Ali se splača imeti doma kokoši za jajca? Evo konkreten izračun

Začetek reje kokoši je v praksi precej preprostejši, kot se morda zdi na prvi pogled. Za večino gospodinjstev povsem zadostuje že manjša jata – približno tri do pet kokoši –, ki omogoča enostavno oskrbo in hkrati zagotavlja dovolj jajc za vsakodnevno rabo. Sodobne nesnice, predvsem hibridi, so pri tem lahko zelo produktivne. V dobrih pogojih lahko posamezna kokoš znese med 250 in 300 jajc letno, kar pomeni, da pet kokoši v povprečju proizvede od tri do štiri jajca na dan. To je količina, ki zlahka pokrije potrebe povprečnega gospodinjstva, občasno pa ostane še kakšno jajce za deljenje z družino in prijatelji.

Začetni stroški: kurnik, ograja in živali

Največja ovira na začetku je praviloma investicija v osnovno infrastrukturo. Kokoši sicer ne potrebujejo zapletenih rešitev, a morajo imeti urejen, varen in suh prostor za nočitev ter zaščito pred plenilci.

V slovenskih razmerah se cena kurnika, če ga kupimo že izdelanega, giblje med 150 in 500 evri, odvisno od velikosti in kakovosti izdelave. K temu je treba prišteti še osnovno opremo, kot so gnezda, gredi, napajalniki in krmilniki, kar običajno pomeni še dodatnih 50 do 100 evrov. Ker so kokoši na prostem izpostavljene plenilcem, je nujna tudi osnovna ograja ali zaščitna mreža, ki predstavlja še približno 50 do 150 evrov stroška.

Posamezna kokoš stane med 15 in 25 evri, zato začetna jata petih kokoši pomeni približno 75 do 125 evrov. Če vse skupaj seštejemo, dobimo realno začetno investicijo v razponu med 300 in 700 evri.

Pomemben vidik je tudi predelava gospodinjskih organskih odpadkov, saj nam kokoši pomagajo pri bolj učinkovitem gospodinjenju. FOTO: Ira_evva Shutterstock

Zakonodaja in umeščanje na parcelo

Z vidika zakonodaje je reja manjšega števila kokoši v Sloveniji razmeroma nezahtevna, dokler gre za lastno uporabo. V tem primeru posebna registracija praviloma ni potrebna, zapleti pa se lahko pojavijo, če jajca prodajamo, saj takrat veljajo dodatne zahteve glede evidenc in označevanja.

Veliko bolj kot državna zakonodaja so v praksi pomembni občinski odloki in predvsem odnosi s sosedi. Kokoši ne smejo povzročati hrupa ali neprijetnih vonjav, ki bi motili okolico, zato je smiselno kurnik umestiti nekoliko stran od meje parcele. V praksi se kot primerna pokaže razdalja nekaj metrov (navadno od 3 do 5), ključnega pomena pa je predvsem urejenost in redno čiščenje.

Kakšni so mesečni stroški?

Največji tekoči strošek pri reji kokoši predstavlja krma. Odrasla kokoš dnevno poje približno 120 do 150 gramov krme, kar pomeni, da pet kokoši mesečno porabi približno 18 do 23 kilogramov. Ob trenutnih cenah, ki se v Sloveniji gibljejo med 0,50 in 0,65 evra na kilogram, to pomeni mesečni strošek med 11 in 14 evri.

Poleg krme je treba upoštevati še strošek stelje, ki jo redno menjamo zaradi higiene in dobrega počutja živali. Ta strošek je odvisen od načina reje, vendar se običajno giblje med 5 in 10 evri mesečno. Ko vse skupaj združimo, dobimo realen mesečni strošek med 16 in 24 evri, kar predstavlja osnovo za nadaljnji izračun ekonomike.

Donos: koliko so jajca dejansko vredna?

V domači reji lahko pri petih kokoših realno pričakujemo nekoliko nižjo in bolj sezonsko nesnost kot v industrijskih pogojih. To pomeni, da jata v povprečju znese približno 80 do 115 jajc na mesec, pri čemer so razlike med letnimi časi precejšnje (spomladi več, pozimi manj).

Če to količino primerjamo s cenami v trgovini, kjer se deset jajc trenutno giblje približno med 2,5 in 4 evri, dobimo realno vrednost domače pridelave. Za 80 do 115 jajc bi tako odšteli približno 20 do 46 evrov, odvisno od kakovosti in cenovnega razreda jajc.

Ko mesečne stroške postavimo ob bok vrednosti jajc, dobimo precej realno sliko. Stroški reje znašajo približno 16 do 24 evrov, medtem ko je vrednost jajc med 25 in 40 evri. Razlika torej ni velika, a je praviloma pozitivna.

Pet kokoši nam na leto lahko prinese tudi nekaj manj kot 300 jajc. FOTO: Sergey Kolesnikov Shutterstock

Kdaj se nam naložba povrne?

Če izhajamo iz povprečnega začetnega vložka, lahko ocenimo, da se investicija povrne v obdobju od dveh do petih let. Hitrost povračila je odvisna predvsem od stabilnosti nesnosti, cen krme in načina oskrbe.

Vendar so tu še skriti dobički, ki jih finance ne razkrivajo

Eden pomembnejših vidikov reje kokoši je njihova sposobnost predelave kuhinjskih odpadkov. Pet kokoši lahko v enem letu porabi tudi do 50 ali celo 90 kilogramov bioloških ostankov, kar pomeni manj odpadkov in bolj učinkovito gospodinjstvo. Seveda je pri tem treba upoštevati osnovna pravila prehrane in se izogibati plesnivi ali neprimerni hrani.

Poleg tega domača jajca praviloma izstopajo po svežini in okusu, kar je posledica kratke poti od proizvodnje do krožnika. Za mnoge pa ima reja kokoši še eno, težje merljivo vrednost: stik z živalmi, delo na prostem in občutek samooskrbe, ki pomembno vpliva na kakovost vsakdanjega življenja.