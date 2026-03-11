  • Delo d.o.o.
VOLITVE 2026

Ali ima SDS še prednost pred Gibanjem Svoboda? Takšen bi bil izid, če bi bile volitve danes

Po projekciji, ki jo je pripravil Valicon, bi SDS prejela 25 poslanskih sedežev, Gibanje Svoboda 24.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.
STA, N. P.
 11. 3. 2026 | 17:52
 11. 3. 2026 | 18:19
5:11
Po anketi, ki jo je za Siol opravila agencija Valicon, bi za SDS svoj glas oddalo 22,9 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa 19,5 odstotka vprašanih. Obema se je delež v primerjavi z anketo s konca februarja nekoliko zmanjšal, tudi med opredeljenimi volivci, ki bi se udeležili volitev. Nekoliko se je zmanjšal tudi delež neopredeljenih. Na vprašanje, za katero stranko bi volivci danes oddali svoj glas, je v tokratni anketi 22,9 odstotka vprašanih izbralo SDS, ki je v merjenju konec februarja prejela 23,8 odstotka. Gibanje Svoboda je tokrat izbralo 19,5 odstotka vprašanih, konec preteklega meseca pa 20,6 odstotka.

Podpora pa se je zvišala drugim strankam, ki jim ankete napovedujejo vstop v parlament. Najbolj stranki Demokrati Anžeta Logarja, za katero bi svoj glas oddalo 9,6 odstotka vprašanih, konec februarja pa bi stranko obkrožilo 6,8 odstotka vprašanih. Za SD bi svoj glas oddalo 7,8 odstotka anketirancev (konec februarja 7,6 odstotka). Sledita skupni listi Levice in Vesne s 6,3 odstotka podpore (5,9 odstotka) ter NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča s 5,5 odstotka (5,2 odstotka). Resni.ca bi prejela 4,9 odstotka glasov (3,9 odstotka), Pirati 3,9 odstotka (2,4 odstotka).

Sledijo stranke, ki se jim je podpora prav tako nekoliko znižala. Največji padec podpore je zabeležil Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča, ki bi jo izbralo 2,7 odstotka vprašanih, konec februarja pa štirje odstotki. Sledita SNS, ki bi jo izbralo 2,5 odstotka vprašanih (konec februarja 3,5 odstotka) in Mi, socialisti z 1,5 odstotka (1,9 odstotka). Sledi Koalicija Alternativa za Slovenijo, ki je prejšnja raziskava ni zaznala, zanjo pa bi glasovalo 1,2 odstotka vprašanih. Za skupno listo Zelenih Slovenije in Stranke Generacij bi glasovalo 1,1 odstotka vprašanih (1,4 odstotka), Glas upokojencev Pavla Ruparja pa bi izbralo 0,8 odstotka vprašanih (1,4 odstotka). Za drugo stranko bi se odločilo 1,1 odstotka vprašanih (1,3 odstotka), neopredeljenih pa je bilo tokrat 8,9 odstotka vprašanih (10,3 odstotka).

 

 

Najbolj priljubljena ostaja predsednica države

Delež podpore se je vodilnima SDS in Gibanju Svoboda nekoliko zmanjšal tudi med opredeljenimi volivci, ki bi se udeležili volitev. SDS bi izbralo 24,2 odstotka vprašanih, konec februarja pa 25,9 odstotka. Za Gibanje Svoboda pa se je tokrat opredelilo 23,3 odstotka anketirancev, konec februarja pa 25,4 odstotka. Sledijo Demokrati z 10,3 odstotka (konec februarja osem odstotkov), SD z 9,1 odstotka (9,4 odstotka), skupna lista Levice in Vesne s 7,6 odstotka (7,1 odstotka), skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča s 6,5 odstotka (6,6 odstotka) in Resni.ca s 4,4 odstotka (2,5 odstotka). Pirati bi med opredeljenimi volivci prejeli 3,6 odstotka glasov (konec februarja dva odstotka), Prerod - stranka Vladimirja Prebiliča tri odstotke (4,6 odstotka), SNS 2,6 odstotka (2,8 odstotka), Mi, socialisti 1,7 odstotka (1,8 odstotka), Koalicija Alternativa za Slovenijo pa 1,3 odstotka. Sledita skupna lista Zelenih Slovenije in Stranke Generacij z 0,9 odstotka (1,2 odstotka) in Glas upokojencev Pavla Ruparja z 0,7 odstotka (1,2 odstotka). Za drugo stranko bi se tokrat odločilo 0,8 odstotka opredeljenih volivcev, konec februarja pa 1,6 odstotka.

Če bi bile volitve preteklo nedeljo, bi se volitev zagotovo udeležilo 58,6 odstotka vprašanih, bolj verjetno pa bi se jih udeležilo 24,6 odstotka vprašanih. Zagotovo se volitev ne bi udeležilo 8,2 odstotka vprašanih, bolj verjetno pa se jih ne bi udeležilo 8,6 odstotka anketiranih. Po projekciji, ki jo je pripravil Valicon, bi SDS prejela 25 poslanskih sedežev, Gibanje Svoboda 24, Demokrati 11, SD devet, skupna lista Levice in Vesne osem, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča sedem, Resni.ca pa bi dobila štiri poslanske mandate.

Najbolje ocenjena med politiki po raziskavi ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je prejela oceno 3,1. Sledijo gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, predsednik Demokratov Anže Logar, minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec ter evropski poslanec in predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič, ki je prejel oceno 2,6. Prav takšno oceno je prejel tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednik SDS Janez Janša pa je prejel oceno 2,5.

Valicon je javnomnenjsko raziskavo za Siol opravil med 6. in 9. marcem, v njej je sodelovalo 1525 anketirancev.

18:27
Novice  |  Slovenija
LAŽNI POSNETKI

Ministrica Bratušek podala kazensko ovadbo: »Gre za nedopustne laži ... take stvari se v naši državi ne bi smele dogajati«

Tudi nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković je poudarila, da so posnetki ponarejeni.
11. 3. 2026 | 18:27
18:15
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Jupiter se obrača naprej, končno bomo spet dobili veter v jadra

Ko se premaknemo naprej, se začne premikati tudi svet okoli nas.
11. 3. 2026 | 18:15
18:12
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Čas za premik

Pomlad ni sovražnik, je ogledalo naših zimskih navad in priložnost, da se spravimo v gibanje.
Janez Kušar11. 3. 2026 | 18:12
18:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Vozniku traktorja v Vrtojbi odpadlo kolo, prikolica se je prevrnila

Voznik traktorja v prometni nesreči ni bil poškodovan.
11. 3. 2026 | 18:08
18:01
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: kako se spoprijeti z energijami 12. marca

Četrtek bo pod vladavino Jupitra, planeta, povezanega z rastjo, modrostjo in širjenjem.
11. 3. 2026 | 18:01
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Malenkosti, ki v zvezi osrečujejo bolj kot denar

Finančna varnost zagotovo zmanjša stres, vendar redko ustvari resnično bližino med partnerjema.
11. 3. 2026 | 18:00

