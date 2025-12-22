Ali bodo ognjemeti skriti v megli ali bo noč jasna? Takšno vreme nas čaka za silvestrovo

December je bil dolgo vremensko miren, zdaj pa se nad Evropo postavlja vremenska blokada, ki lahko v naslednjih dneh precej premeša karte. Hladnejši zrak naj bi lažje prodrl proti srednji Evropi in Balkanu, s tem pa prihajajo tudi bolj zimske razmere. Božič bo ponekod še prinesel sneg, prava neznanka pa je konec leta: trendi napovedi več različnih modelov namigujejo na možnost arktičnega izbruha okoli novega leta.

Meteorološka slika kaže na močan anticiklon, ki se krepi nad Atlantikom ter zahodno in severno Evropo. Takšen »blok« ustavi običajen zahodni tok in obrne pretakanje zraka. Nad srednjo Evropo in Balkanom se lahko okrepi dotok vzhodnega do severovzhodnega zraka, kar praviloma pomeni nižje temperature in več priložnosti za sneg, vsaj v delu pokrajine. Za naše kraje to po navedbah različnih meteoroloških napovedi pomeni več dinamike po praznikih. Pri Zagrebu naj bi prišlo do prehoda hladne fronte, ki bi lahko prinesla večjo verjetnost snega tudi za del Slovenije, hkrati pa naj bi temperature nihale – kar je pogosto znak, da se bodo vplivi hitro menjavali. Ob takšnem vzorcu se lahko okrepi tudi veter. Ob Jadranu in vzdolž obale se ob vzhodnih tokovih pogosto razvije močna burja, napoved pa opozarja, da bi se lahko pojavljali zelo močni sunki vetra.

FOTO: Evelyn Mccarthy Getty Images

Novo leto: hlad je na obzorju, vprašanje je le, kam bo udaril

Najbolj napeto je dogajanje proti koncu leta. Globalni modeli po opisu napovedi kažejo, da bi se lahko v zadnjih dneh decembra severno oblikovala večja zaloga arktičnega mraza, ki bi se nato postopno širila proti jugu. A podrobnosti še niso zacementirane: ena napoved potisne več mraza proti srednji Evropi, druga ga bolj usmeri proti vzhodni Evropi in Balkanu. Razlika je ključna – od nje bo odvisno, ali bo pri nas okoli novega leta le nekoliko hladneje ali bo zima resnično pokazala zobe.

Po božiču se torej obeta še bolj zimsko vreme z več dogajanja, ponekod tudi s snegom, ob Jadranu pa z burjo. Proti novemu letu se krepi možnost, da se bo Evropa znašla še pod vplivom arktičnega mraza – a scenarij še ni dokončen. Jasneje bo, ko se bodo izračuni v zadnjih dneh decembra bolj poenotili.