Ljubljanski mestni svet je na zadnji redni seji v aktualnem mandatu potrdil tudi nakup skoraj šest hektarjev površin v Podutiku, kjer je po občinskem podrobnem načrtu predvidena gradnja Nordijskega centra Podutik. Občina je izvedla odkup namesto razlastitve, petim lastnikom pa bo za 5,7 hektarja zemljišča plačala 2,3 milijona evrov, kar pomeni 40 evrov na kvadratni meter. V oddaji Tarča so izpostavili, da je bilo del zemljišča v lasti družine poročne priče županovega sina Jureta Jankovića na njegovi prvi poroki leta 2003.

Župan Zoran Janković je v današnjem pogovoru za STA dejal, da je lastnica dela zemljišča poslala pismo s ponudbo, ki je nato »prišlo v proceduro kot vse drugo« in da se s sinom o tem ni pogovarjal. Janković je zagotovil, da pri poslu ne vidi nobenih težav in da je šlo »vse po pravilih«. Če kdo ve za nepravilnosti, pa naj jih naznani, je dodal. Projekt nordijskega centra, ki po načrtih vključuje tudi pokrito smučišče, so po županovih besedah že leta 2012 predstavili v Cannesu na nepremičninskem sejmu. Takrat so zapisali, da ga bodo zgradili le v javno-zasebnem partnerstvu, sicer ga ne bo.

Dotlej bodo zemljišče uporabljali gorski kolesarji, saj je v neposredni bližini Bike Parka Podutik, ki ga upravlja Kolesarsko društvo Rajd. Janković je prepričan, da so zemljišče, namenjeno športu, kupili po izjemno ugodni ceni, saj je prva ponudba lastnikov znašala 70 evrov na kvadratni meter, geodetska uprava pa je vrednost zemljišča ocenila na 50 evrov za kvadratni meter. »Na koncu so naši izpogajali 40 evrov, kar je tudi manj, kot je ocenil cenilec, ki smo ga najeli mi,« je povedal Janković. Na očitek, da je mestni svet nakup zemljišča potrdil tik pred lokalnimi volitvami, je Janković odgovoril, da so pogajanja o ceni trajala leto in pol. »Zakaj nismo kupili prej? Enostavno so toliko časa trajala pogajanja,« je dodal.

Sprašuje se tudi o odločitvah glede predvajanja Tarče

Mestna občina Ljubljana je v tem tednu po njegovih navedbah kupila tudi sosednja zemljišča od podjetja Esplanada, ki je v stečaju, po ceni 0,83 evra na kvadratni meter in zemljišča, ki so namenjena za šport, po ceni 60 evrov na kvadratni meter. Spomnil je, da so proti nakupu na seji glasovali le trije mestni svetniki, in da svetnikov Levice ni bilo med njimi. Sprašuje pa se tudi, zakaj je Televizija Slovenija Tarčo, v kateri je problematizirala nakup tega zemljišča, predvajala v času volilne kampanje, medtem ko ni želela predvajati pogovora Vesne Milek z glasbenikom Magnificom, saj je ta kandidiral na listi aktualnega župana za mestni svet.

Jankovića je v četrtkovi Tarči zmotil tudi nastop kandidata za župana Ljubljane, ki je v prvem krogu zasedel peto mesto, Antona Ropa. Meni, da je podaljšana roka Levice in da je »izvajal umazan posel s svojimi žaljivimi in neresničnimi natolcevanji«.