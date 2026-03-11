  • Delo d.o.o.
NI SE ŠE POLEGLO

Ali bomo šli še enkrat na referendum?! Zavzemajo se za vnovično glasovanje

Podporniki zakona o prostovoljnem končanju življenja pravico iščejo na vrhovnem sodišču.
Pred sodiščem je nasprotnike zakona o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nagovoril Aleš Primc. FOTOGRAFIJE: Aleksander Brudar
Pred sodiščem je nasprotnike zakona o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nagovoril Aleš Primc. FOTOGRAFIJE: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 11. 3. 2026 | 06:14
4:25
A+A-
»Referenduma se ne razveljavlja, volja ljudi se spoštuje in pika.« Tako odločno je včeraj Aleš Primc sporočil stoglavi množici nasprotnikov zakona o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki se je zbrala pred Vrhovnim sodiščem RS. Tamkajšnji tričlanski sodni senat, ki ga sestavljajo Matej Čujovič kot predsednik, Aleksandra Hočevar Vinski kot sodnica poročevalka ter član senata Marijan Debelak, je včeraj začel odločati o tožbi Bogdana Biščaka, Andreja Pleterskega, Dušana Kebra, Igorja Pribca ter Brigite Skele Savič. Zavzemajo se za vnovično glasovanje.

ZADNJE NOVICE
06:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Med bloki na Jesenicah umrl gradbinec, stanovalci takole pomagali družini

Smrtna delovna nesreča je pretresla Jeseničane. Zbiralna akcija, čeprav tujega delavca niso poznali.
Tina Horvat11. 3. 2026 | 06:33
06:14
Premium
Novice  |  Slovenija
NI SE ŠE POLEGLO

Ali bomo šli še enkrat na referendum?! Zavzemajo se za vnovično glasovanje

Podporniki zakona o prostovoljnem končanju življenja pravico iščejo na vrhovnem sodišču.
Aleksander Brudar11. 3. 2026 | 06:14
06:04
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROMSKO NASELJE

Nove informacije o streljanju v Žabjaku: osumljen je vnuk nekdanjega romskega svetnika

13-letnik streljal na 20-letnika. Policija dejanje obravnava kot poskus uboja.
11. 3. 2026 | 06:04
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Svit Stefanija: karierni razcvet s ščepcem ljubezni (Suzy)

Trenutno je v obdobju, ko je osredotočen predvsem nase, na svoj razvoj in kariero.
11. 3. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Znaki, ki se jim od sredine marca obeta veliko denarja

Pred njimi je zlato obdobje, saj prihajajo nepričakovana izplačila in nove priložnosti za zaslužek.
11. 3. 2026 | 06:00
05:40
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Celjane zdaj čaka veliko boljši AEK

Grški tekmec Celja v osmini finala konferenčne lige je v formi. Atenčani so brez poraza od lanskega 26. oktobra.
Gorazd Nejedly11. 3. 2026 | 05:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANA FESTIVAL

Nekaj velikega se vrača v mesto

Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
4. 3. 2026 | 11:30
