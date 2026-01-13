  • Delo d.o.o.
PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA

Ali bo premier Robert Golob odstopil? Sam pravi: »Komunikacija z ministrico ni kršitev integritete«

Golob pravi, da situacija ni tako enostavna.
Predsednik vlade, dr. Robert Golob. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija
Predsednik vlade, dr. Robert Golob. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija
N. P.
 13. 1. 2026 | 23:22
 13. 1. 2026 | 23:50
4:28
A+A-

V torkovi oddaji 24ur zvečer je predsednik vlade Robert Golob razkril, da ne namerava odstopiti, in svojo odločitev podrobno obrazložil: tako se je odločil kljub ugotovitvam protikorupcijske komisije (KPK), ki je v svojem poročilu ugotovila, da je kršil zakon o integriteti. Ko ga je voditelj Uroš Slak spomnil na njegove predvolilne izjave, v katerih je trdil, da bi odstopil v primeru ugotovitve kršitve integritete, je Golob vztrajal, da situacija ni tako enostavna.

Premier je v pogovoru poudaril, da se ne strinja z interpretacijo protikorupcijske komisije, ki je ocenila, da je kršil integriteto, ker je v dveh SMS-sporočilih svoji ministrici izrazil zaskrbljenost zaradi kadrovskih vprašanj v policiji. »Ne smatram tega kot kršitev integritete in ne, ne bom odstopil zaradi te obtožbe na podlagi teh dveh SMS-ov,« je dejal Golob in pojasnil, da gre zgolj za izražanje skrbi v zvezi s kadrovsko sliko v policiji, kar ni nič nenavadnega za predsednika vlade. »Komunikacija med predsednikom vlade in ministrom ne more biti kršitev integritete,« pravi.

Ob tem je Slak opozoril, da je Golob v preteklosti obljubil, da bo spoštoval odločitve neodvisnih institucij, vključno s KPK, ki je zdaj odločila, da je kršil zakon o integriteti. Golob pa je odvrnil, da si je kršitev integritete v preteklosti predstavljal povsem drugače. »KPK je institucija, ki naj bi preprečevala korupcijo. Zaposlenih imajo 50 ljudi, dve leti so se ukvarjali z dvema SMS-oma,« je dejal Golob. Prepričan je, da je protikorupcijska komisija napačno interpretirala situacijo.

O izjavi izpred zadnjih

parlamentarnih volitev, da bi v primeru ugotovljene kršitve integritete odstopil, dejal, da si je tedaj integriteto predstavljal popolnoma drugače, kot jo danes interpretira KPK. Spomnil je na kontekst, v katerih je bila podana. »Se spomnite, o kakšnih kršitvah Janševe vlade smo govorili takrat v tej oddaji? Šlo je za denar nepojasnjenega izvora, nakupovanje avtomobilov z gotovino in še bi lahko našteval, o takih kršitvah smo se takrat pogovarjali, ne pa o tem, ali lahko ali ne pošljem sms svoji lastni ministrici, da sem zaskrbljen,« je dejal Golob za POP TV./STA

Zaskrbljenost o kadrovanju v policiji: to odgovarja na obtožbe

Ko je Slak opozoril, da KPK meni, da predsednik vlade ni imel pristojnosti za ukvarjanje s kadrovanjem v policiji, saj vlada ni sprejela ustreznih usmeritev, je predsednik vlade ponovno poudaril, da je to del njegove naloge usklajevanja ministrov. »Jaz dnevno dajem ministrom svoje mnenje pri različnih zadevah. To je moja izključna pristojnost, saj ne vodim neposredno ministrstev,« je pojasnil. Dodal je tudi, da je bila njegova komunikacija z ministrico Bobnarjevo rezultat skrbi za izpolnitev predvolilnih obljub, kar pa, po njegovem mnenju, ne pomeni kršitve integritete.

Dotaknil se je tudi političnih posledic odločitve KPK. Poudaril je, da je odločba komisije še vedno nepravnomočna, kar pomeni, da bo njegov pravni spor s KPK še tekel. »Ko bo odločba pravnomočna, bomo lahko govorili o tem, ali spoštujem proceduro ali ne,« je dejal Golob. Tudi ob tem je izpostavil, da bo odločitev KPK v prihodnosti izpodbijal na sodišču.

O predvolilnih obljubah in odgovornosti do volivcev

Golob je ob koncu pogovora izrazil prepričanje, da bo odločitev o njegovem odstopu prepuščena volivcem. »Če bodo ljudje odločili, da ne želijo imeti politika, ki daje navodila ministrom, da izpolnijo predvolilne obljube, mi bodo to čez dva meseca zelo jasno povedali,« je zaključil.

V pogovoru je Golob tudi odgovarjal na vprašanje o svojih predvolilnih obljubah. Povedal je, da je v preteklosti vnaprej napovedal, da bo Slovenija pod njegovim vodstvom zavrnila desni populizem, ki je, po njegovem mnenju, prisoten v mnogih razvitih državah, in da bo Slovenija ohranila stabilnost in red.

Golob je svoje stališče o odstopu ostro branil, vendar je hkrati tudi priznal, da je včasih treba izbrati manjše zlo, če bi odstop povzročil politične posledice, ki bi vplivale na državo. »Če bi danes odstopil zaradi teh dveh sporočil ...«, je začel in dejal, da bi s tem povzročil težave v državi dva meseca pred volitvami.

 

