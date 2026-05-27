Ambasador kruha šteje že 106 let: Ivan iz Idrije je razkril, kakšen je njegov recept za dolgo življenje (FOTO)

Ivan Bevk je marsikaj. Najstarejši občan na Idrijskem in Cerkljanskem in eden od najstarejših Slovencev, eden zadnjih še živečih partizanov, ambasador kruha, navdušen ribič. Vsak dan se sprehodi skozi mestno jedro domačega kraja, v katerem živi od leta 1953, in pogosto obišče svoj »ranč«, kakor imenuje domačijo pri Polancu nad Idrijo. Tam peče kruh, ocvirkovo potico, prideluje zelenjavo in skrbi za sadovnjak. Vsemu temu se človek ne bi tako čudil, če ne bi imel gospod že 106 let. Praznoval je v soboto, 23. maja, včeraj so se mu meščani v Idriji poklonili še na kratki slovesnosti.

Medtem ko je v rokah držal kozarec vina in kos potice, je Ivan Bevk odgovoril na vprašanje, ki se rado zastavlja stoletnikom – kakšen je recept za tako dolgo življenje. Povedal je, da so k temu pripomogli dobra volja, ki ga je vedno krasila, optimističen pogled in skrb za telo. »Nikoli nisem v ničemer pretiraval, zmeraj sem pazil, da sem imel morda le kak kilogram ali dva preveč. Zmeraj sem pazil na svojo kondicijo,« je dodal.

Voščili so mu številni meščani. FOTO: Anja Intihar

Rad ima delo z zemljo, je vedno poudarjal. FOTO: Samo Bevk

Danes kondicijo ohranja z vsakodnevnimi sprehodi po Idriji, nabiranjem jabolk in jurčkov, delom na vrtu, vse omenjeno je njegovo veselje. To išče in najde v povsem običajnih, marsikdo bi rekel, malih stvareh. »Ko sem šel peš od doma do posestva pri Polancu, sem med potjo nabiral jurčke. To je bilo nekaj posebnega. Pa ko sem videl, kako dobro rastejo jabolka in radič. Vedno sem se tudi rad pogovarjal z rožami,« je povedal čil stošestletnik, za katerega marsikdo težko verjame, da jih nima »zgolj« devetdeset in nekaj.

Med sosedoma 100 let razlike

V ponedeljek po koncu slovesnosti na Mestnem trgu v Idriji so mu čestitali številni vaščani, nekaj posebnega pa je bil kljub vsemu prizor, ko je Ivanu v roke segel njegov sosed, mali Adam Andder. Oba s širokim nasmehom, med njima pa skoraj sto let razlike. Ko sem Adamovemu očetu omenila, da je Bevk še izjemno čil in bistrega spomina, je povedal, da mu gospod pogosto s palico pomaha v pozdrav, ko ga vidi pred hišo nekaj deset metrov daleč. »Oko ima kot sokol,« je dejal Dado Andder.

S skoraj sto let mlajšim Adamom Andderjem FOTO: Anja Intihar

Ivan Bevk se je rodil leta 1920 v Čeplezu na Cerkljanskem kot najmlajši od sedmih otrok. Oče mu je umrl, ko je imel vsega šest let, zato je moral že kmalu poprijeti za delo na domači kmetiji.

Kmetoval je vse do odhoda v partizane – februarja 1943 je postal borec južnoprimorskega odreda. 1. maja 1943 je, kot je povedal s ponosom, so ustanovili Gregorčičevo brigado, kar je bil eden redkih svetlih trenutkov, medtem ko je divjala vojna vihra.

Septembra tega leta se je po razpadu fronte vrnil na Cerkljansko in postal komandir čete v drugem bataljonu brigade Janka Premrla - Vojka, od maja 1944 pa je bil obveščevalni oficir pri štabu brigade in 31. divizije IX. korpusa. Konec vojne je dočakal v Tržiču, ostal v vojski, dokončal oficirsko šolo v Sarajevo, vojaško kariero pa sklenil leta 1955 s činom majorja.

Avgusta 1944 – tega ne pozabi omeniti, ko beseda nanese na vojno – je sodeloval v eni od največjih humanitarnih akcij v drugi svetovni vojni, in sicer pri prenosu ranjencev iz partizanskih bolnic Franja in Pavla do letališča Nadlesk.

Čeprav so se partizani zavedali, kako nevarna bo ta 104 kilometre dolga pot, so se odločili pomagati ranjenim sotrpinom. Ranjence so prenašali v dežju, medtem ko so z vseh strani leteli sovražnikovi naboji in padale mine. Ivan Bevk se kljub visoki starosti še zmeraj rad udeležuje spominskega pohoda oziroma slovesnosti, ki se odvije zadnjo avgustovsko soboto.

Sam peče ocvirkovo potico. FOTO: Samo Bevk

Eden od zadnjih še živečih partizanov pri nas se je spominjal, kako je kot edini Slovenec prišel med vojno v Tržič v bosansko brigado in ni znal niti besede njihovega jezika, vendar se je zelo hitro prilagodil in navadil: »Takšen sem, hitro se prilagodim.«

Ljubezen do zemlje in dela

Pred šestimi leti, ko je praznoval 100. rojstni dan, je na vprašanje, ali bi v svojem življenju kaj spremenil oziroma naredil drugače, odgovoril: »Mislim, da bi vse obdržal. Nekaj dobrega je bilo, nekaj slabega, pestro življenje sem imel. Doma smo imeli kmetijo, deset glav živine. Sedem otrok nas je bilo, dva fanta in pet deklet. Hrane nam ni manjkalo, vendar je bilo tudi dela veliko. Delali smo od jutra do večera, a je mama znala dobro gospodariti s kmetijo.«

Od malega je imel rad zemljo, naravo, stalno je hodil. Kot borec Gregorčičeve brigade se je udeležil pohoda v beneško Slovenijo, na katerem so brez prestanka hodili kar osem dni.

Ivana je večkrat mogoče videti, kako na Idrijci s sinom Samom lovita ribe. Član Ribiške družine Idrija je že od leta 1964 in pogosto poudarja, da bi morali naravo bolj paziti in skrbeti zanjo. Na vprašanje, kako mu čas teče pri 106 letih, je odgovoril, da mu nikoli ni dolgčas. Rad tudi samo poseda doma in gleda televizijo ter skozi okno opazuje dogajanje na trgu, na katerem je vedno veliko otrok. »Danes ljudje niso več tako povezani med seboj, kot smo bili včasih. Vsi le visijo na telefonih, zato je lepo videti, ko se otroci zunaj podijo za žogo,« je dejal.

Ne mara hinavščine niti zahrbtnosti, vsem polaga na srce, naj bodo pošteni, spoštujejo drug drugega in naj pustijo politiko pri miru: »Jaz nisem nikoli menjal svojega mišljenja in vsakemu povem, kar mislim.«