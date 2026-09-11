Ali ste kupili to mleto meso? V njem odkrili nevarno bakterijo, nikar ga ne jejte

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin UVHVVR je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec mletega mešanega mesa proizvajalca Mesarstvo Oblak d. o. o., p. Žiri, ki distribuira LIDL Slovenija d. o. o. pod blagovno znamko Naša Mesnica, v katerem je bila ugotovljena prisotnost bakterije Escherichia coli z verotoksičnimi lastnostmi.

Serijska oznaka izdelka je 2753778, rok uporabe pa je bil do 9. 9. 2026.

V kolikor so potrošniki izdelek zamrznili, naj ga zavržejo.

Bakterija sodi v skupino bakterij, ki lahko povzročajo hemoragični kolitis in hemolitični uremični sindrom. Pri temperaturi višji od pasterilizacije (v notranjosti izdelka), ki jo predvideva običajen postopek priprave tega živila, bakterije propadejo. Uživanje nezadostno termično obdelanega živila, zaradi prisotnosti VTEC/STEC, predstavlja tveganje za zdravje.