Ali se Vučićev izraelski svetovalec pripravlja na beg v Ljubljano?

Izraelski zunanji minister Gideon Sa'ar je prejšnji teden obiskal Ljubljano, kar je bil prvi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji po 16 letih. Državi sta podpisali program sodelovanja za obdobje od leta 2026 do 2030, odprli pa so tudi izraelsko veleposlaništvo. Slovesnost so spremljali večji protesti propalestinskih skupin.

Med povabljenimi je bil tudi Yisrael Srulik Einhorn, nekdanji tesni sodelavec Benjamina Netanjahuja in eden glavnih osumljencev v aferi Qatargate. Po navedbah članka, ki ga je objavila ameriška medijska platforma in časopis Jewish Rhody je bil zanj v Izraelu izdan nalog za prijetje, zato se ni mogel udeležiti dela slovesnosti, ki je potekal v prostorih veleposlaništva. Sa'ar je za Haaretz pojasnil, da je bil Einhorn povabljen, ker je »prispeval in še prispeva k odnosom med Izraelom in Slovenijo«.

Einhorn nima uradne diplomatske funkcije. Gre za političnega stratega, ki je sodeloval z Netanjahujem in stranko Likud, v zadnjih letih pa ima pomembno poslovno in politično oporišče v Beogradu. V Srbiji je ustanovil svetovalno družbo Insight Partners in najmanj od leta 2020 sodeluje z Aleksandrom Vučićem. Raziskavi BIRN in Haaretz sta ga povezali z oblikovanjem Vučićevega političnega in mednarodnega imidža ter tudi z organiziranjem stikov, pomembnih za izvoz srbskega streliva v Izrael. Njegovo ime se pojavlja tudi v preiskavi Qatargate, povezani z domnevno tajno kampanjo za izboljšanje podobe Katarja v Izraelu. Preiskovalce naj bi zanimali tudi finančni tokovi, povezani z njegovo družbo v Beogradu.

Članek Einhornovo prisotnost v Sloveniji povezuje tudi z razpravami o domnevnem tujem vmešavanju v slovenske parlamentarne volitve. Naši novinarji so takrat poročali o stikih z izraelskim zasebnim obveščevalnim podjetjem Black Cube, primer pa sta obravnavali tudi SOVA in policija. Makedonska organizacija CIVIL je Einhorna omenila v analizi čezmejnih informacijskih operacij. Vendar vseh navedb ni bilo mogoče neodvisno potrditi in ni dokazov, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da je vplival na izid slovenskih volitev.

Sa'arova izjava zato odpira vprašanje, kakšno vlogo je Einhorn dejansko imel pri odnosih med Izraelom in Slovenijo in zakaj je bil povabljen na uradno slovesnost v Ljubljani.