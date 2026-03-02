  • Delo d.o.o.
NAFTNI DERIVATI

Ali bo zmanjkalo dizelskega goriva? Cene bodo eksplodirale, napovedujejo strokovnjaki

Če bi višje cene vztrajale, bi vlada zelo verjetno 10. marca poskušala znižati del regulirane cene.
FOTO: Aleš Černivec
FOTO: Aleš Černivec
STA, N. P.
 2. 3. 2026 | 16:26
 2. 3. 2026 | 16:27
1:06
A+A-

Po napadu Združenih držav Amerike in Izraela na Iran se razmere na Bližnjem vzhodu nevarno zaostrujejo. Analitiki opozarjajo, da bi morebitni povračilni ukrepi Teherana lahko stresli svetovne energetske trge. Posledice bi hitro občutili tudi vozniki v Sloveniji. Nekatere pošiljke nafte skozi Hormuško ožino naj bi že začasno ustavili. Ta ozka, a izjemno pomembna pomorska pot med Omanom in Iranom velja za eno ključnih energetskih žil sveta. Skoznjo potuje približno petina vse svetovne nafte. Že manjša motnja tam povzroči nemir na trgih.

Britanski časnik The Times je objavil analizo, po kateri bi se lahko cene nafte povzpele celo proti 100 dolarjem za sod. Vozniki bi podražitve lahko občutili že v desetih do dvanajstih dneh. Takšen skok bi po ocenah globalno inflacijo zvišal za 0,6 do 0,7 odstotne točke. Podražil bi se lahko tudi zemeljski plin. Podoben scenarij smo videli ob ruskem napadu na Ukrajino, ko so cene goriva poskočile praktično čez noč.

Najbolj na udaru turizem in dizel

Glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc ocenjuje, da ima vojna v Iranu kratkoročno največji negativen vpliv na turizem, letalske prevoznike ter trg naftnih derivatov, piše STA. Po njegovih besedah bo v Evropi najbolj izpostavljena dobava dizelskega goriva, kar je slaba novica za prevoznike in gospodarstvo. Za slovenska gospodinjstva izdatki za naftne derivate za prevoz in ogrevanje predstavljajo približno pet odstotkov vseh izdatkov. Vlada je v preteklosti ob velikih skokih veleprodajnih cen že posegla v trošarine. Če bi višje cene vztrajale, bi lahko že ob naslednjem regulacijskem obdobju poskušala znižati del regulirane cene. Pri zemeljskem plinu je vpliv na gospodinjstva za zdaj manjši. Večji kupci bodo podražitve občutili prej, medtem ko trgovci za gospodinjstva količine zakupijo vnaprej, zato se ceniki praviloma prilagajajo z zamikom.

Kaj lahko storimo sami

Medtem strokovnjaki svetujejo vsaj nekaj previdnosti pri vožnji. Postopno pospeševanje, vožnja v višji prestavi in predvidevanje prometa zmanjšajo porabo. Tudi odvečna teža v vozilu ni zanemarljiva. Orodje, igrače ali nepotrebna prtljaga lahko porabo povečajo do 12 odstotkov. Preprost pregled prtljažnika tako lahko pomeni nekaj evrov razlike ob vsakem točenju. Kako hitro in kako močno se bodo cene dvignile v Sloveniji, bo jasno že v prihodnjih dneh. Energetski trgi so občutljivi, razmere na Bližnjem vzhodu pa nepredvidljive. Vozniki zato z zadržanim dihom čakajo, kaj bo prinesel naslednji teden.

