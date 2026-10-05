280 vrst gob na ogled: ali veste, koliko jih raste pri nas? (FOTO)

JESENSKO DRUŽENJE

Jurčki, lisičke in marele so vrh gobarskega bogastva, ki ga premore Slovenija. Mitja Novak pravi, da povprečen Slovenec pozna okoli 60 ali 70 vrst.

»To je naša osrednja gobarska razstava vsako leto, prvi vikend v oktobru. Potrudimo se in naberemo največ, kar v tem času sezone raste. To storimo zato, da javnost izobražujemo, malo pa tudi zato, da se pobahamo, kaj vse poznamo,« nas prijazno pozdravi Mitja Novak, predsednik Gobarskega društva Novo mesto in determinator, tudi mentor. Vesel in ponosen je, da nas lahko popelje po že 48. razstavi gob, ki jo je minuli petek in soboto pripravilo marljivo in zavzeto novomeško gobarsko društvo. V atriju Gostišča na trgu je bilo kaj videti, tudi za vse tiste, ki smo na ti le z jurčki in ...