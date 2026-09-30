Ali supergripa, ki je povzročila hud val okužb na južni polobli, prihaja tudi v Slovenijo? Vprašali smo NIJZ

Poročali smo že o opozorilih britanskih strokovnjakov, da bi lahko nova različica virusa gripe A(H3N2), znana kot sev K, v Evropi povzročila eno najtežjih sezon v zadnjem desetletju. Zaskrbljenost izvira z južne poloble, predvsem z Nove Zelandije, kjer je ta sev sprožil hud val okužb in rekordno število hospitalizacij med mlajšimi otroki.

Za pojasnila, kaj to pomeni za Slovenijo, smo se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer pravijo, da gre za sev K (oz. 2a.3a.1), s katerim pa se slovenska populacija pravzaprav ne srečuje prvič. »V pretekli sezoni sta v Sloveniji krožila podtipa A(H1N1)pdm09, sev 5a.2a.1 (17 %) in podtip A(H3N2), sev 2a.3a.1 oz. K (83 %). Sev K je bil precej različen od prejšnjih sevov A(H3N2), bil je splošno razširjen v Evropi in Severni Ameriki v sezoni 2025/26. Tudi na južni polobli je v njihovem hladnem delu leta prevladoval ta sev,« so pojasnili na NIJZ in dodali: »Ker smo se s sevom K srečali že v pretekli sezoni, lahko pričakujemo določeno stopnjo imunosti v populaciji, vendar imunost na viruse influence ni dolgotrajna.«

»Cepljenje proti gripi je najučinkovitejši in najvarnejši način, da se zaščitimo proti tej zelo nalezljivi bolezni, zaradi katere vsako leto zboli med 100.000 in 200.000 prebivalcev Slovenije,« sporočajo z NIJZ.

Slovenski strokovnjaki poudarjajo, da je potek sezone nemogoče natančno napovedati, saj se virusi pogosto spreminjajo tudi med samo sezono. Do 38. tedna (do 20. septembra) v Sloveniji še niso zaznali povečanega števila gripi podobnih bolezni, okužbo z virusi influence pa so potrdili le v nekaj posamičnih primerih. Ob tem opozarjajo, da je poleg seva K treba ostati pozoren tudi na influenco A(H1N1)pdm09 ter na influenco tipa B, ki je v pretekli sezoni skoraj ni bilo.

Znano, kdaj se začne cepljenje, naročenih 220.000 odmerkov

Dobra novica je, da je omenjeni sev K že vključen v letošnje cepivo. Cepljenje proti gripi se bo v Sloveniji uradno začelo 20. oktobra 2026, za letošnjo sezono pa je naročenih 220.000 odmerkov.

Z NIJZ sporočajo, da je cepljenje najučinkovitejša in najvarnejša zaščita pred to nalezljivo boleznijo, zaradi katere pri nas vsako leto zboli med 100.000 in 200.000 ljudi. Cepljenje je brezplačno in se priporoča vsem prebivalcem, starejšim od šestih mesecev, še posebej pa ranljivim skupinam, pri katerih je tveganje za zaplete povečano:

starejšim od 65 let,

kroničnim bolnikom,

nosečnicam,

majhnim otrokom (od 6 mesecev do 2 let starosti),

osebam z izrazito prekomerno telesno težo.