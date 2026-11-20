Na vprašanje o delu koalicije po izstopu dveh poslancev iz Resnice, ki sicer formalno ni v koaliciji, jo pa pri glasovanjih v DZ podpira, je premier Janez Janša dejal, da delo zagotovo ne bo bolj enostavno, saj ne bo več koordinacije z vsemi poslanci. Ne bo pa to koalicije ogrozilo, je prepričan. Ali bi se Katja Kokot in Aleksander Štorek lahko pridružila SDS, njen predsednik ne ve.

V dogajanju v poslanski skupini Resnica sicer ne vidi nič nepričakovanega, »to je pravzaprav nekaj običajnega pri strankah, ki prvič pridejo v parlament, ko so zadeve manj preizkušene, bolj turbulentne«. Prav tako se mu zdi, »da to ne bo največji dogodek te vrste v tem mandatu, ker po tem, kar smo videli na dan lokalnih volitev, se pričakuje implozija neke večje stranke«. Da je koalicija trdna, zatrjuje tudi vodja poslancev Demokratov Elena Zavadlav Ušaj.

»Še vedno imamo vse glasove, kako bosta glasovala Kokot in Štorek, pa naj povesta sama,« je dejala. Tudi glede usode prvaka Resnice Zorana Stevanovića na čelu DZ je dejala, da DZ deluje odlično. V opoziciji so medtem prepričani, da bosta Kokot in Štorek podpirala koalicijo, zaradi česar se je Stevanović znašel v položaju, ko ga ta ne potrebuje več nujno. »Janša ima sedaj skupaj s tema dvema poslancema 45 glasov, poslanca narodnosti brezpogojno glasujeta skupaj s četrto vlado Janeza Janše, to je že 47. Če mu bo pajdašenje s Stevanovićem preveč škodilo, ga bo morebiti tudi menjal, saj ga nujno ne potrebuje več. Ne vem, če se Stevanović tega že zaveda,« je dejala poslanka Svobode Lena Grgurevič.

Da bo izstop omenjenih poslancev imel neke politične posledice, predvideva tudi prvak SD Matjaž Han. Tudi sam sicer meni, da bo glasov koalicije dovolj, glede usode Stevanovića na čelu DZ pa pravi, da »ni problema izglasovati, da Stevanović gre, saj bi glasove za to dala tudi opozicija, problem je, kako postaviti novega predsednika DZ«. Zato glede na poznavanje ozadij sklepa, da bo za zdaj ostalo, kot je. O tem, ali bi lahko Kokot in Štorek prestopila h kakšni drugi poslanski skupini pa Han pravi le, da »mi nismo tisti, ki bi ju vabili v svoje vrste«.

Da se Janša z izstopoma obeh poslancev iz Resnice še krepi, je danes znova ocenila tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. »Kajti to sta dva poslanca, ki sta zvesto podpirala Janeza Janšo. Ki sta mu večkrat, posebej nekdanja vodja poslanske skupine Resnice, namenila lepe poglede in besede, tako da mislim, da ima dva nova zaveznika, ne bo me presenetilo, če se jima bo pridružil še kakšen,« je dejala. Stevanović je v tej zgodbi po njeni oceni osmoljenec, »nedvomno se mu maje tudi stolček«.

»Verjetno je mislil, da bo sam tisti bolj premeten, ampak tokrat bo gotovo potegnil kratko,« je dejala Vrečko, ki meni, da »bo slej ko prej prišel predlog razrešitve Stevanovića«. Zdi se ji, da med sicer skrajno desnimi strankami koalicije in skrajno desno Resnico vseeno ni enačaja. Ob tem je izpostavila Stevanovićeva prizadevanja za pravoslavno cerkev in podporo, ki jo ima pri srbski skupnosti.