Ali smo pripravljeni na najhujše? »Zaloge za tri dni so priporočljive«

Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib je pou­darila, da bi moral vsak Evropejec vedeti, kaj storiti v kriznih razmerah, in da naj si zagotovi 72-urno samozadostnost z vodo, hrano in zdravili. Kaj ta navodila na podlagi lani sprejete evropske strategije za unijo pripravljenosti pomenijo in kje moramo izboljšati pripravljenost na krizne razmere, odgovarja Srečko Šestan, vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave za zaščito in ­reševanje (URSZR).

Kako to, da ob pozivu iz Bruslja z uprave za zaščito in reševanje niste še posebej obvestili prebivalcev Slovenije?

Vse, kar delamo, temelji na oceni ogroženosti. Če ta ne kaže nevarnosti, zakaj bi širili paniko? To je razlog.

Na ranljivost in koristnost domačih zalog so opomnili tudi zadnji kibernetski napadi na trgovine v tujini. Kaj po vašem trenutno najbolj ogroža prebivalce Slovenije?

Kibernetika ni naše področje, čeprav posledice vplivajo tudi na naše delo. Treba je poskrbeti, da so stvari čim bolj zavarovane pred različnimi nevarnostmi. Težko je govoriti na splošno, vendar bi morda bilo treba razmišljati tudi o uporabi drugih tehnik, ki niso toliko odvisne od računalniških sistemov, čeprav je o tem lažje govoriti kot kaj narediti. Okoli tega bo verjetno še veliko izzivov na različnih področjih. Teh dogodkov ni mogoče povsem predvideti, zato nanje ni smiselno pretirano pripravljati ljudi, saj posameznik ne more narediti skoraj ničesar. Je pa res, da moramo tudi osebne naprave, računalnike in podobno ustrezno varovati ter z njimi ravnati odgovorno.

30 LET so že objavljena navodila za ravnanje ob nesrečah in krizah.

Na vladni spletni strani so objavljena natančna navodila za ravnanje ob nesrečah in krizah. Kdaj ste jih objavili?

Objavljena so že zelo dolgo, morda celo 30 let, letos smo jih z uradom vlade za komuniciranje pregledali in posodobili. Pripravila jih je stroka in jih sproti dopolnjujemo ob različnih nesrečah in navodilih za ravnanje pred njimi, med njimi in po njih. Zelo natančno so predstavljene tudi priporočene zaloge hrane. Vsebine očitno veliko ljudi pogleda, saj je naša spletna stran zelo obiskana. Je pa glede na dogajanje v naši okolici, ki na srečo ni tako blizu, a tudi ne tako daleč, treba na razmere gledati z določeno mero ­zaskrbljenosti.

Je torej priporočljivo, da imamo doma zaloge osnovnih življenjskih potrebščin za tri dni?

Seveda, to je zagotovo priporočljivo. Tudi vse preostale smernice bomo še pregledali in analizirali ter po potrebi dopolnili napotke. Razveseljuje me podatek evrobarometra iz leta 2024, po katerem je 65 odstotkov anketiranih prebivalcev Slovenije ocenilo, da imajo doma zaloge za več kot 72 ur. Še bolj razveseljivo je, da jih je 84 odstotkov odgovorilo, da poznajo postopke ravnanja ob različnih dogodkih, nesrečah in krizah. Po tej raziskavi smo torej zelo dobro pripravljeni, smo nekje na vrhu oziroma blizu vrha v Evropski uniji.

Lani sprejeta evropska strategija za unijo pripravljenosti predvideva večjo pripravljenost prebivalstva ter šol in invalidskih zavodov in organizacij. Na tem področju ste že dejavni. Boste ozaveščenost in pripravljenost še povečali?

Že vrsto let izvajamo izbirni predmet v zadnji triadi osnovne šole Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdaj ga ponovno nekoliko posodabljamo. Gotovo bomo dejavni na področju ranljivih skupin. Veliko smo naredili na področju klica v sili 112, pa tudi na drugih področjih. Za slepe, gluhe in druge skupine imamo že več let uvedene rešitve. Vse to upoštevamo in mislim, da smo na nekaterih področjih celo prehiteli Evropsko komisijo.

Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib je dvignila precej prahu. FOTO: Virginia Mayo via Reuters

Je osebje v šolah in invalidskih zavodih dobro pripravljeno?

Računam, da je. Tega sicer ne preverjamo neposredno, se pa preverja z vajami in inšpekcijskimi pregledi. Morda je zdaj čas, da to preverimo v prihodnjih inšpekcijskih pregledih. Ne zato, da bi koga kaznovali, ampak da bi stvari izboljšali. Našim inšpektorjem bom to predlagal.

Leta 2024 je 65 odstotkov anketiranih prebivalcev Slovenije ocenilo, da imajo doma zaloge za več kot 72 ur.

Kje bi Slovenija še lahko izboljšala pripravljenost? Pred kratkim smo uvedli sistem SI-Alarm.

S Telekomom bo poglobljen sestanek o tem, kako naprej in kako bi sistem lahko še izboljšali. Veliko je mogoče narediti predvsem na področju preventive na različnih področjih, ne samo mi v sistemu zaščite in reševanja, ampak tudi drugi pristojni resorji. Preventivne ukrepe je včasih težko ovrednotiti in oceniti, kako bi vplivali na posledice. Vendar menim, da je prav preventiva pot do zmanjšanja škode ob različnih dogodkih, zato jo moramo dvigniti na še višjo raven. Pri tem ne bomo odnehali, saj je največja prednost za vse nas prav to, da ljudje vedo, kako ravnati in kako si lahko med seboj pomagajo.