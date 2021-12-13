Ali so slovenski pediatri cepili svoje otroke?

Anketa Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je pokazala, da se je za cepljenje svojih otrok proti covidu 19 odločilo 76,7 odstotka pediatrov, še 8,9 odstotka pa jih to načrtuje. Gre sicer za otroke, stare med 12 in 18 let, za katere je bilo cepivo v času izvedbe ankete že na voljo, so sporočili iz zdravniške zbornice.

V anketi je sodelovalo skupaj 262 zdravnikov, med njimi jih ima 90 otroke v starostni skupini med 12 in 18 let, za katere cepljenje že poteka. Rezultati kažejo, da v prednosti do sedaj dostopnega cepljenja otrok verjamejo tisti, ki dnevno skrbijo za bolne otroke in so se v veliki večini odločili za cepljenje lastnih otrok, so sporočili iz zbornice.

Desetina pediatrov svojih otrok ne namerava cepiti, neodločenih je bilo 4,4 odstotka.

Spletno anketo med pediatri v povezavi s cepljenjem njihovih lastnih otrok proti covidu 19 je izvedlo združenje za pediatrijo med 25. novembrom in 5. decembrom.

​