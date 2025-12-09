Ali Starbucks res prihaja v Slovenijo? Stopili smo v stik z njihovim tiskovnim predstavnikom

Pred nekaj meseci so krožile govorice, da bo Starbucks odprl svojo prvo kavarno v Sloveniji. Te govorice so hitro povzročile navdušenje med Slovenci, saj bi prihod te priljubljene znamke pomenil velik preskok na lokalnem trgu kave. Nekateri so celo napovedovali, da bi lahko kavarne začele delovati že julija.

Starbucks. FOTO: AFP

Govorili smo z njihovim tiskovnim predstavnikom

Stopili smo v stik neposredno s Starbucksom, da bi pridobili uradno potrditev teh informacij. Odgovor, ki smo ga prejeli, je bil jasen. Starbucks trenutno nima načrtov za odprtje kavarn v Sloveniji ali na Hrvaškem. To pomeni, da kljub poročanjem v medijih in špekulacijam na družbenih omrežjih, ni nobenih konkretnih načrtov za širitev v našo regijo. Podjetje je še dodatno poudarilo, da so trenutno usmerjeni v druge trge in da Slovenija ni na seznamu držav, kjer bi v bližnji prihodnosti načrtovali odprtje kavarne.

Starbucks. FOTO: Reuters

Čeprav zdaj ni načrtov za prihod v Slovenijo, to ne pomeni, da v prihodnosti ne bodo razmislili o širitvi v našo regijo. Starbucks je v preteklosti že širil svoje poslovanje v druge evropske države, vendar trenutno Slovenija ni del teh načrtov. Za zdaj se bodo ljubitelji kave v Sloveniji morali zadovoljiti z lokalnimi kavarnami, brez Starbucksovega prepoznavnega okusa in ambienta.