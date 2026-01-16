Neverjeten preobrat: Aleš Šutar naj bi imel v krvi alkohol in droge?

Okrožno sodišče v Novem mestu bo danes odločilo o predlogu novomeškega državnega tožilstva, da 20-letnemu domnevnemu napadalcu na Novomeščana Aleša Šutarja podaljša pripor, so za STA potrdili na sodišču. Dnevnik medtem poroča, da je inštitut za sodno medicino že izdelal poročilo o vzrokih za smrt Šutarja, neuradno naj bi bile usodne poškodbe glave.

V krvi alkohol in droge?

Podrobnosti iz poročila, ki naj bi ga inštitut že poslal sodišču, za zdaj niso znane. Dosedanja preiskava naj bi sicer po neuradnih informacijah Dnevnika pokazala, da so bile za Šutarja ob napadu 25. oktobra lani usodne hude poškodbe glave, ki naj bi jih dobil, ko je po udarcu padel in z glavo udaril ob tla. V bolnišnici, kamor so ga pripeljali po dogodku, naj bi pri njem odkrili tudi manjši zlom vratnega vretenca. V bolnišnici naj bi ob prihodu opravili tudi test krvi, v njej pa po neuradnih informacijah Dnevnika odkrili alkohol in sledi prepovedane droge.

Policisti so sprva za napad kazensko ovadili 21-letnega pripadnika romske skupnosti, vendar ga je sodišče med sodno preiskavo izpustilo iz pripora, ker naj bi nekaj prič kot pravega napadalca opisalo njegovega 20-letnega bratranca. Ta je moral v pripor 17. decembra. Pripor mu bo potekel danes, če ga sodišče ne bo podaljšalo.

Tožilstvo v dveh ločenih postopkih še vedno obravnava dva potencialna storilca

Novomeško tožilstvo sicer v dveh ločenih postopkih še vedno obravnava dva potencialna storilca. Glede 21-letnika je sklep o preiskavi pravnomočen in preiskava ni bila ustavljena, za 20-letnika pa je bila preiskava uvedena v ponedeljek, vendar sklep o tem še ni pravnomočen, so za STA povedali na tožilstvu. Kot so dodali, morebitna pritožba ne zadrži izvršitve sklepa in se preiskovalna dejanja lahko opravljajo.

Po pisanju Dnevnika policija preiskuje tudi sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Gre za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov.