Ali Slovenci na kolesu res tvegamo preveč? Uradne številke dajejo tak odgovor

Pred dnevi je v javnosti odmevala novica, da je s kolesom padel nekdanji skakalni as Robert Kranjec in se pri tem hudo poškodoval. Dogodek je odprl vprašanje varnosti kolesarjev na slovenskih cestah, še posebej v obdobju, ko se začenja kolesarska sezona in je promet na cestah povečan. Z vprašanji smo se obrnili na Policijo in Javno agencijo RS za varnost prometa (AVP), ki sta posredovali podatke o stanju varnosti kolesarjev.

Zala Grilc, odnosi z javnostjo iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je podrobneje pojasnila, da je v letu 2025 Policija zabeležila 1.364 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji, pri čemer je bilo osem smrtnih žrtev, 238 hudo telesno poškodovanih, 971 lažje telesno poškodovanih in 196 primerov brez poškodb. Zabeleženih je bilo 800 prometnih nesreč, kjer je kolesar povzročil prometno nesrečo (58 odstotkov). Podatki o prometnih nesrečah kolesarjev po starosti kažejo, da je bilo največ prometnih nesreč in udeležencev evidentiranih v starostni skupini od 25 do 64 let, zlasti pri kolesarjih, starih 45 do 54 let, kjer je bilo zabeleženih 260 prometnih nesreč in 263 udeležencev. V tej starostni skupini prevladujejo lažje telesne poškodbe, medtem ko je smrtnih žrtev razmeroma malo. Pri otrocih in mladostnikih do 14. leta starosti je bilo skupaj zabeleženih 130 prometnih nesreč in 133 udeležencev; smrtnih žrtev v tej skupini ni bilo, devet udeležencev je utrpelo hude, 94 pa lažje telesne poškodbe. Tudi v skupini mladostnikov in mlajših odraslih od 15 do 24 let so posledice večinoma lažje, saj je bilo skupaj evidentiranih 160 nesreč in 164 udeležencev, brez smrtnih žrtev. Posebno pozornost pa zahtevajo starejši kolesarji, stari 65 let in več, saj podatki kažejo na izrazito težje posledice prometnih nesreč. V tej starostni skupini je bilo zabeleženih 285 prometnih nesreč in 287 udeležencev, pri čemer je umrlo šest oseb, 69 jih je utrpelo hude telesne poškodbe, 182 pa lažje telesne poškodbe. To potrjuje, da so starejši kolesarji med najbolj ranljivimi skupinami v cestnem prometu.

Eden ključnih dejavnikov pri zmanjševanju hudih poškodb glave

Podatki za 2025 kažejo, da se največ nesreč, kjer so udeleženi kolesarji, zgodi podnevi (87 odstotkov) - vse lanske smrtne žrtve med kolesarji so se ponesrečile podnevi, ponoči se zgodi le devet odstotkov, ob mraku trije odstotki in ob svitu en odstotek nesreč. Najpogostejši dejavniki nesreč kolesarjev so, glede na podatke iz evidenc prometnih nesreč Policije, povezani z neupoštevanjem prometnih pravil in neustreznim vedenjem v prometu. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarja so neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje, neupoštevanje pravil o prednosti. Pomemben dejavnik je tudi slabša pozornost zaradi uporabe mobilnih telefonov ali slušalk ter neustrezno psihofizično stanje, vključno z vožnjo pod vplivom alkohola. V mestih dodatno tveganje predstavlja tudi kompleksnost prometnih situacij in večje število udeležencev. Uporaba zaščitne čelade je ključnega pomena pri zmanjševanju tveganja za hude poškodbe glave, ki so najpogostejše in tudi najnevarnejše pri padcih kolesarjev.

»Podatki sicer kažejo, da je polovica smrtnih žrtev med kolesarji uporabljala čelado, polovica pa ne. Pri hudih telesnih poškodbah je 55 odstotkov kolesarjev nosilo čelado, 31 odstotkov pa ne, medtem ko je bil v 12 odstotkih primerov podatek o uporabi čelade neznan. Podobno je pri lažjih telesnih poškodbah, kjer je 54 odstotkov poškodovanih uporabljalo čelado, 28 odstotkov pa ne, v 17 odstotkih primerov pa podatek ni bil znan. Vendar to ne zmanjšuje njenega pomena – čelada namreč bistveno ublaži posledice padca. Gre za enega najosnovnejših in najučinkovitejših samozaščitnih ukrepov, ne samo do zakonsko predpisane starosti 18 let, ampak jo priporočamo za vse kolesarje,« je poudarila Zala Grilc.

