Ali bomo šli še enkrat na referendum?! Zavzemajo se za vnovično glasovanje

NI SE ŠE POLEGLO

Podporniki zakona o prostovoljnem končanju življenja pravico iščejo na vrhovnem sodišču.

»Referenduma se ne razveljavlja, volja ljudi se spoštuje in pika.« Tako odločno je včeraj Aleš Primc sporočil stoglavi množici nasprotnikov zakona o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki se je zbrala pred Vrhovnim sodiščem RS. Tamkajšnji tričlanski sodni senat, ki ga sestavljajo Matej Čujovič kot predsednik, Aleksandra Hočevar Vinski kot sodnica poročevalka ter član senata Marijan Debelak, je včeraj začel odločati o tožbi Bogdana Biščaka, Andreja Pleterskega, Dušana Kebra, Igorja Pribca ter Brigite Skele Savič. Zavzemajo se za vnovično glasovanje. Z leve: Andrej ...