Ali tudi vi to počnete na obali s kamni? Nekateri so zaradi tega zelo ogorčeni (FOTO)

Če ste bili v zadnjih letih na slovenski obali, ste tam morda videli kamnite zložbe oziroma kakšna improvizirana kamnita ležišča, ki so jih naredili ljudje. Na takšne zložbe oziroma ležišča opozarjajo na Facebook strani Strunjan, kjer so močno proti temu početju. Na zlaganje kamenja je že pred časom opozarjal tudi Javni zavod Krajinski park Strunjan. Kot so zapisali, obiskovalci naravnega rezervata Strunjan zložijo skupaj kamenje in zbijejo deske, da ustvarijo udobna ležišča, kar po njihovem mnenju vodi tudi v kurjenje na morskem obrežju in nabiranje morskih organizmov. Kot so zapisali, je skladno z uredbo tako početje prepovedano.

»Vsako leto v Krajinskem parku Strunjan odstranjujemo kamnite zložbe, zidke in druga improvizirana 'ležišča', ki jih obiskovalci postavljajo na morskem obrežju. Takšno spreminjanje naravnega morskega obrežja je v Krajinskem parku Strunjan prepovedano z Uredbo o Krajinskem parku Strunjan. Premikanje in zlaganje kamnov spreminja naravno podobo obale, lahko poškoduje življenjski prostor obmorskih rastlin in živali ter spodbuja prenočevanje, kurjenje ognja, odlaganje odpadkov in druge nedovoljene posege,« je zapisano na omenjeni Facebook strani. Ob tem poudarjajo, da je treba območje vsako leto očistiti, odstraniti neustrezne posege ter ga vrniti v prvotno stanje.

V objavo so dali številne primere »kamnitih izdelkov« na obali. Nekateri so manjši in z razdalje težje opazni, drugi pa večji in bolj opazni.

Odzivi ljudi

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji ljudi v zvezi s tem. Njihova mnenja so deljena. Nekdo se sprašuje, ali tramontano tudi opozorijo, da kamnov ne premika. Drugi je napisal: »Pretiravate. Zato pa raje turisti grejo drugam kot na naše morje.« Tretji osebi se je zdelo lepo videti dedka z vnuki, ki so to izdelovali. Nasprotno mnenje pa ima ena druga oseba. »Folk, če je to naravni park, to pomeni, da naj ostane naraven, skulpture pač niso naravne, milo rečeno in izgleda nato, kot da smo obiskali deseti planet,« je zapisala.