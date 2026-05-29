Ali je sindikalist Štrukelj v resnici bogat? Matej Lahovnik razčlenil njegove dohodke, ne boste verjeli, koliko zasluži

Gostovanje Branimirja Štruklja in Janeza Ciglerja Kralja v oddaji 24ur zvečer je prineslo precej napeto izmenjavo mnenj, v kateri je poslanec sindikalnega vodjo neposredno pozval, naj svojim članom razkrije, koliko ima v resnici pod palcem. S tem je namignil na razkorak med Štrukljevo javno podobo in njegovim dejanskim finančnim zaledjem, saj se sam sicer pogosto predstavlja kot glas preprostih delavcev, ki deli usodo tistih, ki jih zastopa. »Mojo plačo določajo učitelji in učiteljice. Sem v 57. plačnem razredu,« je povedal Štrukelj in dodal: »Plačan sem iz žepov učiteljev in učiteljic,« medtem ko ga je vodja poslanske skupine Nove Slovenije v smehu pozval, naj natančno našteje svoje dohodke.

Njegovo trditev, da ne sodi med premožne, je na družbenem omrežju X javno izzval ekonomist Matej Lahovnik, ki je natančno popisal sindikalistove mesečne prejemke: »Štrukelj pravi, da je v 57. plačnem razredu, kar je z dodatki za delovno dobo 6.800 bruto + prejemki v Modri Zavarovalnici 1400 bruto + pavšali in sejnine Državni svet cca 1500 bruto = skupaj 9.700 € bruto mesečno. Pravi, da ne sodi med bogate,« je pripomnil in zapis pospremil z emodžijem, ki mežika.

Štrukelj že vrsto let ni zgolj prepoznaven obraz šolskega sindikata SVIZ, temveč se njegova kariera močno prepleta tudi z delovanjem v organih vodenja in nadzora pomembnih finančnih ter kapitalskih institucij, med katerimi izstopata Modra zavarovalnica in Delavska hranilnica. Skozi upravljanje s tem kapitalom naj bi si Štrukelj zgradil vpliv v slovenski družbi, namigujejo nekateri domači mediji. Vprašanje pa je, ali mu takšne funkcije poleg vpliva prinašajo tudi večji medijski prostor in politične vezi, ki ga morda odmaknejo od vsakdana običajnih delavcev.

Janez Cigler Kralj pravi, da ukrepi prinašajo višje pokojnine z odpravo prispevkov za dolgotrajno oskrbo in omogočajo delo po upokojitvi.

Referendum: da ali ne?

Povod za televizijsko gostovanje je bil zakonski predlog, ki mu sindikati ostro nasprotujejo, in zanj zahtevajo referendum. Štrukelj je izrazil začudenje, da predlagatelji zakon označujejo kot koristen za ljudi, hkrati pa zavračajo ljudsko odločanje na referendumu, ter dodal, da javnomnenjske ankete kažejo, da večina državljanov zakona sploh ne podpira. Cigler Kralj mu je vrnil žogico z oceno, da so poteze sindikatov nerazumne, saj naj bi bili edini sindikati na svetu, ki se borijo proti višjim plačam, boljšim pokojninam in skrajševanju čakalnih dob v zdravstvu. Ob tem je opozoril na ustavno prepoved referendumov o davčnih vprašanjih.

Štrukelj je te očitke zavrnil in vztrajal, da zakon prinaša višje neto prihodke zgolj tistim, ki zaslužijo več kot 7.500 evrov, hkrati pa ruši solidarnostni zdravstveni in pokojninski sistem. Nasprotno je poslanec NSi Štruklja pozval, naj konkretno pokaže, kje vidi kršenje socialne države, ko pa ukrepi prinašajo višje pokojnine z odpravo prispevkov za dolgotrajno oskrbo in omogočajo delo po upokojitvi.