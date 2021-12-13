  • Delo d.o.o.
Ali so slovenski pediatri cepili svoje otroke?

Za cepljenje svojih otrok proti covidu 19 se je odločilo 85,6 odstotka pediatrov.
Desetina pediatrov svojih otrok ne namerava cepiti, neodločenih je 4,4 odstotka.&nbsp;FOTO: Gettyimages
Desetina pediatrov svojih otrok ne namerava cepiti, neodločenih je 4,4 odstotka.&nbsp;FOTO: Gettyimages
STA, T. K.
 13. 12. 2021 | 17:45
 13. 12. 2021 | 22:13
1:31
A+A-

Anketa Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je pokazala, da se je za cepljenje svojih otrok proti covidu 19 odločilo 76,7 odstotka pediatrov, še 8,9 odstotka pa jih to načrtuje. Gre sicer za otroke, stare med 12 in 18 let, za katere je bilo cepivo v času izvedbe ankete že na voljo, so sporočili iz zdravniške zbornice.

V anketi je sodelovalo skupaj 262 zdravnikov, med njimi jih ima 90 otroke v starostni skupini med 12 in 18 let, za katere cepljenje že poteka. Rezultati kažejo, da v prednosti do sedaj dostopnega cepljenja otrok verjamejo tisti, ki dnevno skrbijo za bolne otroke in so se v veliki večini odločili za cepljenje lastnih otrok, so sporočili iz zbornice.

Desetina pediatrov svojih otrok ne namerava cepiti, neodločenih je bilo 4,4 odstotka.

Spletno anketo med pediatri v povezavi s cepljenjem njihovih lastnih otrok proti covidu 19 je izvedlo združenje za pediatrijo med 25. novembrom in 5. decembrom.

17:36
Novice  |  Slovenija
NE BO GA V ODDAJI

Janković s kritiko RTV-ja: postavljate se nad sodišče in pozivate ulico naj sodi

Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se nanaša na vabilo v oddajo Tarča.
11. 12. 2025 | 17:36
17:25
Novice  |  Slovenija
KUPČINJI VRH

Razkrivamo podrobnosti glede odmevnega primera kraje mesnin, malo pred krajo je bil za Marcela poseben dan

Na kmetiji na Kupčinjem Vrhu se je zgodila tatvina, kakršne v tem delu Haloz ne pomnijo. Iz mesnopredelovalnega obrata so tatovi, bilo naj bi jih vsaj ducat, odnesli skoraj vse, kar je imel Marcel pripravljenega za praznični čas.
11. 12. 2025 | 17:25
17:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Petra Polesa, Marka Miladinovića in Piko Zrim.
11. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLENJCI

Ustvarjalna Prva liga

V minulih dneh so v glasbeno zakladnico prispevali dve novi skladbi, polko Hvala ti in valčekz naslovom Misel nate.
Mojca Marot11. 12. 2025 | 17:00
16:21
Šport  |  Športni trači
TELEVIZIJSKI PRENOSI

Kje bomo po novem lahko gledali Dončića, Pogačarja in druge? To je zdaj storila vlada

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o določitvi seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, so sporočili z ministrstva za kulturo. S tem želijo zagotoviti dostopnost najpomembnejših športnih prireditev velikega družbenega pomena za Slovenijo čim širšemu krogu gledalk in gledalcev na neplačljivih televizijskih programih.
11. 12. 2025 | 16:21
16:20
Lifestyle  |  Stil
LJUBEZEN

Spletne zmenkarije: ne iščejo vsi dolgoročnih odnosov

Platforme za zmenkarije mnogim pomagajo širiti socialni krog.
11. 12. 2025 | 16:20

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To je darilo, ki ste ga iskali

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako preživeti praznike brez prevelikega finančnega bremena

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
