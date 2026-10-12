Aleš Hojs se čudi zaradi dogajanja na ljubljanskem volišču OMNIA, rezultati so bili tam drugačni (FOTO)

Ljubljansko volišče OMNIA se danes in včeraj precej omenja, saj je bila tam na referendumski dan velika gneča. Nekateri volivci so morali tam čakati tudi več kot uro, da so lahko oddali svoj glas. V zvezi s tem voliščem se je na družbenem omrežju X oglasil tudi član največje koalicijske stranke Aleš Hojs. Opozoril je, da so bili rezultati povsem izven statistike.

Kot je zapisal, naj bi bilo na tem volišču prijavljenih 3453 volivcev iz drugih krajev Slovenije. Čudno se mu zdi, da je bilo od tega celo 80 odstotkov ljudi izrazilo proti. Da je tam res približno toliko ljudi glasovalo proti Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, potrjuje slika, ki jo je pripel. Ta prikazuje obvestilo o izidu glasovanja na volišču, na njem pa je videti, da se je za ta zakon na volišču OMNIA izreklo 442 volilnih upravičencev, 2455 pa proti njemu. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je sicer po vsej Sloveniji za ta zakon glasovalo 48,74 odstotka sodelujočih na referendumu, proti pa 51,26 odstotka. Razmerje »za« in »proti« je torej precej drugačno kot na volišču OMNIA.

Na drugi sliki, ki jo je objavil Hojs, je videti še eno obvestilo o izidu glasovanja na tem volišču. To obvestilo se nanaša na referendum o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Na njem je videti, da se je dobra tretjina volivcev izrekla »za«, slabi dve tretjini pa »proti«. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah na tem referendumu je bil sicer rezultat precej drugačen, »za« je glasovalo 60,54 odstotka, »proti« pa 39,46 odstotka volivcev.

Hojs je v svojem zapisu tudi omenil, da je bila gneča neizmerna zgolj po 16. uri. Dodal je še, da je na tem volišču tam dvakrat posredovala policija, a v podrobnosti ni šel. Na njegovo objavo se je odzval prvak stranke SDS Janez Janša, ki je Državno volilno komisijo vprašal, ali bo izvedla kakšen nadzor glede tega, kar je zapisal Hojs.