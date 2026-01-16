  • Delo d.o.o.
NOVE INFORMACIJE

Neverjeten preobrat: Aleš Šutar naj bi imel v krvi alkohol in droge?

Okrožno sodišče v Novem mestu danes odloča o podaljšanju pripora osumljenemu napada na Šutarja.
Aleš Šutar. FOTO: Facebook
Aleš Šutar. FOTO: Facebook
STA, M. U.
 16. 1. 2026 | 10:18
 16. 1. 2026 | 10:23
2:21
A+A-

Okrožno sodišče v Novem mestu bo danes odločilo o predlogu novomeškega državnega tožilstva, da 20-letnemu domnevnemu napadalcu na Novomeščana Aleša Šutarja podaljša pripor, so za STA potrdili na sodišču. Dnevnik medtem poroča, da je inštitut za sodno medicino že izdelal poročilo o vzrokih za smrt Šutarja, neuradno naj bi bile usodne poškodbe glave.

V krvi alkohol in droge?

Podrobnosti iz poročila, ki naj bi ga inštitut že poslal sodišču, za zdaj niso znane. Dosedanja preiskava naj bi sicer po neuradnih informacijah Dnevnika pokazala, da so bile za Šutarja ob napadu 25. oktobra lani usodne hude poškodbe glave, ki naj bi jih dobil, ko je po udarcu padel in z glavo udaril ob tla. V bolnišnici, kamor so ga pripeljali po dogodku, naj bi pri njem odkrili tudi manjši zlom vratnega vretenca. V bolnišnici naj bi ob prihodu opravili tudi test krvi, v njej pa po neuradnih informacijah Dnevnika odkrili alkohol in sledi prepovedane droge.

image_alt
Najbolj brani članki leta 2025: tragična smrt Aleša Šutarja se vas je globoko dotaknila

Policisti so sprva za napad kazensko ovadili 21-letnega pripadnika romske skupnosti, vendar ga je sodišče med sodno preiskavo izpustilo iz pripora, ker naj bi nekaj prič kot pravega napadalca opisalo njegovega 20-letnega bratranca. Ta je moral v pripor 17. decembra. Pripor mu bo potekel danes, če ga sodišče ne bo podaljšalo.

image_alt
Spet preobrat! Zaradi umora Aleša Šutarja v priporu novi osumljenec, šlo naj bi za Samireja Šiljića

Tožilstvo v dveh ločenih postopkih še vedno obravnava dva potencialna storilca

Novomeško tožilstvo sicer v dveh ločenih postopkih še vedno obravnava dva potencialna storilca. Glede 21-letnika je sklep o preiskavi pravnomočen in preiskava ni bila ustavljena, za 20-letnika pa je bila preiskava uvedena v ponedeljek, vendar sklep o tem še ni pravnomočen, so za STA povedali na tožilstvu. Kot so dodali, morebitna pritožba ne zadrži izvršitve sklepa in se preiskovalna dejanja lahko opravljajo.

image_alt
Ulica je vedela, sistem je zatajil? Edini osumljeni v primeru smrti Aleša Šutarja na prostosti

Po pisanju Dnevnika policija preiskuje tudi sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Gre za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov. 

preiskava Novo mesto sodišče alkohol Aleš Šutar
10:18
Novice | Slovenija
NOVE INFORMACIJE

Neverjeten preobrat: Aleš Šutar naj bi imel v krvi alkohol in droge?

Okrožno sodišče v Novem mestu danes odloča o podaljšanju pripora osumljenemu napada na Šutarja.
16. 1. 2026 | 10:18
10:10
Lifestyle | Aktivni in zdravi
ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

Ste ves čas utrujeni? Vaše telo vam morda pošilja resno opozorilo

Dolgotrajna izčrpanost, motnje zbranosti in oslabljen imunski sistem so pogosto posledica preobremenjenosti, ki jo sodoben način življenja potiska v ozadje.
Ajda Janovsky 16. 1. 2026 | 10:10
10:03
Novice | Svet
DRAMA

Šok v parlamentu! Poglejte, kako je poslanko med razpravo stresla elektrika (VIDEO)

Zdi se, da je do električnega udara prišlo, ko je poskušala priklopiti polnilnik za telefon.
16. 1. 2026 | 10:03
10:01
Lifestyle | Stil
DELOINDOM

To napako s kopreno pozimi dela večina vrtičkarjev – posledice so lahko usodne

Gre za enega najpogosteje uporabljenih pripomočkov za zimsko zaščito rastlin, a hkrati tudi za enega tistih, ki jih pogosto uporabljamo napačno.
Kaja Berlot 16. 1. 2026 | 10:01
09:21
Novice | Slovenija
VANDALIZEM

Krajani Planine bi se zaradi vandalov organizirali: policija razkriva, kakšno je stanje na terenu

Krajani kranjskega naselja Planina menda že nekaj časa opozarjajo, da se v njihovem okolju nabira vse več nereda, vandalizma in kršitev javnega reda.
Nina Čakarić 16. 1. 2026 | 09:21
09:15
Bulvar | Glasba in film
KONEC JE

Tereza Kesovija (88) se poslavlja, enega zadnjih koncertov bo imela v Ljubljani: »Publiki je vseeno ...«

Hrvaška glasbena diva je kariero začela leta 1958 v Sloveniji, ko je kot maturantka srednje glasbene šole leta 1958 zmagala na tekmovanju talentov flavtistov v Ljubljani.
16. 1. 2026 | 09:15