Reakcijski čas, ravnotežje, presoja: kako alkohol vpliva na kolesarje

Alkohol pomembno vpliva na ključne sposobnosti vseh udeležencev v prometu, tudi kolesarjev – podaljšuje reakcijski čas, poslabša ravnotežje in zmanjša sposobnost pravilne presoje prometnih situacij, pojasni Grilčeva. Tveganje se povečuje že pri nizkih koncentracijah alkohola, saj kolesar postane manj pozoren in bolj nagnjen k tveganemu vedenju. Največje tveganje nastopi, ko kombinacija slabše presoje in slabše koordinacije vodi v napačne odločitve v prometu.

»V letu 2025 se je zgodilo vsega skupaj 20.824 prometnih nesreč, od tega je bilo 7,35 odstotka prometnih nesreč zaradi alkoholiziranih povzročiteljev (tukaj žal nimamo podatka samo za kolesarje). V letu 2025 so zabeležili 122 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani kolesarji, v katerih je bilo udeleženih 141 udeležencev, dva sta umrla, 23 je bilo huje poškodovanih, 85 pa lažje. Največ alkoholiziranih kolesarjev – povzročiteljev prometnih nesreč je bilo v starostni skupini 45-54 let. Eden od razlogov je pogosto napačno prepričanje, da je kolesarjenje manj nevarno kot vožnja motornih vozil, zato posamezniki tveganje podcenjujejo. Morda tudi menijo, da se bodo na takšen način lažje izognili nadzoru Policije, kar pa ne pomeni, da s tem ne ogrožajo varnosti sebe in drugih. Kolesarji se pogosto ne zavedajo, da so zaradi manjše zaščite bistveno bolj izpostavljeni hudim poškodbam. Poleg tega je prisotna tudi družbena toleranca do takšnega vedenja, kar dodatno prispeva k njegovi razširjenosti.«

Kje so največje težave na slovenskih cestah?

Na vprašanje, kako ocenjujejo varnost kolesarske infrastrukture v slovenskih mestih in kje so največje pomanjkljivosti, na Javni agenciji RS za varnost prometa odgovarjajo, da se varnost kolesarske infrastrukture v Sloveniji izboljšuje, vendar še vedno obstajajo pomembne pomanjkljivosti. »Ključni izzivi so nepovezanost kolesarskih poti, pomanjkanje fizično ločenih površin za kolesarje ter neenotna kakovost infrastrukture. Posebej problematični so odseki, kjer si kolesarji delijo prostor z motornim prometom, saj to povečuje tveganje za nesreče. V prihodnje bo ključno nadaljnje vlaganje v ločeno, varno in povezano kolesarsko omrežje. Pred kratkim je AMZS izvedel raziskavo o varnosti kolesarske infrastrukture v Sloveniji, več informacij si lahko preberete tukaj, sveže podatke za Evropsko unijo pa najdete tu.«

Uradni podatki Policije: v treh letih podobno število kolesarskih nesreč

Iz Policije so sporočili podatke o stanju varnosti kolesarjev na slovenskih cestah v zadnjih treh letih, ki kažejo, da se število nesreč in njihovih posledic bistveno ne spreminja. V letu 2023 se je zgodilo 1.463 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, v katerih je umrlo devet kolesarjev, 239 jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 1.067 pa lažje poškodovanih. V letu 2024 je bilo zabeleženih 1.462 nesreč, pri čemer so umrli 4 kolesarji, 247 jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 1.061 pa lažje poškodovanih. V letu 2025 se je zgodilo 1.379 prometnih nesreč, v katerih je umrlo osem kolesarjev, 239 jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 979 pa lažje poškodovanih. Kot izhaja iz policijskih podatkov, se glede na število nesreč in njihovih posledic stanje v zadnjih letih ne slabša oziroma ostaja približno na enaki ravni.

Policija opozarja tudi na uporabo zaščitne opreme. V letu 2025 kolesarske čelade ni uporabljalo 29,8 odstotka kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah, kar kaže, da delež neuporabe še vedno ostaja pomemben dejavnik tveganja pri nastanku hujših poškodb. Posebej izpostavljajo tudi problematiko alkohola. V letu 2023 je zaradi sekundarnega vzroka alkohola umrl en kolesar, 17 jih je bilo hudo telesno poškodovanih. V letu 2024 se je zaradi alkohola hudo telesno poškodovalo 30 kolesarjev. V letu 2025 pa sta zaradi sekundarnega vzroka alkohola umrla dva kolesarja, 23 jih je bilo hudo telesno poškodovanih. Policija dodaja, da je problematika alkoholiziranih kolesarjev sorazmerna z velikostjo posameznih policijskih uprav, pri čemer se največ takšnih nesreč zgodi na območjih Policijske uprave Ljubljana, Policijske uprave Maribor in Policijske uprave Celje.