  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZBRUH VIRUSA

Ali nas zaradi hantavirusa čaka nova pandemija? Znano, ali so bili na ladji Slovenci

Ocena javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja nespremenjena.
Eva Grilc z NIJZ. FOTO: Jože Suhadolnik
Eva Grilc z NIJZ. FOTO: Jože Suhadolnik
N. P.
 11. 5. 2026 | 13:45
 11. 5. 2026 | 14:17
3:39
A+A-

Hantavirus, ki se širi predvsem preko glodavcev, je pred dnevi pritegnil pozornost zaradi izbruha na križarki, kjer so nekateri potniki zboleli za andskim sevom virusa. Kljub temu da gre za resno bolezen, pa Slovenija ni v veliki nevarnosti, je povedala Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V izjavi za javnost je pojasnila, da ocena javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja nespremenjena in da trenutno ni razloga za paniko. »Gre za majhno, zanemarljivo tveganje. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila,« je povedala. Dodala je, da gre za virus iz družine Bunyaviridae, ki se razlikuje od koronavirusa, ki je povzročil pandemijo covida-19. Grilc je poudarila, da gre za »popolnoma različna virusa« in da hantavirus v Sloveniji povzroča drugačno klinično sliko, ki spominja na gripo. V nekaterih primerih pa lahko pride tudi do začasne prizadetosti ledvic, kar je podobno drugim virusom, kot sta Puumala in Dobrava.

image_alt
S križarke evakuirana potnika iz ZDA in Francije pozitivna na hantavirus

Čeprav se je v zadnjem času pojavilo nekaj primerov okužbe s hantavirusom, Grilc opozarja, da v Sloveniji še vedno ni razloga za paniko. »To je tako imenovana mišja mrzlica,« je pojasnila. »Po navadi je nekaj prijav letno, kadar pa imamo v Sloveniji tako imenovano mišje leto, ko se glodavci zelo namnožijo v divjini, takrat je teh primerov lahko bistveno več,« je dejala in opozorila, naj ljudje v takih letih poskrbijo za previdnost, ko opravljajo dejavnosti v naravi, saj lahko pri tem pride do stika z okuženimi glodavci. Ali je Slovenija bolje pripravljena na tovrstne izbruhe bolezni po izkušnjah s pandemijo covida-19? Grilc pravi, da »smo se vsekakor marsičesa naučili«, a vsak nov pojav nalezljive bolezni je zgodba zase.

Vse oči so sedaj uprte v primer izbruha hantavirusa na križarki Hondius, kjer so ameriške in evropske oblasti že začele evakuacijo potnikov. Čeprav so potniki, okuženi z andskim sevom virusa, sedaj pod posebnimi ukrepi in karanteno, pa bo situacija v Sloveniji še naprej pod nadzorom. »Spremljamo vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega centra za nalezljive bolezni,« je povedala Grilc in poudarila, da je zaupanje v strokovno obvladovanje teh pojavov ključno.

Simptomi se lahko pojavijo z zamikom

V januarju so slovenski infektologi prvič po dolgih letih zabeležili smrtni primer zaradi malarije, kot smo prvi poročali pri Slovenskih novicah. Šlo je za slovenskega potnika, ki je potoval v Afriko. »Mislim, da smo imeli zadnji smrtni primer leta '96 in pa '91,« je v izjavi za javnost povedala Grilc. 

Potnike, ki potujejo v kraje, kjer je malarija endemična, NIJZ poziva, naj se ustrezno pozanimajo in oskrbijo z antimalariki. Te je treba zaščitno jemati »celo pot ali celo pred začetkom poti«, pravi Eva Grilc in poudarja, da je to veliko enostavneje, kot pa zdraviti bolezen. Simptomi se lahko pojavijo z zamikom, zato opozarja, naj bodo popotniki ob vrnitvi pozorni na simptome, kot so mrzlica, vročina, glavobol, bolečine v mišicah, ko obiščejo zdravnika, pa naj povedo, da so bili v deželah, kjer je malarija endemična. »Zdravnik sredi zime verjetno ne bo takoj pomislil na možnost malarije,« je zaključila.

image_alt
Prva smrt v Sloveniji zaradi malarije, zbolel je celo Lado Bizovičar: »Mislil sem, da sem pametnejši od zdravnikov«

 

Več iz teme

covidNIJZEva Grilckoronavirushantaviruskrižarkaizbruhvirusepidemijacovid-19okužbebolezen
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POZOR

Poveča tveganje za okužbo: največja napaka pri odstranjevanju klopa

Sezona klopov, drobnih zajedavcev, ki se prehranjujejo s krvjo gostiteljev, je na vrhuncu.
11. 5. 2026 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
SEJEM MINERALOV IN FOSILOV

Električar našel 42 megalodonovih zob (FOTO)

Tržič je konec tedna postal prestolnica mineralov, fosilov, kristalov in nakita, obiskovalce navdušili fluorescentni kamni in uranove geode.
Tina Horvat11. 5. 2026 | 14:45
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
BELA HALJA NI POZABLJENA

Gregor Ravnik: Zobozdravnik, ki zjutraj prebuja Slovenijo, zvečer pa živi za oder (Suzy)

Eden najbolj prepoznavnih mladih slovenskih pevcev priznava, da je bila zmaga na MMS trenutek, ki mu je spremenil življenje.
11. 5. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
RAZMERE V SVETU

Borut Pahor napoveduje krizo tudi v Sloveniji, »ki ne bo samo finančne narave«

Bivši slovenski predsednik Borut Pahor napoveduje, da bo prihodnja kriza prizadela ne le Slovenijo, ampak Evropo in globalno gospodarstvo.
11. 5. 2026 | 14:15
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
DEOS

Intimni posnetki starejšega para v Kopru: zaposleni dobili odpoved zaradi snemanja

Zaradi snemanja oskrbovancev v Kopru ovadili dve zaposleni, ki naj bi že dobili odpoved.
11. 5. 2026 | 14:05
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne sadite še! Prihaja šok za vrtičkarje: mraz in slana tik pred ledenimi možmi

Nestanovitno majsko vreme prinaša dež, veter in padec temperatur. Preverite, kaj to pomeni za vrt in kako se izogniti škodi na rastlinah.
11. 5. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

Parni Valjak prihaja v Laško: razkrito prvo veliko presenečenje festivala Laško Pivo in cvetje!

Drugi vikend julija v Laško prihaja legendarna hrvaška zasedba Parni valjak.
Promo Slovenske novice11. 5. 2026 | 08:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko povezava ne dohaja več: kako do hitrosti brez čakanja

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki