnost kmetij.

Aleša Čadeža, nosilca kmetijskega gospodarstva Kmetijstvo Čadež ter inovativnega mladega kmeta tako na nacionalni kot evropski ravni, smo prosili za komentar na trenutne razmere. Čadež ocenjuje, da je trenutno stanje na kmetijskem trgu precej turbulentno, še posebej v sektorju prireje mleka, kjer so odkupne cene zelo nizke. Po njegovih besedah je za nekatere kmete situacija že postala kritična, zato bo v prihodnje ključnega pomena predvsem prilagodljivost, pri čemer imajo manjše kmetije pogosto določeno prednost, saj se lahko hitreje odzivajo na spremembe trga.

Čeprav so se stroški goriv, gnojil in energentov v zadnjem obdobju občutno povečali, Čadež pojasnjuje, da pri njihovem delu ta vpliv za zdaj ni tako izrazit, saj velik del pridelave še vedno temelji na ročnem delu. »Višje cene goriv, gnojil in energentov pri našem delu za zdaj nimajo tako izrazitega vpliva kot drugod, saj velik del pridelave še vedno temelji na ročnem delu. Pomembno prednost nam predstavlja tudi uporaba sistema paperpot, ki omogoča setev brez uporabe elektrike ter hitrejše in učinkovitejše presajanje v primerjavi s klasičnimi stroji. Prav zaradi takšnih energetsko učinkovitih pristopov smo novembra na kongresu mladih kmetov v Bruslju prejeli nagrado za najboljši projekt na področju energetske učinkovitosti. V trenutnih razmerah se še posebej jasno kaže, kako pomembne so takšne rešitve,« je poudaril Čadež.

Osredotočeni na inovativne in energetsko varčne pristope

Kljub pritiskom na stroške trenutno ne razmišljajo o zviševanju cen svojih izdelkov, vendar razmere na trgu pozorno spremljajo in se bodo po potrebi prilagodili. Ker svoje pridelke tržijo samostojno, niso neposredno izpostavljeni pritiskom trgovcev glede zbijanja cen, kar jim omogoča večjo neodvisnost in stabilnost pri poslovanju. Hkrati ostajajo osredotočeni na inovativne in energetsko varčne pristope, pri čemer sistem paperpot vidijo kot pomemben korak k bolj trajnostni in stroškovno učinkoviti pridelavi zelenjave, saj zmanjšuje odvisnost od energije in hkrati povečuje produktivnost dela.

Po njegovem mnenju bo prihodnost slovenskega kmetijstva v veliki meri odvisna od sposobnosti prilagajanja novim razmeram, ki jih prinašajo višji stroški osnovnih surovin in energentov. »Prihodnost slovenskega kmetijstva bo v veliki meri odvisna od sposobnosti prilagajanja novim razmeram. Podražitve energentov in osnovnih materialov bodo pospešile prehod v bolj učinkovite, trajnostne in lokalno usmerjene načine pridelave. Kmetije, ki bodo znale optimizirati stroške, uvajati inovacije ter ohraniti neposreden stik s potrošniki, bodo imele največ možnosti za uspeh.« Za lažje spopadanje z izzivi pa Čadež poudari predvsem potrebo po ciljno usmerjeni finančni pomoči države. »Za lažje soočanje z izzivi bi bila ključna predvsem ciljno usmerjena finančna pomoč države, zlasti zaradi visokih cen goriv, gnojil in drugih vhodnih stroškov. Poleg tega bi kmetom veliko pomenile tudi spodbude za uvajanje energetsko varčnih tehnologij ter več podpore pri razvoju in trženju lastnih produktov.«

Ker svoje pridelke tržijo samostojno, niso neposredno izpostavljeni pritiskom trgovcev glede zbijanja cen, kar jim omogoča večjo neodvisnost in stabilnost pri poslovanju. Hkrati ostajajo osredotočeni na inovativne in energetsko varčne pristope, pri čemer sistem paperpot vidijo kot pomemben korak k bolj trajnostni in stroškovno učinkoviti pridelavi zelenjave, saj zmanjšuje odvisnost od energije in hkrati povečuje produktivnost dela.

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
