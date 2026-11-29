Ustavitev načrtovane širitve Onkološkega inštituta Ljubljana še naprej sproža številne odzive. Potem ko je kirurg Erik Brecelj ostro kritiziral ministra za zdravje Tadeja Ostrca, se je na družbenem omrežju X oglasil tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs. Brecelj je namreč za portal Info360 po svojem nastopu na nacionalni televiziji zapisal: »Na Odmevih sem imel poslovilni intervju. Naj ta družba ima takšno zdravstvo, kot si ga zasluži.«

Na njegove besede se je odzval Aleš Hojs, ki je zapisal: »Čestitam in pozdravljam odločitev dr. Breclja! Toliko zavajanj, manipulacij, laži, blatenja kolegov, krivih obtožb in medijske samopašnosti si v tridesetih letih ni privoščil nihče od slovenskih zdravnikov.« Ob tem je Breclju očital tudi neučinkovitost pri vodenju strateškega sveta za zdravstvo v času prejšnje vlade.

Brez dlake na jeziku

V četrtkovih Odmevih na Televiziji Slovenija je Brecelj ministru Ostrcu namenil ostre besede. Ocenil je, da minister ne razume dela Onkološkega inštituta in pomena celostne obravnave bolnikov. Opozoril je, da bi lahko zaradi prostorske stiske bolniki izgubili dostop do nekaterih terapij, saj jih na inštitutu ne bi imeli kje izvajati.

Ostrc je medtem odločno zavrnil namigovanja o morebitni privatizaciji onkologije oziroma javnega zdravstva. »Ne bijmo političnih bitk na plečih ljudi, ki bijejo bitko za svoje življenje,« je pozval minister in zagotovil, da se bodo januarja začeli postopki za gradnjo novega onkološkega inštituta. Po ministrovih pojasnilih dosedanji projekt tudi po izvedbi ne bi v celoti odpravil prostorske stiske, prejete ponudbe pa so presegle zagotovljena finančna sredstva.