  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STATISTIKA

Ali ste vedeli: 93 % Slovencev se vsaj enkrat na mesec počne tole, ste med njimi?

Zdravje, manj alkohola, manj kajenja, več branja: Surs je zbral podatke, ki pokažejo, kako v resnici živimo.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
STA, N. P.
 1. 1. 2026 | 12:08
3:21
A+A-

Pred vstopom v novo leto si mnogi zadajo novoletne zaobljube, ki so po navedbah Statističnega urada RS (Surs) povečini povezane z bolj zdravim načinom življenja. Med pogostimi novoletnimi zaobljubami na Sursu navajajo tudi manj potrošništva in dela, več druženja in branja. Zdrav način življenja vključuje uživanje sadja in zelenjave. Po podatkih Sursa je bilo prebivalcu Slovenije lani za prehrano na voljo v povprečju 143 kilogramov sadja, 104 kilogrami zelenjave in en kilogram medu. Po zadnjih podatkih iz leta 2022 je med starejšimi od 15 let sadje vsaj enkrat na dan uživalo 60 odstotkov moških in 75 odstotkov žensk, zelenjavo pa 66 odstotkov moških in 74 odstotkov žensk.

S telesno aktivnostjo se je leta 2022 ukvarjalo vsaj enkrat na teden 82 odstotkov moških, šest odstotkov manj kot enkrat na teden in 12 odstotkov nikoli. Med ženskami je bilo vsaj enkrat na teden športno aktivnih 84 odstotkov, manj kot enkrat na teden pet odstotkov in nikoli 11 odstotkov. Med pogostimi novoletnimi zaobljubami so pri Sursu navedli tudi manj pitja alkohola in manj kajenja. Prebivalcu Slovenije je bilo predlani med drugim na voljo v povprečju 29 litrov vina, od tega približno dve tretjini belega, v trgovini pa je bilo lani za liter namiznega vina treba odšteti povprečno 2,22 evra, liter piva ležak je v povprečju stal 2,24 evra, liter naravnega žganja pa 17,84 evra. Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat, ki jih navaja Surs, je predlani kadila skoraj četrtina oziroma 24 odstotkov prebivalcev Slovenije, starejših od 14 let, kar je bilo primerljivo z ravnijo EU. Med članicami EU je bil delež kadilcev največji v Bolgariji (37 odstotkov) in najmanjši na Švedskem (osem odstotkov).

Surs je zbral podatke, ki pokažejo, kako v resnici živimo. FOTO: Jure Eržen/delo
Surs je zbral podatke, ki pokažejo, kako v resnici živimo. FOTO: Jure Eržen/delo

Glede potrošniških navad v Sloveniji decembra porabimo občutno več denarja kot povprečno na mesec, a smo pri prednovoletnih nakupih v primerjavi s prebivalci drugih članic EU preudarnejši. Kot so zapisali na Sursu, je med novoletnimi zaobljubami pogosta tudi želja, da bi se več družili in manj delali, pri čemer navajajo, da se običajno in dejansko opravljenih delovnih ur zmanjšuje. Lani so delovno aktivni po navadi delali povprečno 1,3 ure manj na teden kot leta 2008, dejansko pa so opravili 1,7 ure manj. Med osebami, starimi 16 let ali več, pa je bilo lani v Sloveniji 93 odstotkov takih, ki so se vsaj enkrat na mesec družile s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu.

Za novo leto si mnogi postavijo tudi bralne zaobljube. Lani so imele slovenske knjižnice skupno več kot 441.000 članov, 70 odstotkov jih je bilo odraslih. V knjižnicah so našteli 8,7 milijona obiskov, kar pomeni, da jih je posamezni član obiskal povprečno dvajsetkrat, izposodil pa si je 49 knjig, brošur, serijskih publikacij ali enot neknjižnega gradiva.

Več iz teme

Sursnovo letozaobljubaStatistični urad RSraziskavaSlovenijastatistikanovoletne zaobljubekajenjealkohol
ZADNJE NOVICE
12:01
Bulvar  |  Šokkast
REKORDERJI

To so lanski rekorderji: Strel, Plestenjak, Vunjak, sestri Potrebuješ in še ... (VIDEO)

Kdo bi si mislil, da se bodo ta imena, kdaj znašla na skupnem seznamu.
1. 1. 2026 | 12:01
11:48
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 11:48
11:20
Novice  |  Slovenija
IZNAJDLJIVI

Za prve pice so Primorci origano in artičoke švercali iz Trsta

Pred pol stoletja so na Obali spekli prvo pico, danes je ta slavna jed prava piranska dediščina.
1. 1. 2026 | 11:20
11:04
Novice  |  Slovenija
E-VINJETA

Vinjete za obalno štiripasovnico niso več potrebne

Vlada je v začetku decembra hitri cesti Škofije-Koper in Koper-Izola prekategorizirala v glavni cesti.
1. 1. 2026 | 11:04
11:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZNO

V baru s 100 ljudmi prišlo do eksplozije, domnevno umrlo več deset ljudi, več kot sto poškodovanih (VIDEO)

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih medijih, je videti požar v baru, kjer je potekalo silvestrovanje.
1. 1. 2026 | 11:02
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
REBEKA DREMELJ

Ne delam novoletnih zaobljub

Ena najprepoznavnejših žensk slovenske estrade je spregovorila o svojih zmagah, dvomih in strahovih. Ne spremeni se vse, česar se lotim, v zlato, pravi in še, da včasih šele, ko se ozreš nazaj, razumeš, kako pogumen si bil.
Danica Lovenjak1. 1. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki